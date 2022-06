–

Entre los d铆as 9 y 12 de junio de este a帽o, la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha celebrado en Zaragoza su XIX Congreso Confederal, bajo el lema Contra las desigualdades. Durante el mismo, adem谩s de considerar m谩s de un centenar de ponencias de los afiliados, se ha elegido a un nuevo Secretariado Permanente (SP) para los pr贸ximos cuatro a帽os. De las dos candidaturas que se presentaban, ha salido elegida la conocida como CGT para todas, liderada por Miguel Fadrique.

Desde Regeneraci贸n hemos querido hacer algunas preguntas al nuevo SP y desearle acierto en su labor para los pr贸ximos a帽os. Responde a las preguntas, en nombre de todo el SP, su secretario de comunicaci贸n, Jose Alberto Villaverde, afiliado al Sindicat d鈥Administraci贸 P煤blica CGT Barcelona.

Antes de nada, queremos daros la enhorabuena por la victoria de la candidatura CGT para todas al Secretariado Permanente (SP) del Comit茅 Confederal de la CGT. 驴C贸mo est谩is viviendo esta victoria? 驴Lo esperabais? 驴Os sent铆s respaldadas por la organizaci贸n despu茅s de este resultado?

El resultado lo estamos viviendo con intensidad. Es un cambio grande a nivel personal para cada una de las personas que nos hemos presentado. Es una responsabilidad m谩s en nuestro d铆a a d铆a y hay que reorganizarse para poder dar lo mejor de nosotras mismas al conjunto de la organizaci贸n.

La verdad es que ha sido un resultado agridulce. Ha sido un trabajo de meses, incluso de a帽os. El hecho de montar una candidatura desde la base no ha sido sencillo. Hemos tenido que poner encima de la mesa problem谩ticas y cuestiones con las que no ha sido f谩cil lidiar pero, al mismo tiempo, con un an谩lisis com煤n de c贸mo creemos que la CGT deb铆a afrontar el futuro de la clase trabajadora. El hecho de sacar adelante el conjunto de acuerdos sociales y sindicales a los que hemos llegado es algo con lo que nos sentimos muy motivadas el equipo actual.

Contadnos un poco sobre qui茅nes sois y qu茅 os llev贸 a presentar una candidatura propia al SP. 驴Hay m谩s gente implicada o es un proyecto liderado 煤nicamente por los miembros del SP?

Aunque el SP lo componemos 13 personas de diferentes sindicatos y de varios territorios y sectores, es importante que quede claro que no somos m谩s que la cara visible de un proyecto muy amplio que pretende representar a toda la CGT. De hecho, muchas de las personas que inicialmente impulsaron este proyecto y esta candidatura no forman parte del SP puesto que es una candidatura colectiva.

Lo que nos llev贸 a presentar la candidatura fue la necesidad de rejuvenecer el sindicato, tejer redes con los movimientos sociales aportando una perspectiva sindical, estrechando lazos para trabajar codo con codo y abordar los problemas socioecon贸micos de la clase trabajadora desde todas las visiones: bien para que te suban el salario 900鈧 o bien para que te bajen el alquiler 900鈧, estamos defendiendo derechos colectivos.

驴Qu茅 objetivos os marc谩is hasta el pr贸ximo congreso? 驴Hay algunas l铆neas que os gustar铆a desarrollar especialmente?

Lo que creo que debemos abordar es un proyecto com煤n en lo que es la acci贸n social y sindical, que responda a nuestras necesidades inmediatas haciendo frente a los recortes y opresiones bajo las que vivimos como trabajadoras en el mundo capitalista. En ese sentido, en este congreso se han aprobado ponencias importantes, por ejemplo la relativa a una huelga general el a帽o que viene o aquellas que hablan sobre la estabilidad del personal en abuso de temporalidad en la administraci贸n p煤blica, que es uno de los problemas a los que creemos que hay que responder con inmediatez desde el sindicato.

驴Cu谩les creeis que son las principales amenazas y oportunidades que vamos a tener que afrontar el conjunto de la clase trabajadora en estos pr贸ximos a帽os?

Nos encontramos en un escenario post COVID y en mitad de una guerra imperialista en Ucrania. Ambas situaciones nos han llevado a un aumento del gasto p煤blico y, por tanto, de la deuda p煤blica, que nos conducen a un futuro escenario de crisis que pagar谩n las trabajadoras, como ya sucedi贸 con la crisis de 2008. En este contexto, creo que el sindicato tendr谩 que afrontar y dar una respuesta contundente, con perspectiva de clase, en su debido momento y junto a la sociedad.

Creemos que esta es una de las situaciones que nos espera a nivel social y global. No hay que olvidar en todo esto la perspectiva internacionalista, porque no va a ser una crisis que haya que abordar solo a nivel del Estado espa帽ol, en los diferentes territorios, sino que adem谩s habr谩 que hacerlo a escala global. Es fortalecer lazos con las diferentes asociaciones y sindicatos que comparten ideolog铆a y objetivos de forma amplia, para poder afrontar esta realidad de forma colectiva.

