Tras once a帽os sin oposiciones y con m谩s del 90% de la plantilla en situaci贸n de temporalidad, la situaci贸n del Servicio de Cocina del CHUAC es insostenible.

S贸lo en el CHUAC, con una plantilla diaria de unxs 50 trabajadorxs, hay m谩s de 17 encargadxs, en su mayor铆a nombradxs 鈥渁 dedo鈥 por el jefe de cocina con el benepl谩cito de Recursos Humanos. Adem谩s hay encargadxs de cocina escogidxs unilateralmente en los hospitales de Oza, Abente y Lago y El Materno.

A pesar de que el SERGAS publicaba en el a帽o 2016 la Orden鈥. Con la finalidad de limitar los amiguismos en las plantillas de la sanidad p煤blica, el servicio de cocina del CHUAC parece anclado al pasado y al margen de toda normativa.

La situaci贸n es tan grave que hay puestos cuyo nombre oficial no es conocido, 驴es encargadx de Puntos Cr铆ticos o encargadx de An谩lisis y Control de Puntos Cr铆ticos?, y ya no decir sus horarios y funciones: desde hace casi un a帽o, la mayor铆a de lxs encargadxs entran y salen de forma voluntaria media hora antes que el resto de la plantilla, voluntariedad a la que se apuntan casi todxs. De esta forma, parte del servicio se cierra exclusivamente con pinches, sin que entre tanta jefatura se encargue nadie de atender a errores, dudas o incidencias durante el cierre del servicio.

驴Qu茅 requisitos se deben cumplir para acceder a un puesto de mando? Simple, caer bien en un despacho. La antig眉edad, el m茅rito y la capacidad, principios obligatorios en cualquier administraci贸n p煤blica, no tienen cabida en cocina del CHUAC, pasando personal con vacante e incluso interino por delante de sus compa帽erxs para ostentar cargos jer谩rquicamente superiores.

Obviamente, esta situaci贸n genera un gran estr茅s laboral en el personal, desde el sentimiento de frustraci贸n por la falta de reconocimiento hasta las zancadillas por formar parte de la 鈥溍﹍ite鈥.

Desde la Secci贸n Sindical CGT CHUAC hemos trasladado nuestra preocupaci贸n por esta situaci贸n al jefe del servicio de Cocina y a la Direcci贸n de Recursos Humanos del 脕rea Sanitaria de A Coru帽a y Cee, donde nos indican que no son realmente puestos de coordinaci贸n sino 鈥減uestos con funciones que cobran un complemento salarial鈥. 驴Por qu茅 se cobra un complemento entonces, y d贸nde se refleja?. Y si no son puestos de coordinaci贸n, 驴por qu茅 entonces no salen publicados en los procedimientos de movilidad voluntaria interna, para que se acceda a ellxs por baremo?

CGT CHUAC ha remitido una reclamaci贸n a la Direcci贸n de Recursos Humanos del SERGAS para que ponga fin a una estructura basada en favoritismos personales. LA IGUALDAD, EL M脡RITO, LA CAPACIDAD Y LA TRANSPARENCIA no se pueden saltar en ning煤n servicio p煤blico.

Secci贸n Sindical da CGT no Chuac 鈥 A Coru帽a