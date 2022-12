–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia December 20, 2022 187 puntos de vista





La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) denuncia la manipulaci贸n de los lobbies empresariales de las grandes infraestructuras y proyectos destructores del territorio, de los recursos naturales y de las personas, y sale en defensa de los controles p煤blicos de dichos proyectos ejercidos por personal funcionario p煤blico, profesional e independiente

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) advierte que la sostenibilidad, concretamente la energ茅tica, no se puede conseguir a costa de la destrucci贸n del territorio de todos, y sobre todo, siguiendo por el camino del 鈥渃recimiento鈥 sin l铆mites que, por definici贸n, es insostenible.

La CGT denuncia las agresiones al territorio y a las personas y, en definitiva, a la sostenibilidad de los recursos, de los proyectos empresariales financiados con millones de euros de fondos p煤blicos, europeos, estatales, auton贸micos y locales, y de proyectos p煤blicos aberrantes, como es el caso de la ZAL y la ampliaci贸n del puerto de Val猫ncia.

En concreto, denunciamos la campa帽a de manipulaci贸n de los lobbies empresariales del sector energ茅tico, de la automoci贸n el茅ctrica (l茅ase Wolkswagen y Ford por ejemplo) y otros como el de la construcci贸n y especulaci贸n inmobiliaria, que est谩n lanzando continuos ataques y agresiones hacia aquellos colectivos que plantan cara a sus intereses desbocados, especulativos y destructivos.

Recientemente, el sector empresarial de las grandes instalaciones fotovoltaicas ha amenazado con reclamar indemnizaciones millonarias contra el personal funcionario y cargos p煤blicos que, seg煤n ellos, 鈥渙bstaculicen鈥 arbitrariamente la obtenci贸n de las autorizaciones administrativas correspondientes (https://www.levante-emv.com/economia/2022/12/02/funcionarios-enfrentan-pagos-millonarios-bloqueo-79393092.html 鈥淟os funcionarios se enfrentan a pagos millonarios por el bloqueo de las renovables. El informe de Andersen sobre la posile reclamaci贸n de mil millones a la Generalitat focaliza en los trabajadores p煤blicos y sus jefes el cobro del dinero por las decisiones arbitrarias鈥).

Quieren acabar 鈥漚 las bravas鈥 con el control p煤blico de sus actividades, funci贸n que corresponde a personal funcionario profesional e independiente. La interpretaci贸n de las normas corresponde a la Administraci贸n competente, y lo de la arbitrariedad es un concepto tan indeterminado que conviene dejarle claro a los empresarios que tendr谩n que probarlo, lo que no hacen, simplemente porque las decisiones funcionariales est谩n motivadas en una interpretaci贸n que no les gusta, y que se basa en la legislaci贸n que todav铆a ampara la protecci贸n del territorio, del medio ambiente y de las personas.

La CGT advierte al capital que deje de amenazar y presionar, al m谩s puro estilo mafioso, al personal funcionario profesional, que todav铆a sigue siendo el 煤nico resquicio de independencia dentro de la Administraci贸n P煤blica, que vela por el cumplimiento de la legalidad y el inter茅s general.

Personal que trabaja, adem谩s, en la m谩s absoluta precariedad de recursos, precisamente gracias a las tesis ultraliberalizadoras y privatizadoras que est谩n ahogando el funcionamiento administrativo, recortando los recursos humanos de forma constante, con el fin de acabar con los controles p煤blicos independientes, y poniendo en serio riesgo el control del funcionamiento de actividades de riesgo, o actividades que da帽an el medio ambiente, que destruyen el territorio, el paisaje y todo lo que se le ponga por delante del capital salvaje e insaciable.

Tambi茅n denunciamos el colaboracionismo con los intereses privados de determinados partidos pol铆ticos supuestamente de izquierdas con responsabilidades de 鈥済obierno鈥, y el silencio c贸mplice de los sindicatos a su servicio que, frente a estas presiones intolerables sobre el ejercicio independiente de su funci贸n p煤blica, han decidido abandonar los colectivos funcionariales.

Y denunciamos la manipulaci贸n de la mayor铆a de los medios de comunicaci贸n, que difunden las tesis del desarrollismo desmesurado en beneficio de unos pocos, escondiendo conscientemente las voces cient铆ficas defensoras de que el 煤nico camino posible es poner fin al crecimiento capitalista ilimitado, destructivo e insostenible y comenzar una transici贸n absolutamente urgente hacia un sistema econ贸mico y social respetuoso con la naturaleza, el medio ambiente y las personas.

El sector de la construcci贸n y la especulaci贸n inmobiliaria es otro sector que ejerce una enorme presi贸n y manipulaci贸n sobre el personal de las Administraciones P煤blicas.

