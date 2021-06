–

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) convoca vaga en les administracions p煤bliques del Pa铆s Valenci脿 el pr貌xim 18 de juny juntament amb Intersindical Valenciana i la Confederaci贸 Nacional del Treball (CNT) per considerar que la reforma de l鈥橢statut b脿sic de l鈥檈mpleat p煤blic (EBEP) plantejada pel ministre Iceta agreuja la situaci贸 del personal inter铆 en frau de llei.

CGT, Intersindical Valenciana i CNT convoquen vaga a les administracions p煤bliques valencianes el divendres 18 de juny, ja que les tres organitzacions sindicals consideren que el ministre de Pol铆tica territorial i Funci贸 p煤blica, Miquel Iceta, pret茅n modificar l鈥橢statut b脿sic de l鈥檈mpleat p煤blic de manera que, despr茅s dels canvis, es possibilite que transcorreguts tres anys des del nomenament de la interina o inter铆 es produ茂sca el seu cessament sense que es puga cobrir el lloc de treball en un any.

CGT exigeix que 鈥渆l ministre retire la proposta de modificaci贸 de l鈥橢BEB que en realitat suposa un expedient de regulaci贸 d鈥檕cupaci贸 (ERO), amb l鈥檃comiadament, cessament, de milers d鈥檌nterines i interins鈥. En l鈥檃ctualitat el personal inter铆 o temporal nom茅s en la Generalitat suposa vora 30.000 empleats i empleades p煤bliques, de les quals la majoria s贸n dones, remarquen des de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista.

鈥淓l Govern es passa pel forro el que diu el Tribunal de Just铆cia de la Uni贸 Europea i les recomanacions de la directiva europea sobre treball a temps determinat que apunten al fet que l鈥檈stat espanyol ha de resoldre l鈥檃lt铆ssima temporalitat, consolidant l鈥檕cupaci贸 de les persones interines i temporals en frau de llei鈥 declaren des de CGT.

CGT crida a la vaga en les administracions p煤bliques valencianes 鈥渄e Generalitat i ajuntaments per a aturar l鈥檃comiadament de milers d鈥檈mpleades p煤bliques interines o temporals en frau de llei鈥. Des de CGT proclamen que 鈥渓es empleades p煤bliques s贸n essencials per al poble i invisibles per a l鈥檈stat鈥 i animen a 鈥渇er front a la precarietat en les administracions p煤bliques鈥.

CGT convoca huelga en las administraciones p煤blicas

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) convoca huelga en las administraciones p煤blicas del Pa铆s Valenciano el pr贸ximo 18 de junio junto con Intersindical Valenciana y la Confederaci贸n Nacional del Trabajo (CNT) por considerar que la reforma del Estatuto b谩sico del empleado p煤blico (EBEP) planteada por el ministro Iceta agrava la situaci贸n del personal interino en fraude de ley.

CGT, Intersindical Valenciana y CNT convocan huelga en las administraciones p煤blicas valencianas el viernes 18 de junio, ya que las tres organizaciones sindicales consideran que el ministro de Pol铆tica territorial y Funci贸n p煤blica, Miquel Iceta, pretende modificar el Estatuto b谩sico del empleado p煤blico de forma que, despu茅s de los cambios, se posibilite que transcurridos tres a帽os desde el nombramiento de la interina o interino se produzca su cese sin que se pueda cubrir el puesto de trabajo en un a帽o.

CGT exige que 鈥渆l ministro retire la propuesta de modificaci贸n de la EBEB que en realidad supone un expediente de regulaci贸n de empleo (ERE), con el despido, cese, de miles de interinas e interinos鈥. En la actualidad el personal interino o temporal solo en la Generalitat supone cerca de 30.000 empleados y empleadas p煤blicas, de las cuales la mayor铆a son mujeres, remarcan desde la organizaci贸n anarcosindicalista.

鈥淓l Gobierno se pasa por el forro lo que dice el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea y las recomendaciones de la directiva europea sobre trabajo a tiempo determinado que apuntan al hecho que el estado espa帽ol tiene que resolver la alt铆sima temporalidad, consolidando el empleo de las personas interinas y temporales en fraude de ley鈥 declaran desde CGT.

CGT llama a la huelga en las administraciones p煤blicas valencianas 鈥渄e Generalitat y ayuntamientos para parar el despido de miles de empleadas p煤blicas interinas o temporales en fraude de ley鈥. Desde CGT proclaman que 鈥渓as empleadas p煤blicas son esenciales para el pueblo e invisibles para el estado鈥 y animan a 鈥渉acer frente a la precariedad en las administraciones p煤blicas鈥.