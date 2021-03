Desde el Sector de Mar y Puertos de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) han emitido un comunicado en el que denuncian la situaci贸n de peligro extremo que la tripulaci贸n de la Salvamar Arcturus, con sede en Tarifa, ha vivido el jueves 25 de marzo en aguas de Tarifa (C谩diz), cuando atend铆an una emergencia.

Seg煤n CGT, la tripulaci贸n de la Salvamar 鈥楢rcturus鈥 fue activada para realizar un rescate sobre las 16鈥30 horas de este jueves para socorrer a 9 personas de origen subsahariano que viajaban a bordo de una patera a 8 millas al suroeste de Tarifa (C谩diz). En este punto, seg煤n los trabajadores, una patrullera marroqu铆 se acerc贸 a la lancha de Salvamento Mar铆timo para informar de la existencia de otra embarcaci贸n a unas 5 millas al suroeste, y solicitaron que fuera Salvamento Mar铆timo quien se encargara de esta mientras ellos atend铆an a la primera de 9 ocupantes. Una vez que la tripulaci贸n de la 鈥楢rcturus鈥 hab铆a realizado el rescate de la primera embarcaci贸n regresaron a la posici贸n anterior, junto a la patrullera marroqu铆. Una vez aqu铆, la tripulaci贸n comprob贸 que Marruecos hab铆a decidido no llevar a cabo el rescate alegando que estas personas 鈥渘o quer铆an ser rescatadas por ellos鈥, y retir谩ndose. La tripulaci贸n de la 鈥楢rcturus鈥 procedi贸 a poner a salvo a esta segunda patera, pero debido a la dificultad de la operaci贸n, a la precariedad del bote en el que estaban las 9 ocupantes y la enorme sobrecarga del mismo, se produce un vuelco. Las personas que cayeron al mar entraron en estado de p谩nico porque no sab铆an nadar y no consegu铆an mantenerse a flote. Los momentos de tensi贸n vividos, hasta que han sido agarradas una a una y subidas a la cubierta de la 鈥楢rcturus鈥, han sido dur铆simos.

CGT indica que, debido a los recortes ya denunciados con anterioridad, en la cubierta de esta Salvamar solo hab铆a un trabajador, -el marinero-, haciendo lo imposible casi por impedir que ninguna de las personas que estaban en el agua desapareciera. Los otros dos tripulantes, el patr贸n y el mec谩nico, comprendieron el alcance del peligro que corr铆an todos estos seres humanos en el agua y tuvieron que abandonar sus funciones por unos momentos para poder ayudar al compa帽ero en la cubierta de la lancha.

CGT asegura que gracias a la peripecia de estos tres profesionales y a las buenas condiciones meteorol贸gicas, se han podido rescatar con vida a las personas migrantes que cayeron al mar.

Desde CGT subrayan que el aumento de profesionales en la flota de Salvamento Mar铆timo no es un capricho, sino una necesidad y una urgencia, algo que se est谩 comprobando en los 煤ltimos d铆as con desapariciones, muertes y rescates al l铆mite, como el realizado ayer por la 鈥楢rcturus鈥 en Tarifa. CGT exige al Gobierno de PSOE-UP m谩s inversiones en medios humanos para evitar situaciones de este tipo que no siempre tienen un buen final.