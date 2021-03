–

鈥淐uatro meses despu茅s de la reuni贸n celebrada en la sede del Servicio Provincial del Salud de Huesca, se extendi贸 entre los trabajadores la esperanza de que fuese el inicio de la resoluci贸n, de forma satisfactoria, de los diferentes incumplimientos de la UTE Transalud.鈥 Apunta Baudilio Nieto delegado de CGT. 鈥淟amentablemente no es as铆, incluso entendemos que se est谩n aumentando鈥.

Debido a esta situaci贸n, desde la secci贸n sindical de CGT en UTE Transalud, se ha presentado ante la Directora Provincial de Sanidad de Huesca un listado de los incumplimientos, tanto contractuales como laborales. Muchos de ellos ya fueron explicados en la citada reuni贸n del 5 de Noviembre.

Desde CGT entendemos que este listado da cuenta de la gravedad y el mal servicio que est谩 dando la citada empresa.

* Los servicios de camilla, incluidos los servicios de alta de COVID, se est谩n realizando solo con conductor, sin camillero algo que est谩 recogido en los pliegues de la contrata.

* No se han hecho revisiones m茅dicas desde hace dos a帽os; el a帽o pasado no las hizo la empresa NTSA, la empresa adjudicataria anterior, y en lo que llevamos de a帽o Transalud no ha notificado fechas para la realizaci贸n este a帽o de dichas revisiones.

* La empresa sigue sin sustituir, en muchas ocasiones, las vacaciones, bajas, asunto propios, horas sindicales, etc.

* Las sillas sube-baja escaleras no hay la cantidad ofertada para la obtenci贸n del Contrato. Concretamente hay tres, una en Huesca, otra en Barbastro y otra en Fraga.

* El Centro Coordinador durante la noche est谩 localizada fuera de Arag贸n, seg煤n tenemos noticias est谩 en Tarragona.

* Problemas de comunicaci贸n con el Centro Coordinador, puesto que cada d铆a el n煤mero de tel茅fono al que tenemos que llamar es diferente y tenemos que ir probando si no ha habido notificaci贸n con anterioridad. Tampoco funciona el GPS de los m贸viles de la mayor铆a de ambulancias

* Se est谩 dando, tambi茅n, el penoso caso de que en determinadas fechas las tarjeta de repostar gasoil no tienen saldo, teniendo que dejar reconocimiento de deuda el conductor.

* Una queja que estamos recibiendo los trabajadores de muchos pacientes es la dificultad de comunicaci贸n con la empresa y el coste que tienen las llamadas puesto que han de llamar a un 902, algo que entendemos ya debiera de haber sido subsanado.

* Nos encontramos tambi茅n con las deficiencias en el estado de conservaci贸n de algunas bases, especialmente las bases de Fraga y Huesca.

* Tambi茅n se est谩n produciendo problemas laborales por la forma unilateral que ha decidido la empresa de cuadrar las horas de los trabajadores con contrato temporal, la modificaci贸n a la baja del pago pactado para los d铆as festivos, tampoco se suele dar copia de los partes de trabajo que rellena el trabajador y alg煤n incumplimiento m谩s en materia laboral, que est谩n generando malestar entre los trabajadores y creemos que aumentar谩 la conflictividad caso de no avenirse la empresa a la negociaci贸n.

* Por 煤ltimo denunciar el caso de una trabajadora que teniendo acreditada por el INSS una necesidad de adaptaci贸n de puesto de trabajo, Transalud no lo hace efectivo, con el consiguiente riesgo para su salud.

Desde CGT entendemos que los incumplimientos son lo suficientemente graves, y afectan no solo a los y las trabajadoras sino tambi茅n a los pacientes, como para que se tomen medidas desde ya por parte de la administraci贸n sanitaria en Huesca.

Baudilio Nieto delegado de la Secci贸n Sindical de CGT en la empresa Transalud Arag贸n U.T.E. Maiz-Egara