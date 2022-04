–

De parte de Kurdistan America Latina April 18, 2022 237 puntos de vista

Conviene diferenciar siempre entre lo urgente y lo importante, porque aunque ambas valoraciones pueden confluir, en numerosas ocasiones, lo que los medios de comunicaci贸n ponen en la palestra de lo urgente, no es siempre lo importante para el cambio social que promovemos. Ejemplo de ello es la revoluci贸n social de Rojava, o del confederalismo democr谩tico del norte y este de Siria.

Si bien en estos d铆as, el 茅xodo de refugiadas y refugiados sirios ha vuelto a visibilizarse, a la luz de la flagrante diferencia de trato a los refugiados ucranianos que, como los anteriores, huyen de una guerra que no han buscado, no ha sido para reconocer la verg眉enza que supone que la Europa fortaleza del capital contin煤e deteniendo a las y los refugiados sirios en campos de concentraci贸n en Grecia y Turqu铆a, a la intemperie, a merced de las fuerzas fascistas que incendian campos de refugiados y sin reconocerles el derecho de asilo que igualmente merecen como seres humanos. Y ello, adem谩s, vanaglori谩ndose del enorme esfuerzo desplegado para cobijar a los huidos de la guerra en Ucrania, a fin de cegar la mirada de la clase trabajadora que podr铆a revolverse contra sus gobiernos por tal hip贸crita gesti贸n de lo importante, lo humanitario.

Pues bien, la Revoluci贸n social de Rojava contin煤a desde el minuto cero -y ya son m谩s de 10 a帽os de guerra en Siria-, acogiendo a las, les y los desplazados sirios que han optado por las tierras del confederalismo democr谩tico como zona de refugio. Y ello adem谩s de recibir a los cientos de miles de desplazados internos de las regiones de Afrin, Serekaniye y Gire Spi, cuyo 茅xodo ha sido provocado por el socio turco de la OTAN, quien, al mismo tiempo, recibe miles de millones de euros por retener en sus fronteras a los refugiados sirios. As铆, Europa financia la guerra de Turqu铆a en el norte y este de Siria y hace negocio vendi茅ndole las armas que provocan el aumento de refugiados.

La Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES) mantiene, adem谩s, varios campos de refugiados de los combatientes del vencido Estado Isl谩mico y sus familias, que acogen a unas 80.000 personas 鈥揺l 70% menores-, as铆 como diferentes centros de detenci贸n de peligrosos yihadistas de ISIS. A pesar de llevar a帽os pidiendo a la comunidad internacional una soluci贸n a esta situaci贸n, sigue sin realizarse, ni plantearse siquiera, un esfuerzo serio para solventarla. Estos campos y centros de detenci贸n son una bomba de relojer铆a a punto de estallar, como ya se demostr贸 el pasado mes de enero con el intento de fuga de 4.000 miembros de ISIS de la prisi贸n de al-Sina谩, en la ciudad de Hasakah, gestionada por la AANES.

Y al silenciado ingente esfuerzo de acogida, en medio de su autodefensa y autogesti贸n, los pueblos del norte y este de Siria en resistencia, defendidos por sus brigadas de autodefensa, contin煤an poniendo en evidencia el silencio de la denostada geopol铆tica mundial, continuando en su ejemplo de revoluci贸n viva.

No resulta f谩cil dar una respuesta solidaria y efectiva desde esta Europa en recesi贸n, que sufre lac贸nica los diferentes embates capitalistas que contin煤an desangrando a la clase trabajadora a trav茅s de sus contratos basura, los incrementos del gasto de los insumos que precisa para sobrevivir y el esfuerzo que hace para acoger a las, les y los refugiados ucranios, mientras calibra d铆a a d铆a c贸mo va a sufragar los gastos de la gasolina, el di茅sel, la luz, el gas, la comida, la ropa y el calzado que necesita para vivir.

Desde CGT, continuamos apoyando y visibilizando la revoluci贸n social de Rojava y del confederalismo democr谩tico en el norte y este de Siria. Hace algunas semanas, nos sumamos a la campa帽a de visibilizaci贸n contra los feminicidios del Estado turco, en concreto, para exigir verdad y justicia en el asesinato de Sara, Rojb卯n y Ronah卯, el 9 de enero de 2013 en Par铆s. Adem谩s de las peticiones expl铆citas dirigidas a las autoridades francesas, la sede de la Confederaci贸n exhibi贸 la pancarta de la campa帽a promovida por Women Defend Rojava Madrid para visibilizar esta justa demanda.

Del mismo modo, CGT se solidariza con la campa帽a de exigencia de libertad a las, les y los presos pol铆ticos kurdos, encarcelados en su mayor铆a en las prisiones de la interesada Turqu铆a y la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n.

Esta campa帽a comenz贸 el pasado 28 de marzo y se mantendr谩 durante todo el mes de abril (1). Entre los casos que se visibilizan en la campa帽a se encuentra el llamamiento de Hatice Durak, para que insten a la administraci贸n turca a liberar a su hija, encarcelada desde 2015 por interpretar canciones kurdas de contenido pol铆tico.

Seg煤n recoge Rojava Azadi Madrid, 鈥渓a madre de la m煤sica kurda Nudem Durak, encarcelada desde 2015, hace un llamamiento a todos los artistas, m煤sicos y funcionarios de Estados extranjeros, para que insten a las autoridades turcas a liberar a su hija, que padece graves problemas de salud, como bocio y oste贸lisis鈥.