驴Qu茅 puede aportar CGT al conjunto de la clase, y, como nuevo SP de la CGT, qu茅 pretende aportar CGT para todas?

CGT para todas lo que pretende y ha pretendido en todo momento es mejorar la coordinaci贸n y el reparto de recursos dentro del sindicato, para mejorar y fortalecer nuestra acci贸n sindical y social.

CGT para todas pretende estar al servicio de cualquier afiliada, para lo que necesite, y que 茅sta sienta que los medios del sindicato son suyos porque, de hecho, lo son desde todos los puntos de vista: el sindicato no tiene ning煤n sentido si no es de todas las personas que lo integran.

Una trabajadora cualquiera, 驴por qu茅 deber铆a apostar por afiliarse a la CGT?

Entendemos que CGT deber铆a ser el sindicato de referencia para cualquier persona de la clase trabajadora que quiera tomar las riendas de su vida, que busque construir m谩s y delegar menos con el objetivo de acabar con el sistema deshumanizador en el que vivimos. Las militantes de CGT trabajamos desde el apoyo mutuo, la solidaridad y la sororidad para destruir todas aquellas din谩micas individualistas y competitivas que rigen nuestras relaciones sociales. Tenemos claro que la fuerza de la clase trabajadora se basa en la unidad desde la horizontalidad y la igualdad entre todas las personas que la integran. Estos principios son el ADN de la organizaci贸n.

Al respecto de la acci贸n sindical, 驴qu茅 aspectos positivos destacar铆ais del trabajo de la CGT en estos a帽os y en qu茅 aspectos os gustar铆a mejorar? 驴Alguna victoria de la que est茅is especialmente orgullosas?

Uno de los primeros hechos que destacar铆a es la cantidad de movilizaciones que el sindicato ha sido capaz de encabezar. A pesar de toda la crisis del COVID, con lo que ha supuesto, hemos visto en algunos territorios manifestaciones masivas y huelgas que han funcionado y que el sindicato ha estado abanderando. Las movilizaciones del metal en C谩diz, por la estabilizaci贸n del personal en la administraci贸n p煤blica o los m煤ltiples d铆as de huelga en el sector de la ense帽anza son ejemplos que para nosotras son escuela.

El hecho de responder socialmente y en colectivo a las necesidades concretas del momento es el camino para demostrar que nuestro sindicato es capaz de hacer unos buenos an谩lisis de la realidad adem谩s de ofrecer la alternativa en las calles dando respuesta a las necesidades de la clase trabajadora.

驴Y respecto a la acci贸n social y la relaci贸n con los movimientos sociales (vivienda, feminismo, ecologismo鈥)?

Por ejemplo, la verdad es que la experiencia que tenemos de colaboraci贸n con el sindicato de inquilinas es muy positiva. Es un movimiento que est谩 creciendo, que demuestra que funciona, que consigue resultados tangibles y que responde a necesidades inmediatas. Adem谩s, comparte esp铆ritu con CGT: desde abajo, plantando cara contra los grandes capitales que est谩n expoliando este territorio, los fondos de inversi贸n que est谩n hurtando el derecho a la vivienda a las trabajadoras. El sindicato de inquilinas demuestra una capacidad de respuesta que es admirable y que creo que tiene que ser un espejo de lo que nosotras deber铆amos llegar a hacer. Es necesario trabajar con movimientos como 茅ste que dan ejemplo de c贸mo afrontar el futuro de esta sociedad. Porque si no nos enfrentamos contra el Estado, que es quien protege a todos estos grandes capitales, no hay una alternativa real. No existe un mundo mejor sin poner en duda todos estos poderes f谩cticos que benefician a los grandes capitales en contra de la clase trabajadora.

Otro ejemplo que no puedo dejar de destacar son las compa帽eras feministas en todo el Estado poniendo en jaque al capital. Cada feminicidio tiene una respuesta colectiva, cada d铆a no cesan en se帽alar al patriarcado como aliado indiscutible del sistema. Entendemos que m谩s all谩 de que muchas afiliadas y militantes del sindicato participen en los espacios del movimiento feminista, como pueden ser todas las asambleas feministas de barrios, pueblos y ciudades en todo el territorio, es necesario que su sindicato, la CGT, sea feminista y les de el apoyo necesario para que sigan luchando por un mundo nuevo donde las relaciones entre las personas sean entre iguales.

驴Alguna cosa que os gustar铆a a帽adir?

Nos gustar铆a a帽adir un agradecimiento a todas las personas que han estado colaborando y que han puesto su granito de arena para que este proyecto salga adelante. Tambi茅n a todas aquellas que siguen apoyando y seguir谩n estando ah铆 para que el sindicato sea realmente un actor principal en la defensa de la clase trabajadora, para que realmente lleguemos a emanciparnos socialmente. No desistiremos en sacar este proyecto adelante. Aunque el enemigo sea m谩s grande nosotras somos m谩s y estamos mejor organizadas. Animamos a toda la afiliaci贸n, y a las personas que se lo est茅n pensando, a que participen en este proyecto de forma activa.

Muchas gracias.

Gracias a vosotras. Suerte y acierto.

