–

De parte de CGT Madrid Castilla La Mancha June 15, 2021 68 puntos de vista

La secci贸n sindical de la CGT del PDM Toledo por medio del presente comunicado manifiesta:

1. Su m谩s absoluto rechazo a los procedimientos utilizados por la actual direcci贸n del PDM en su relaci贸n y comunicaci贸n con los trabajadores, en especial con la categor铆a de Auxiliares de Instalaci贸n, habiendo enviado algunas cartas amenazadoras ante presuntos errores o el m谩s m铆nimo desajuste en el cumplimiento de las 贸rdenes, a veces mal transmitidas y ajenas a los trabajadores. Es una decepci贸n absoluta que una persona que ha sido uno de nosotros, en vez de poner en valor nuestro trabajo, imprescindible para el buen funcionamiento del PDM, haya usado estos procedimientos enrareciendo la buena sinton铆a con los trabajadores.

2. La m谩s absoluta indignaci贸n y desacuerdo con la incoaci贸n de injustos y tendenciosos expedientes disciplinarios a tres compa帽eros por motivos no justificados, sin haber tenido en cuenta su trayectoria profesional.

3. Solicita: La inhabilitaci贸n de la c谩mara del control del pabell贸n de la ECEF mientras no se acuerde con el comit茅 de empresa y los trabajadores, el exigible informe previo del comit茅 a la luz del art铆culo 64.5 f) del ET y el cumplimiento de Ley Org谩nica 15/1999, de protecci贸n de datos. Denunciamos el uso de im谩genes sin haber informado expresamente al trabajador de que se va a efectuar otro tipo de control ajeno a dicho fin (la vigilancia y seguridad de la instalaci贸n) como es el de la efectividad en el trabajo, las ausencias del puesto, las conversaciones con compa帽eros, etc. Por supuesto, denunciamos la vulneraci贸n del derecho a la intimidad de los trabajadores, rechazando el uso torticero e ilegal de dichas im谩genes.

4. Que la p茅sima gesti贸n realizada en materia de personal, est谩 repercutiendo negativamente en la prestaci贸n del servicio p煤blico de los y las ciudadanas de Toledo.

5. Pide que la gerencia tome las medidas oportunas para garantizar que el actual asesor deportivo de la misma se limite precisamente a eso, a asesorar deportivamente a la entidad, evitando atribuirle otras tareas que le hagan intervenir, sugerir, ordenar o interactuar con el resto de categor铆as del PDM. Para ello existe una escala jer谩rquica definida en el Convenio Colectivo con categor铆as que ejercen esas funciones.

6. Que es impropio de una Administraci贸n el trato que se est谩 dando a los 煤ltimos trabajadores que se han incorporado a la plantilla para cubrir las necesidades de las piscinas de verano, imponi茅ndoles a veces unas condiciones laborales precarizadas, vulnerando el derecho a la igualdad con el resto de trabajadores.

Secci贸n Sindical de CGT en el Patronato Deportivo Municipal de Toledo