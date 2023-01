Varias federaciones de industria de la CGT vuelven a convocar una manifestaci贸n contra la subida abusiva de precios y la p茅rdida de poder adquisitivo. Ser谩 el pr贸ximo 11 de marzo y tendr谩 lugar en las calles de Barcelona.

Mediante esta nueva convocatoria, que supone una continuaci贸n de la manifestaci贸n del pasado 17 de diciembre en Madrid, la CGT protesta contra las dificultades econ贸micas que atraviesa la mayor铆a de la poblaci贸n, con salarios cada vez m谩s alejados de los costes reales de la vida y muy escasos para hacer frente a las necesidades m谩s b谩sicas.

Representantes de las federaciones convocantes manifiestan que 鈥渕uchas familias, pese a que sus miembros tengan la suerte de tener un trabajo, se est谩n viendo abocadas a una verdadera econom铆a de subsistencia鈥.

El llamamiento se realiza con los siguientes lemas 鈥淐ontra la subida asfixiante de precios y la p茅rdida de poder adquisitivo鈥 y 鈥淧or un reparto m谩s justo de la riqueza y por unas condiciones de trabajo dignas para toda la clase trabajadora鈥. Representantes de las federaciones convocantes afirman que 鈥渓as soluciones al elevado precio de los alimentos, la energ铆a, el transporte, la vivienda o la asfixiante subida de las hipotecas o los alquileres no nos las va a proporcionar los poderes econ贸micos o la clase pol铆tica. Si no hacemos nada, si no seguimos saliendo a las calles y nos quedamos de brazos cruzados, estaremos confiando nuestro futuro precisamente a los responsables y causantes directos de la miseria y las desigualdades que se vienen desarrollado a toda m谩quina durante los 煤ltimos a帽os鈥.

Esta movilizaci贸n coincide adem谩s con la celebraci贸n de varios actos por el centenario del asesinato del Salvador Segu铆, luchador anarcosindicalista que contribuyo a mejorar notablemente las condiciones de vida de la clase trabajadora.

El viernes 10 de marzo a las 18,00 horas se celebrar谩 una charla sobre Salvador Segu铆 鈥淣oi del Sucre鈥 a cargo de Juan Zambrana y Laura Vicente en la sede de la Federaci贸n Local de CGT en Barcelona.

El s谩bado 11 de marzo la manifestaci贸n saldr谩 a las 11,00 de la Delegaci贸n del Gobierno y discurrir谩 hasta la Canadiense, s铆mbolo de la conquista de la jornada de 8 horas y donde Segu铆 tuvo un papel fundamental.

Los actos previos de difusi贸n se desarrollar谩n bajo el hashtag #11MLaCGTenBCN

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2023/01/11-de-marzo-CGT-sale-a-la-calle-en-Barcelona.pdf