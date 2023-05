–

La CGT considera que la implantaci贸n masiva de los parques e贸licos por las sierras valencianas, junto con las l铆neas el茅ctricas de evacuaci贸n y otras infraestructuras asociadas, aumenta el riesgo de incendio y, a la vez, disminuyen la efectividad de los medios de extinci贸n, sobre todo de los medios a茅reos, como se comprob贸 el pasado d铆a 13 de abril en el incendio de Barracas (Alto Palancia) provocado por un aerogenerador.

El sindicato considera que en una situaci贸n de cambio clim谩tico, no est谩 bien valorado el aumento de riesgo de incendio de estas instalaciones, pues se conocen casos de incendios provocados por aerogeneradores, como el de ayer en Barracas, y menos a煤n la disminuci贸n de la efectividad de los medios de extinci贸n alrededor de ellos. Adem谩s estas instalaciones est谩n planific谩ndose en zonas forestales de alto riesgo de incendio y zonas fuera de la capacidad de extinci贸n por sus modelos de combustible, orograf铆a, accesibilidad y tiempo de respuesta de los medios. Se ha de a帽adir adem谩s que muchas son zonas con alto riesgo de incendio por rayo.

Los parques e贸licos no son m谩s que pol铆gonos industriales dentro de las zonas forestales m谩s monta帽osas y deben llevar asociadas grandes fajas auxiliares donde se ha de eliminar la vegetaci贸n, tanto a los parques como a las l铆neas el茅ctricas y a los caminos de acceso. No parece una gran idea eliminar grandes superficies de vegetaci贸n forestal justamente en las zonas mejor conservadas.

Otros riesgos m谩s conocidos

Estas instalaciones tienen un gran impacto sobre la avifauna y los murci茅lagos por la elevada tasa de mortalidad por colisi贸n con las aspas de los aerogeneradores, afectando gravemente a especies protegidas.

No deber铆a autorizarse ning煤n parque e贸lico cerca de las 谩reas de nidificaci贸n de estas especies.

El encadenamiento de parques por las sierras, hace que sus efectos negativos se multipliquen, tanto en afecci贸n a la fauna, como en dificultar las labores de extinci贸n de incendios. Desde la CGT consideramos que no deber铆a bastar el hacer una evaluaci贸n de impacto ambiental de cada parque, sino hacer una de todo el territorio, para ver cual es la carga m谩xima asumible de aerogeneradores. Tampoco se tiene en cuenta en el estudio de impacto la eliminaci贸n al final de su vida 煤til ni el estudio del balance energ茅tico neto de las instalaciones (la energ铆a utilizada para su instalaci贸n y las emisiones que provocar谩, comparada con la energ铆a final que se obtendr谩).

La masificaci贸n tambi茅n tienen otros impactos negativos paisaj铆sticos, culturales y sociales, que repercuten negativamente sobre el turismo rural, muy importante en la econom铆a local de las zonas monta帽osas de interior.

Parques fotovoltaicos

Tambi茅n alertamos de los efectos negativos de la instalaci贸n desproporcionada de los macroparques fotovoltaicos, que afectan gravemente a la fauna y en algunos casos comportan graves p茅rdidas de suelos agr铆colas de regad铆o, tanto por su ocupaci贸n directa como por contribuir al abandono de tierras por el acaparamiento de grandes superficies con objetivos especulativos por parte de compa帽铆as del sector de las renovables.

Renovables s铆, pero no de esta manera

Desde la CGT apostamos por las energ铆as renovables, pero no a costa de la destrucci贸n del territorio. En la instalaci贸n de energ铆as renovables deber铆a primarse su instalaci贸n en suelos urbanos e industriales y cuando se hagan en zonas rurales, contar con la gente del territorio, evitando las grandes instalaciones y promover las peque帽as y pr贸ximas a los centros de consumo de la energ铆a, fomentar las comunidades energ茅ticas locales y descentralizadas. Todas las medidas posibles que ayuden a acabar con el oligopolio de las empresas el茅ctricas.

Tan importante como potenciar la producci贸n de energ铆a renovable es adoptar medidas de ahorro energ茅tico, potenciar el transporte p煤blico el茅ctrico, sobre todo el ferrocarril entre ciudades y el tranv铆a dentro de ellas. Se trata de tecnolog铆as baratas sin caras patentes y que no necesitan bater铆as con materiales escasos.

Igualmente se habr铆a de apostar por un plan de soberan铆a alimentaria potenciando la agricultura ecol贸gica y el consumo de proximidad. Igualmente potenciar la agricultura de secano y el ganado extensivo para frenar los macroincendios que arrasar谩n todo nuestro territorio los pr贸ximos a帽os.

O sea, todo lo contrario de lo que se est谩 haciendo.

Sindicato de Administraci贸n P煤blica de la Confederaci贸n General del Trabajo del Pa铆s Valenci脿 y Murcia

La CGT considera que la implantaci贸 massiva dels parcs e貌lics per les serres valencianes, junt a les l铆nies el猫ctriques d鈥檈vacuaci贸 i altres infraestructures associades, augmenta el risc d鈥檌ncendi i, a la vegada, disminueixen l鈥檈fectivitat dels mitjans d鈥檈xtinci贸, sobre tot dels mitjans aeris, com es va comprovar el passat dia 13 d鈥檃bril a l鈥檌ncendi de Barraques (Alt Pal脿ncia) provocat per un aerogenerador.

