La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) denuncia la existencia de 鈥渄oble escala salarial鈥 en el 谩rea de mantenimiento de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Val猫ncia y un caso de represi贸n sindical.

CGT ha comunicado una concentraci贸n el pr贸ximo jueves 8 de julio, a las 10 de la ma帽ana, en la Ciudad de la Justicia de Val猫ncia, coincidiendo con la celebraci贸n de un juicio contra EMT Val猫ncia por la 鈥渆xistencia de una doble escala salarial en el 谩rea de mantenimiento de la empresa p煤blica鈥 seg煤n denuncia la organizaci贸n anarcosindicalista. La secci贸n sindical de CGT explica que trabajadores de diferentes categor铆as, realizan las mismas funciones con la misma responsabilidad pero tienen asignados sueldos distintos y as铆 consta en las denuncias presentadas por la organizaci贸n anarcosindicalista ante los juzgados e Inspecci贸n de Trabajo.

La denuncia de doble escala salarial en EMT Val猫ncia no es una novedad, CGT ha recordado que 鈥渆n 2017 ya se lleg贸 a un acuerdo con la empresa en la que admiti贸 esta situaci贸n鈥. De hecho, en el acuerdo sobre reconocimiento de categor铆as superiores de EMT, fechado el 26 de mayo de 2017, se resolv铆a esta situaci贸n 鈥渞econociendo las categor铆as superiores, pero en la actualidad seguimos con el mismo problema鈥 afirman desde la secci贸n sindical de CGT en la empresa municipal.

Adem谩s, anuncian desde CGT, el mismo jueves en la concentraci贸n tambi茅n se denunciar谩 el caso de 鈥渞epresi贸n sindical que est谩 sufriendo Miguel Rodr铆guez鈥. Miguel Rodr铆guez, miembro del comit茅 de empresa de EMT por CGT, denuncia que despu茅s de que se le reconociera una enfermedad laboral, la empresa le ha apartado del lugar donde ejerc铆a su actividad laboral y ha modificado sustancialmente las condiciones de trabajo 鈥渁plicando una reducci贸n de 2 niveles de cobro, convirtiendo un cambio de puesto por proteger la salud en una sanci贸n de por vida laboral y un toque de atenci贸n para los dem谩s trabajadores鈥

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) den煤ncia l鈥檈xist猫ncia de 鈥渄oble escala salarial鈥 en l鈥櫭爎ea de manteniment de l鈥橢mpresa Municipal de Transports (EMT) de Val猫ncia i un cas de repressi贸 sindical.

CGT ha comunicat una concentraci贸 dijous que ve 8 de juliol, a les 10 del mat铆, a la Ciutat de la Just铆cia de Val猫ncia, coincidint amb la celebraci贸 d鈥檜n judici contra EMT Val猫ncia per 鈥渓鈥檈xist猫ncia d鈥檜na doble escala salarial en l鈥櫭爎ea de manteniment de l鈥檈mpresa p煤blica鈥 segons den煤ncia l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista. La secci贸 sindical de CGT explica que treballadors de diferents categories, realitzen les mateixes funcions amb la mateixa responsabilitat , per貌 tenen assignats sous diferents i aix铆 consta en les den煤ncies presentades per l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista davant els jutjats i Inspecci贸 de Treball.

La den煤ncia de doble escala salarial en EMT Val猫ncia no 茅s una novetat, CGT ha recordat que 鈥渆n 2017 ja es va arribar a un acord amb l鈥檈mpresa en la qual va admetre aquesta situaci贸鈥. De fet, en l鈥檃cord sobre reconeixement de categories superiors d鈥橢MT, datat el 26 de maig de 2017, es resolia aquesta situaci贸 鈥渞econeixent les categories superiors, per貌 en l鈥檃ctualitat seguim amb el mateix problema鈥 afirmen des de la secci贸 sindical de CGT en l鈥檈mpresa municipal.

A m茅s, anuncien des de CGT, el mateix dijous en la concentraci贸 tamb茅 es denunciar脿 el cas de 鈥渞epressi贸 sindical que est脿 patint Miguel Rodr铆guez鈥. Miguel Rodr铆guez, membre del comit茅 d鈥檈mpresa d鈥橢MT per CGT, den煤ncia que despr茅s que se鈥檒 reconeguera una malaltia laboral, l鈥檈mpresa li ha apartat del lloc on exercia la seua activitat laboral i ha modificat substancialment les condicions de treball 鈥渁plicant una reducci贸 de 2 nivells de sou, convertint un canvi de lloc per protegir la salut en una sanci贸 per a tota la vida laboral i un toc d鈥檃tenci贸 per als altres treballadors鈥.