Recientemente, la CGT en el Ayuntamiento de Valencia tuvo que salir al paso de las declaraciones del presidente de la llamada Asociaci贸n de afectados por los retrasos de las licencias en Val猫ncia, Aflival (https://valenciaplaza.com/entrevista-alfredo-burgera-aflival. https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/-plataforma-afectados-licencia-valencia-20221108120408-nt.html), y exigi贸 su rectificaci贸n inmediata por atentar contra la independencia funcionarial en el ejercicio de sus funciones de velar por el cumplimiento de la legalidad y la satisfacci贸n de los intereses generales.

Sus recientes declaraciones descalificando al personal funcionario, sin aportar ning煤n dato cierto y concreto que lo justifique, merecieron la m谩s absoluta repulsa por parte del sindicato.

El sindicato advierte que no va a tolerar ninguna injerencia en la independencia funcionarial y va a estudiar el ejercicio de acciones contra la reiterada actitud de intereses corporativos que pretenden presionar de una forma intolerable al personal con tal de conseguir la inaplicaci贸n de la normativa de protecci贸n ambiental, urban铆stica y patrimonial, as铆 como la eliminaci贸n de los controles administrativos, lo cual redunda en un perjuicio para la ciudadan铆a.

La mal entendida agilizaci贸n administrativa para beneficiar unos intereses empresariales desbocados va a ser respondida de forma contundente por nuestro sindicato. No podemos seguir admitiendo la defenestraci贸n permanente y la intromisi贸n en la Funci贸n P煤blica, que constituye la garant铆a del Estado de Derecho para proteger los derechos de la ciudadan铆a.

La necesaria agilizaci贸n administrativa se consigue con una mayor dotaci贸n de recursos humanos cualificados y profesionalizados, y de recursos materiales, en especial, tecnol贸gicos, y no suprimiendo controles p煤blicos como pretende el poder empresarial corrupto, que est谩 poniendo en peligro la calidad del trabajo de los t茅cnicos profesionales del sector.

La ciudadan铆a tiene que conocer la realidad de lo que est谩 pasando en la Administraci贸n P煤blica: las medidas privatizadoras, la p茅rdida constante de empleo p煤blico, la relajaci贸n o eliminaci贸n de los controles p煤blicos, la manipulaci贸n informativa denigrando constantemente al personal funcionario, s贸lo benefician a unos cuantos que persiguen un enriquecimiento desaforado, y perjudican a la gran mayor铆a social.

Por ello, exigimos una auditor铆a interna inmediata de los recursos humanos de las Administraciones P煤blicas con el fin de garantizar la dotaci贸n necesaria con personal funcionario p煤blico que es el que ofrece las garant铆as necesarias del cumplimiento de la legislaci贸n. Eso es, precisamente, lo que persigue nuestro sistema de Funci贸n P煤blica, ser una garant铆a de imparcialidad, objetividad e independencia en el ejercicio de las funciones de control del cumplimiento de la normativa ambiental, patrimonial, urban铆stica y de calidad de la edificaci贸n.

Val猫ncia, a 20 de diciembre de 2022.

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) denuncia la manipulaci贸 dels 鈥渓oobies鈥 empresarials de les grans infraestructures i projectes destructors del territori, dels recursos naturals i de les persones i ix en defensa dels controls p煤blics d鈥檃quests projectes exercits per personal funcionari p煤blic, professional i independent

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) adverteix que la sostenibilitat, concretament l鈥檈nerg猫tica, no es pot aconseguir a costa de la destrucci贸 del territori de totes i, per descomptat, tampoc seguint pel cam铆 del 鈥渃reixement鈥 sense l铆mits que, per definici贸, 茅s insostenible.

La CGT fa molt de temps que denuncia les agressions al territori i a les persones i, en definitiva, a la sostenibilitat dels recursos de tota la ciutadania, que suposen els projectes empresarials aberrants finan莽ats amb milions d鈥檈uros de fons p煤blics europeus, estatals, auton貌mics i locals, com s贸n els casos de la ZAL i l鈥檃mpliaci贸 del port de Val猫ncia.

I ara, de nou, denunciem la campanya de manipulaci贸 dels 鈥渓oobies鈥 empresarials del sector energ猫tic, de l鈥檃utomoci贸 el猫ctrica (Wolkswagen i Ford, per exemple) i altres com el de la construcci贸 i especulaci贸 immobili脿ria, que darrerament estan llan莽ant cont铆nuament atacs i agressions cap aquells col路lectius que planten cara als seus interessos desbocats, especulatius i destructius.