En declaraciones a Jin News, Hatice Durak afirma que el 煤nico delito que ha cometido Nudem Durak ha sido cantar en su lengua materna, el kurdo, y entonar canciones kurdas.

鈥淓so es todo. La encarcelaron s贸lo por su trabajo鈥, ha declarado. 鈥淣o hizo nada malo, no infringi贸 ninguna norma. S贸lo cantaba, y en realidad no s贸lo canciones kurdas, sino a veces tambi茅n turcas鈥.

Hatice se帽ala el deterioro de la salud de su hija; sufre de bocio, un debilitamiento de los huesos debido a la oste贸lisis y problemas de visi贸n. Y a帽ade: 鈥淓st谩n sometidas a mucha opresi贸n en sus celdas. No quieren dejarnos saber a qu茅 se enfrentan por su orgullo, pero nosotros lo sabemos igualmente. Basta con saber que sus celdas son registradas por los guardias todos los d铆as y que cada vez las registran a fondo. Meten sus manos en todos los objetos, libros, notas, en lo que quieren. Intentan intimidar a las presas y molestarlas como pueden. Una vez incluso me dijo que no son capaces de dormir por la noche debido a estos registros鈥. Ha agradecido la campa帽a de solidaridad internacional que han apoyado muchos intelectuales, m煤sicos, actores y pol铆ticos de varios pa铆ses. 鈥淎precio mucho y env铆o mi respetuosa gratitud a todas las personas que han hecho llamamientos por la libertad de Nudem. Pido amablemente a todos los artistas, m煤sicos, personas destacadas y a los Estados que insten al Gobierno turco a liberar a Nudem de la c谩rcel鈥.

Entre las personas que se han sumado a la campa帽a de solidaridad con Nudem Durak, pidiendo su libertad, figuran el pensador y ling眉ista estadounidense Noam Chomsky, el director de cine brit谩nico Ken Loach, el m煤sico Peter Gabriel, la leyenda del rock brit谩nico Roger Waters, los actores estadounidenses Mark Ruffalo y John Cusack, la actriz inglesa Maxine Peake, el antrop贸logo estadounidense David Graeber, la activista pol铆tica estadounidense Angela Davis y el economista griego Yanis Varoufakis.

Todo el mundo puede expresar sus sentimientos sobre la situaci贸n que rodea a Nudem Durak en Twitter bajo el hashtag #FreeNudemDurak. Nudem Durak tambi茅n tiene su propia p谩gina de Twitter: #FreeNudemDurak 隆Libertad para todos los presos y presas pol铆ticas!

Mientras continuamos denunciando el secuestro del Estado turco, Rojava Azadi Madrid nos recuerda tambi茅n que las vidas de las y los menores importan.

鈥淓l Colegio de Abogados de Diyarbak谋r ha publicado su informe titulado 鈥榁iolaciones de los derechos del ni帽o por veh铆culos blindados, minas y restos del conflicto鈥揼uerra鈥. Preparado por los miembros del Centro de Derechos del Ni帽o del Colegio de Abogados 脰zlem Ender, 艦ore艧 Deniz Tu臒rul, 脰mer Sansarkan y Murat Aba, el informe se comparti贸 con el p煤blico en una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias Tahir El莽i. El informe del Colegio de Abogados con sede en la provincia de Diyarbak谋r, de mayor铆a kurda, en el sureste de Turqu铆a, arroja luz sobre las muertes y lesiones de ni帽os como consecuencia de los choques de veh铆culos blindados y las explosiones de minas y restos de guerra en el per铆odo de 10 a帽os comprendido entre 2011 y 2021. El informe muestra que el n煤mero de muertes de ni帽os causadas por veh铆culos blindados, minas y restos de guerra ha aumentado significativamente en las provincias orientales y sudorientales de mayor铆a kurda del pa铆s. El informe del Colegio de Abogados de Diyarbak谋r abarca el proceso de resoluci贸n de la cuesti贸n kurda (2013-2015), as铆 como los a帽os anteriores al proceso y sus consecuencias. Las conclusiones del informe demuestran que despu茅s de 2015 ha habido m谩s muertes de ni帽os en la regi贸n. Llamando la atenci贸n sobre la impunidad en los procesos judiciales subsiguientes, el informe comparte informaci贸n sobre los expedientes y las sentencias judiciales relativas a las muertes de Efe Tektekin, que fue atropellado por un veh铆culo blindado en Diyarbak谋r el 11 de septiembre de 2019; los hermanos Muhammed Y谋ld谋r谋m y Furkan Y谋ld谋r谋m, que fueron atropellados por un veh铆culo blindado que derrib贸 el muro de su casa mientras dorm铆an en Silopi, en 艦谋rnak, el 4 de mayo de 2017; y Helin Hasret 艦en, que muri贸 por el fuego abierto desde un veh铆culo blindado en Sur, en Diyarbak谋r, el 12 de octubre de 2015. Los procesos judiciales terminaron en la impunidad de los autores, seg煤n el informe鈥.

CGT continuar谩 implicada en la defensa y visibilizaci贸n de la lucha del pueblo kurdo y llama a la sociedad civil a continuar inform谩ndose y defendiendo la Revoluci贸n Social de Rojava.

Notas:

(1) www.rojavaazadimadrid.org

FUENTE: Rojo y Negro

<!–

–>