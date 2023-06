–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia June 29, 2023





CGT denuncia, una vegada m茅s, la descoordinaci贸 i falta de dilig猫ncia en la mobilitzaci贸 dels recursos disponibles per part del Consorci Provincial de Bombers de Castell贸. No es pot entendre com es prioritza la mobilitzaci贸 de recursos m茅s distants geogr脿ficament, i per tant amb is貌crones majors, disposant de recursos que poden actuar immediatament per atendre les diferents emerg猫ncies en l鈥檈ntorn natural com s贸n els incendis de vegetaci贸.

L鈥檃ctual situaci贸 socioecon貌mica del m贸n rural ens deixa un paisatge mosaic on la major part dels cultius agr铆coles, on es produeixen els incendis de vegetaci贸, es troben envoltats de camps abandonats o terreny forestal, pel que es necessita una r脿pida intervenci贸 per evitar una evoluci贸 desfavorable,en q眉esti贸 de minuts, a un Gran Incendi Forestal.

Actualment, el servei de Bombers i Bomberes Forestals compta amb 17 unitats anuals i amb 3 de refor莽 distribu茂des de manera homog猫nia per les comarques de Castell贸, aquest factor 茅s determinant per a respondre amb major rapidesa i per a fer front a aquesta tipologia d鈥檈merg猫ncies i evitar mals majors.

Des del sindicat CGT reclamen al Consorci de Bombers de la Diputaci贸 de Castell贸 i a Jose Maria Angel Batalla com a Secretari auton貌mic de Seguretat i Emerg猫ncies y Director general de l鈥橝g猫ncia Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emerg猫ncies (AVSRE), regular la utilitzaci贸, coordinaci贸 i mobilitzaci贸 dels mitjans i recursos dels organismes p煤blics que existeixen en l鈥櫭爉bit de les comarques de Castell贸 amb la m脿xima efic脿cia, en coher猫ncia amb el principi de qu猫, en aquestes situacions, la protecci贸 de la vida i de la seguretat de les persones, ha de prevaler enfront de qualsevol altre valor, tal com diu el Pla Especial enfront del risc d鈥橧ncendis Forestals.

脡s per aix貌 que demanem a la persona encarregada de la Coordinaci贸 Provincial de Mitjans, una mobilitzaci贸 del Despatx Autom脿tic coherent, tenint en compte la ubicaci贸 dels recursos sense caure en corporativismes ni titularitats d鈥檕rganismes en perjudici de la ciutadania, i mobilitzen des d鈥檜n primer moment a les Unitats de Bombers Forestals de la Generalitat ubicades a escassos kil貌metres de les emerg猫ncies que es produeixen, reduint el temps de resposta i evitant l鈥檈voluci贸 desfavorable cap a un Gran Incendi Forestal.