El sindicat considera que en una situaci贸 de canvi clim脿tic, no est脿 ben valorat l鈥檃ugment del risc d鈥檌ncendi d鈥檈stes instal路lacions i menys encara la disminuci贸 de l鈥檈fectivitat dels mitjans d鈥檈xtinci贸 al voltant d鈥檈lls. A m茅s, estes instal路lacions estan planificant-se en zones forestals d鈥檃lt risc d鈥檌ncendi i zones fora de la capacitat d鈥檈xtinci贸 pel seus models de combustible, orografia, accessibilitat i temps de resposta dels mitjans. S鈥檋a d鈥檃fegir a m茅s que moltes s贸n zones amb alt risc d鈥檌ncendi per llamp.

Els parcs e貌lics no s贸n m茅s que pol铆gons industrials dins les zones forestals m茅s muntanyoses i deuen portar associades grans faixes auxiliats on s鈥檋a d鈥檈liminar la vegetaci贸, tant als parcs com a les l铆nies el猫ctriques i els camins d鈥檃cc茅s. No ens sembla una gran idea eliminar grans superf铆cies de vegetaci贸 forestal justament a les zones m茅s ben conservades.

Altres riscos m茅s coneguts

Estes instal路lacions tenen un gran impacte sobre l鈥檃vifauna i les rates penades per l鈥檈levada mortalitat per col路lisi贸 amb les aspes dels aerogeneradors, afectant greument a distintes esp猫cies protegides.

No deuria d鈥檃utoritzar-se cap parc e貌lic prop de les 脿rees de nidificaci贸 d鈥檈stes esp猫cies.

L鈥檈ncadenament de parcs per les serralades, fa que els seus efectes negatius es multipliquen, tant en afecci贸 a la fauna, com en dificultar les labors d鈥檈xtinci贸 d鈥檌ncendis. Des de la CGT considerem que no deuria bastar el fer una avaluaci贸 d鈥檌mpacte ambiental de cada parc, sin贸 fer-ne una conjunta de tot el territori, per vore quina 茅s la c脿rrega m脿xima assumible d鈥檃erogeneradors. Tampoc es t茅 en compte en l鈥檈studi d鈥檌mpacte l鈥檈liminaci贸 al final de la seua vida 煤til ni l鈥檈studi del balan莽 energ猫tic net de les instal路lacions (l鈥檈nergia utilitzada per a la seua instal路laci贸 i les emissions que provocar脿, comparades amb l鈥檈nergia final que s鈥檕btindr脿).

La massificaci贸 tamb茅 t茅 altres impactes negatius paisatg铆stics, culturals i socials, els quals repercuteixen negativament sobre el turisme rural, molt important en l鈥檈conomia local de les zones muntanyoses d鈥檌nterior.

Parcs fotovoltaics

Tamb茅 alertem dels efectes negatius de la instal路laci贸 desproporcionada dels macroparcs fotovoltaics, que afecten greument a la fauna i en alguns casos comporten greus p猫rdues de s貌ls agr铆coles de regadiu, tant per la seua ocupaci贸 directa com per contribuir a l鈥檃bandonament de terres per l鈥檃caparaci贸 de grans superf铆cies amb objectius especulatius per part de companyies del sector de les renovables.

Renovables si, per貌 no d鈥檈sta manera

Des de la CGT apostem per les energies renovables, per貌 no a costa de la destrucci贸 del territori. En la instal路laci贸 d鈥檈nergies renovables deuria primar-se la seua instal路laci贸 en s貌ls urbans i industrials i quan es facen en zones rurals, comptar amb la gent del territori, evitar les grans instal路lacions i promoure les menudes i properes als centres de consum de l鈥檈nergia, fomentar les comunitats energ猫tiques locals i descentralitzades. Totes les mesures possibles que ajuden a acabar amb l鈥檕ligopoli de les empreses el猫ctriques.

Tan important com potenciar la producci贸 d鈥檈nergia renovable 茅s adoptar mesures d鈥檈stalvi energ猫tic, potenciar el transport p煤blic el猫ctric, sobre tot el ferrocarril entre ciutats i el tramvia dins d鈥檈lles. Es tracta de tecnologies barates sense cares patents i que no necessiten bateries amb materials escassos.

Igualment s鈥檋auria d鈥檃postar per un pla de sobirania aliment脿ria potenciant l鈥檃gricultura ecol貌gica y el consum de proximitat. Igualment, potenciar l鈥檃gricultura de sec脿 i el ramat extensiu per a frenar els macroincendis que arrasaran tot el nostre territori els propers anys.

O siga, tot el contrari del que s鈥檈st脿 fent.

Sindicat d鈥橝dministraci贸 P煤blica de la Confederaci贸 General del Treball del Pa铆s Valenci脿 i Murcia