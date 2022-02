–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha denunciado ante el SMS los incumplimientos, tanto del Convenio Colectivo como del Pliego de Prescripciones T茅cnicas que la concesionaria ORTHEM, encargada del transporte de pacientes por carretera, est谩 llevando a cabo en la prestaci贸n del servicio del LOTE 8 (Transporte de car谩cter Urgente. Urgencias y Emergencias Sanitarias).

CGT Regi贸n Murciana ha denunciado, una vez m谩s, ante el Servicio Murciano de Salud de la Comunidad, las irregularidades que la concesionaria est谩 llevando a cabo desde que se hizo cargo del servicio en el a帽o 2020, en esta ocasi贸n en el Lote 8 encargado de los traslados de car谩cter urgente en toda la Regi贸n con ambulancias tipo UME, SUAP Y ANAS.

Desde el sindicato inciden en que 鈥渄ebemos manifestar, nuevamente, que desde la llegada de ORTHEM los incumplimientos y vulneraciones de derechos, tanto para trabajadoras y trabajadores, como para usuarias y usuarios han sido constantes, sin olvidar que se trata de un servicio p煤blico cuyo correcto funcionamiento debe de estar fiscalizado por el Servicio Murciano de Salud. Debemos insistir en que todo ello es un claro ejemplo de como el concierto de un servicio p煤blico lo 煤nico que garantiza es perdidas de derechos para las y los usuarios, los y las trabajadoras, as铆 como para la sociedad en su conjunto.鈥

En esta ocasi贸n las vulneraciones denunciadas ante el SMS son dos. Por un lado, 鈥渄enunciamos la negativa de la empresa a otorgar la categor铆a de t茅cnico sanitario-conductor a unos 30 compa帽eros/as que a pesar de tener los t铆tulos establecidos y de recogerse en el Pliego que esa ser谩 la categor铆a asignada, ORTHEM les mantiene, incumpliendo el pliego y benefici谩ndose de su menor coste salarial, como camilleros. La empresa amenaza con despedirles en el caso de que reclamen dicha modificaci贸n鈥, cuentan desde la Secci贸n Sindical de CGT en Ambulancias.

La segunda reclamaci贸n hace referencia a las situaciones que las y los trabajadores viven en los traslados entre Comunidades Aut贸nomas: 鈥 a pesar de que en el Pliego que regula las condiciones del servicio se establece que estos deber谩n hacerse siempre que sea posible con veh铆culos y personal de reserva, la realidad es que son realizados constantemente por las unidades en turno, esto hace no s贸lo que se tarde m谩s en responder a los avisos, pues contamos con menos veh铆culos y menos personal, sino tambi茅n que las compa帽eras y compa帽eros que tienen que atender estos servicios corran graves riesgos para su seguridad y salud. Estos avisos pueden llegar en cualquier momento, incluso cuando ya llevamos m谩s de 20 horas de trabajo, por lo que pueden implicar que si el traslado es a Madrid, por ejemplo, el compa帽ero o compa帽era, en muchos casos solo/a, tendr谩 que pegarse 9 horas de viaje despu茅s de las 20 ya realizadas.

En el caso concreto de las ANAS la situaci贸n es m谩s grave, consideramos un desprop贸sito que una unidad de URGENCIAS deba realizar tareas contempladas para las ambulancias de servicios programados y se dedique, por ejemplo, a las altas hospitalarias, servicio que puede requerir de hasta dos unidades, dejando desprotegido el servicio de urgencias.鈥

Han aprovechado el escrito de denuncia enviado al Servicio Murciano de Salud para comunicarle que otras situaciones, en este caso de vulneraci贸n de derechos laborales, han sido denunciadas a la inspecci贸n de trabajo. Seg煤n relatan 鈥渄esde la Secci贸n Sindical de CGT en el Lote 8 presentamos denuncia ante inspecci贸n de trabajo por la negativa de la empresa a pagar las horas extras. A pesar de las m煤ltiples sentencias, incluidas de juicios ganados a la anterior concesionaria, as铆 como pronunciamientos de la propia Inspecci贸n de Trabajo, como el del 25 de julio de 2017 donde resuelve que 鈥淟as horas de presencia no tienen la condici贸n de trabajo efectivo.鈥 ORTHEM contin煤a en su empe帽o de obtener el m谩ximo beneficio a consta de los derechos de los y las trabajadoras y de los y las usuarias, en este caso pagando las horas extras bajo el concepto de horas de presencialidad, as铆 como jugando con las necesidades de compa帽eras y compa帽eros para que las acepten.鈥

Para finalizar el escrito, desde CGT apuestan por propuestas para mejorar el servicio. 鈥淣o s贸lo denunciamos las irregularidades y vulneraciones que sufrimos, tambi茅n queremos ser constructivos/as y por ello realizamos una propuesta que consideramos mejorar谩 enormemente la calidad del trabajo para las compa帽eras y compa帽eros y del servicio para la sociedad en general. Esta propuesta es la inclusi贸n de un segundo conductor en las ANAS (Ambulancias no Asistenciales), esto har谩 que no tengan que emplearse dos unidades cuando se requiera de apoyo en una salida, que la persona encargada del servicio no se encuentre sola ante situaciones dif铆ciles o violentas, as铆 como reducir el nivel de estr茅s de estos/as profesionales.鈥

Desde CGT, concluyen, 鈥渘o podemos terminar sin afirmar que luchamos y lucharemos para que la gesti贸n de los servicios p煤blicos no recaiga en empresas privadas, debemos poner fin al sistema que socializa los gastos y perdidas mientras que los beneficios quedan en unas pocas manos. Los servicios p煤blicos son un derecho de toda la ciudadan铆a y la administraci贸n tiene el deber de garantizarlos de la manera m谩s eficiente y eficaz, y ya ha quedado demostrado que esto no puede conseguirse a trav茅s de conciertos ni privatizaciones鈥.