De parte de CGT Telemarketing December 17, 2021 59 puntos de vista

Tras los 煤ltimos acontecimientos en relaci贸n al foll贸n que, entre DIGITEX COMDATA, ATENTO y ABAI han montado, tenemos que indicar que:

Desde CGT vamos a interponer un SIMA contra estas empresas, ya que entendemos que las tres son igual de culpables de esta situaci贸n insoportable para teleoperadorxs precarixs como somos nosotrxs.

Este SIMA (mediaci贸n previa a la judicializaci贸n de un conflicto), ser谩 el paso necesario a dar para tratar un conflicto colectivo, ya que hay trabajadorxs que no tienen ni paro ni sueldo, y les tienen en tierra de nadie tras 15 a帽os de servicios prestados a la empresa.

Ante la actuaci贸n nefasta de Digitex, nos encontramos con dos situaciones; por un lado personas trabajadoras que formaban parte de las campa帽as de Movistar y por otro personas trabajadoras que ya NO formaban parte de la campa帽a de Movistar, y que estaban prestando servicio en cualquier otro servicio de esta empresa, las cuales no debieran verse afectadas.

La empresa, de forma unilateral, rectifica hace dos d铆as e indica que, si el 13 de octubre ya no formaban parte de la campa帽a afectada (Movistar) volver谩n a formar parte de la empresa.

Aun as铆, esta decisi贸n que ha tomado Digitex no es aplicable al centro de trabajo de Le贸n, dej谩ndoles sin soluci贸n aparente.

Por eso, desde CGT mostramos nuestra indignaci贸n y no tenemos acuerdo alguno con Digitex.

Si el d铆a 13 de octubre no estabas en esas campa帽as (Movistar) y no te han readmitido, ponte en contacto con CGT, para exigir tu reincorporaci贸n inmediata.

CGT no descansar谩 hasta que todas las personas afectadas por esta nefasta actuaci贸n de las empresas del sector vuelvan a su puesto de trabajo y recuperen sus condiciones laborales.

隆PORQUE LA LUCHA ES EL 脷NICO CAMINO!