–

De parte de CGT Valencia August 5, 2022 192 puntos de vista

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha denunciado que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia no ha presentado, antes de la apertura de la nueva Plaza de la Reina, el Plan de Autoprotecci贸n correspondiente a la actividad del parking, tal y como se establece en el Real Decreto 393/2007, seg煤n el cual se debe presentar al 贸rgano de la Administraci贸n P煤blica competente para otorgar la licencia o permiso determinante para la explotaci贸n o inicio de la actividad. La nueva Plaza de la Reina, presentada en los diversos medios de comunicaci贸n y redes sociales con una puesta en escena digna de un parque tem谩tico con espect谩culos itinerantes y entornos adaptados 鈥 en los que parece haberse hecho un estudio de donde tiene que ir hasta la 煤ltima maceta 鈥 incumple la Ley de Prevenci贸n de Riesgos Laborales en lo referente a las plantillas de EMT y de las subcontratas 鈥 posiblemente en cesi贸n ilegal 鈥 que realizan trabajos en el parking. Las plantillas de auxiliares han comenzado su trabajo sin haber recibido los uniformes correspondientes y sin tener habilitados espacios y servicios como ahora vestuarios con bancos, sala de descanso y ba帽os para uso exclusivo de la plantilla, pues actualmente tienen que utilizar los mismos que los usuarios del parking. Por otro lado, tampoco se ha habilitado un mobiliario de oficina, motivo por el cual las trabajadoras han tenido que recurrir a mesas y sillas provenientes de los comedores de la EMT, as铆 como a estanter铆as provisionales tapando extintores, los cuales evidencian de nuevo que las instalaciones de las trabajadoras no cumplen las normativas de prevenci贸n. En contraposici贸n, la empresa ha decidido utilizar un trastero con paredes sin alicatar, suelo de cemento, sin limpieza de fin de obra y sin sistema de extracci贸n ni ventilaci贸n, como zona de descanso de las trabajadoras, que carecen de bancos en los que sentarse y percheros donde depositar sus enseres, contraviniendo as铆 la normativa de los lugares de trabajo del Real Decreto 486/1997 y de la Ley de Prevenci贸n de Riesgos Laborales. Seg煤n CGT no se pueden anteponer los intereses pol铆ticos y econ贸micos que conllevan la apertura precipitada de la nueva Plaza de la Reina a la seguridad de las trabajadoras, no se deber铆a priorizar el escaparate tur铆stico de la ciudad de Valencia a la integridad y dignidad de sus vecinas y de la clase trabajadora en su conjunto. La Ley de Prevenci贸n de Riesgos Laborales en su art铆culo 20, establece que el empresario, teniendo en cuenta el tama帽o y actividad de la empresa as铆 como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deber谩 analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuaci贸n de las trabajadoras; de, en definitiva, elaborar un Plan de Autoprotecci贸n. Sin embargo, las trabajadoras del parking de la Plaza de la Reina no han recibido ning煤n tipo de informaci贸n al respecto. Es por ello que, CGT considera necesaria la inmediata realizaci贸n de un Plan de Autoprotecci贸n seg煤n el Decreto 32/2014 de la Comunidad Valenciana, en referente a la actividad del parking de la Plaza de la Reina, incluida en las Actividades Residenciales P煤blicas y de Alojamiento.

Actual zona de descans que incompleix la normativa dels llocs de treball del Reial Decret 486/1997 i de la Llei de Prevenci贸 de Riscos Laborals.

CGT denuncia en la Inspecci贸 de Treball l鈥檕bertura del p脿rquing de la nova Plaza de la Reina sense un Pla d鈥橢merg猫ncia d鈥橝utoprotecci贸

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) ha denunciat que l鈥橢mpresa Municipal de Transports (EMT) de Val猫ncia no ha presentat, abans de l鈥檕bertura de la nova Pla莽a de la Reina, el Pla d鈥橝utoprotecci贸 corresponent a l鈥檃ctivitat del p脿rquing, tal com s鈥檈stableix en el Reial Decret 393/2007, segons el qual s鈥檋a de presentar a l鈥櫭瞨gan de l鈥橝dministraci贸 P煤blica competent per a atorgar la llic猫ncia o perm铆s determinant per a l鈥檈xplotaci贸 o inici de l鈥檃ctivitat.

La nova Pla莽a de la Reina, presentada en els diversos mitjans de comunicaci贸 i xarxes socials amb una posada en escena digna d鈥檜n parc tem脿tic amb espectacles itinerants i entorns adaptats 鈥 en els quals sembla haver-se fet un estudi d鈥檕n ha d鈥檃nar fins a l鈥櫭簂tim test 鈥 incompleix la Llei de Prevenci贸 de Riscos Laborals referent a les plantilles d鈥橢MT i de les subcontractes 鈥 possiblement en cessi贸 il路legal 鈥 que fan treballs en el p脿rquing.

Les plantilles d鈥檃uxiliars han comen莽at el seu treball sense haver rebut els uniformes corresponents i sense tindre habilitats espais i serveis com ara vestuaris amb bancs, sala de descans i banys per a 煤s exclusiu de la plantilla, ja que actualment han d鈥檜tilitzar els mateixos que els usuaris del p脿rquing. D鈥檃ltra banda, tampoc s鈥檋a habilitat un mobiliari d鈥檕ficina, motiu pel qual les treballadores han hagut de rec贸rrer a taules i cadires provinents dels menjadors de l鈥橢MT, aix铆 com a prestatgeries provisionals tapant extintors, els quals evidencien de nou que les instal路lacions de les treballadores no compleixen les normatives de prevenci贸.

En contraposici贸, l鈥檈mpresa ha decidit utilitzar un traster amb parets sense alicatar, s貌l de ciment i sense sistema d鈥檈xtracci贸 ni ventilaci贸, com a zona de descans de les treballadores, que manquen de bancs en els quals asseure鈥檚 i penja-robes on depositar les seues prendes, contravenint aix铆 la normativa dels llocs de treball del Reial Decret 486/1997 i de la Llei de Prevenci贸 de Riscos Laborals.

Segons CGT no es poden anteposar els interessos pol铆tics i econ貌mics que comporten l鈥檕bertura precipitada de la nova Pla莽a de la Reina a la seguretat de les treballadores, no s鈥檋auria de prioritzar l鈥檃parador tur铆stic de la ciutat de Val猫ncia a la integritat i dignitat de les seues ve茂nes i de la classe treballadora en el seu conjunt.

La Llei de Prevenci贸 de Riscos Laborals a l鈥檃rticle 20, estableix que l鈥檈mpresari, tenint en compte la grand脿ria i activitat de l鈥檈mpresa aix铆 com la possible pres猫ncia de persones alienes a aquesta, haur脿 d鈥檃nalitzar les possibles situacions d鈥檈merg猫ncia i adoptar les mesures necess脿ries en mat猫ria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuaci贸 de les treballadores; de, en definitiva, elaborar un Pla d鈥橝utoprotecci贸. No obstant aix貌, les treballadores del p脿rquing de la Pla莽a de la Reina no han rebut cap mena d鈥檌nformaci贸 sobre aquest tema.

脡s per aix貌 que, CGT considera necess脿ria la immediata realitzaci贸 d鈥檜n Pla d鈥橝utoprotecci贸 segons el Decret 32/2014 de la Comunitat Valenciana, en referent a l鈥檃ctivitat del p脿rquing de la Pla莽a de la Reina, inclosa en les Activitats Residencials P煤bliques i d鈥橝llotjament.