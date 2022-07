CGT DENUNCIA EL FRAUDE EN LA CONTRATACIÓN ANTE EL SECRETARIO DE ESTADO DE TRABAJO

CGT DENUNCIA EL FRAUDE EN LA CONTRATACI脫N ANTE EL SECRETARIO DE ESTADO DE TRABAJO

La tarde del 11 de julio de 2022, desde el Sector Federal de Telemarketing de la CGT celebramos una reuni贸n con el Secretario de Estado de Trabajo para explicarle todos los fraudes que hemos detectado en las empresas del sector en materia de contrataci贸n, y que la patronal quiere perpetuar en el futuro Convenio Colectivo Sectorial.

CGT demostr贸 ante el gobierno como las distintas empresas de Contact Center utilizan de forma retorcida los nuevos contratos fijos discontinuos y los contratos por circunstancias de la producci贸n. Tambi茅n denunciamos que el fraude de las ETT麓s no ha cesado y que contin煤an los abusos de las concatenaciones de contrato temporales. Explicamos que, aunque los contratos de obra hayan desaparecido, el modelo de un sector con contrataci贸n indefinida estaba m谩s lejos de ser real. Adem谩s, tambi茅n fuimos muy claros con que la Inspecci贸n de Trabajo no resuelve nuestras denuncias sobre el nuevo modelo de contrataci贸n, y que ten铆amos previsto iniciar esta misma semana concentraciones en distintas comunidades aut贸nomas.

El Secretario de Estado de Trabajo reconoci贸 que lo que estaba sucediendo no cumpl铆a los objetivos que se hab铆a planteado con la reforma y nos dijo que este no ten铆a sentido que el modelo de temporalidad contin煤e, recogiendo la documentaci贸n entregada por CGT. El secretario de estado se comprometi贸 a establecer un canal de comunicaci贸n que culmine en instrucciones claras desde el Ministerio de Trabajo para evitar que la Inspecci贸n tenga dudas a la hora de resolver las denuncias que reconoci贸 hacemos bien en plantear si esta situaci贸n contin煤a. Desde CGT vamos a trabajar este verano sin descanso para que haya ejemplos de todos los contratos y todas las empresas. El Ministerio nos ha pedido mantener el contacto, y se ha comprometido a actuar y paliar esta vergonzosa situaci贸n que tenemos en el Contact Center actualmente. De momento hemos decidido desconvocar las concentraciones propuestas dado que es fundamental que nos escuchen y act煤en. De lo contrario el sistema de contrataci贸n que vamos a tener los pr贸ximos a帽os ser谩 m谩s precario que el que hemos tenido hasta ahora. La campa帽a de CGT frente a la contrataci贸n temporal en fraude de ley no para y esperemos que logremos parar la grave situaci贸n de los nuevos contratos que se producen, por miles, a nivel estatal, todos los a帽os. Seguiremos informando de todos los pasos.