Recentment, el sector empresarial de les grans instal路lacions fotovoltaiques ha amena莽at de reclamar indemnitzacions milion脿ries contra el personal funcionari i c脿rrecs p煤blics que, segons ells, 鈥渙bstaculitzen鈥 arbitr脿riament l鈥檕btenci贸 de les autoritzacions administratives corresponents:

Els funcionaris se enfronten a pagaments milionaris pel bloqueig de les renovables. L鈥檌nforme d鈥橝ndersen sobre la possible reclamaci贸 de mil milions a la Generalitat, focalitza en les treballadores p煤bliques i els seus caps el cobrament dels diners per les 鈥渄ecisions arbitr脿ries鈥

(https://www.levante-emv.com/economia/2022/12/02/funcionarios-enfrentan-pagos-millonarios-bloqueo-79393092.html).

Creguem que 茅s molt evident que volen acabar a la for莽a amb el control p煤blic de les seues activitats, funci贸 que correspon al personal funcionari professional i independent. La interpretaci贸 de les normes correspon a l鈥橝dministraci贸 competent i aix貌 de l鈥檃rbitrarietat 茅s un concepte tan indeterminat que conv茅 deixar-los clar als empresaris que hauran que provar amb fets eixa acusaci贸 tan greu que des de CGT estem segures que no ho faran, simplement perqu猫 les decisions funcionarials estan motivades en una interpretaci贸 que no els agrada i que es basa en una legislaci贸 que encara empara la protecci贸 del territori, del medi ambient i de les persones.

La CGT adverteix al capital que deixe d鈥檃mena莽ar i pressionar -al m茅s pur estil mafi贸s- el personal funcionari professional que avui hui continua sent l鈥櫭簄ica garantia d鈥檌ndepend猫ncia dins l鈥橝dministraci贸 P煤blica, de control del compliment de la legalitat de les activitats que puguen malmetre el medi ambient, destruir el territori i el paisatge i, en definitiva, de l鈥檌nter猫s general de tota la ciutadania.

A m茅s, aquest personal ja fa molt de temps que treballa en la m茅s absoluta precarietat de recursos, precisament gr脿cies a les tesis ultra liberalitzadores i privatitzadores que estan ofegant l鈥檃dministraci贸, retallant els recursos humans de forma constant i amb l鈥檕bjectiu d鈥檃cabar amb els controls p煤blics independents.

Tamb茅 denunciem el col路laboracionisme amb els interessos privats de determinats partits pol铆tics suposadament d鈥檈squerres amb responsabilitats de 鈥済overn鈥, i el silenci c貌mplice dels sindicats al seu servei que, front a aquestes pressions intolerables sobre l鈥檈xercici independent de la seua funci贸 p煤blica, han decidit abandonar els col路lectius funcionarials.

I denunciem la manipulaci贸 de la majoria del mitjans de comunicaci贸, que difonen les tesis del desenvolupisme desmesurat en benefici d鈥檜ns pocs, amagant conscientment les veus cient铆fiques defensores de que l鈥櫭簄ic cam铆 possible 茅s posar fi al creixement capitalista il路limitat, destructiu i insostenible i encetar una transici贸 absolutament urgent cap a un sistema econ貌mic i social respectu贸s amb la natura, el medi ambient i les persones.

El sector de la construcci贸 i l鈥檈speculaci贸 immobili脿ria es un altre sector que exerceix la manipulaci贸 i est脿 pressionant el personal de les Administracions P煤bliques. Recentment, la CGT a l鈥橝juntament de Val猫ncia va haver d鈥檈ixir al pas de les declaracions del president de l鈥檃nomenada Associaci贸 d鈥檃fectades pels retards de les llic猫ncies a Val猫ncia, Aflival, exigint la seua rectificaci贸 immediata per atemptar contra la independ猫ncia funcionarial en l鈥檈xercici de les seues funcions de vetlar pel compliment de la legalitat i la satisfacci贸 dels interessos generals (https://valenciaplaza.com/entrevista-alfredo-burgera-aflival. https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/-plataforma-afectados-licencia-valencia-20221108120408-nt.html)

El sindicat CGT adverteix que no va a tolerar cap inger猫ncia en la independ猫ncia funcionarial i va a estudiar l鈥檈xercici d鈥檃ccions contra la reiterada actitud d鈥檌nteressos corporatius que pretenen pressionar d鈥檜na forma intolerable el personal funcionari per tal d鈥檃conseguir la inaplicaci贸 de la normativa de protecci贸 ambiental, urban铆stica i patrimonial, aix铆 com l鈥檈liminaci贸 dels controls administratius, redundant en un perjudici per a la ciutadania i l鈥檌nter猫s general.

La mal entesa 鈥渁gilitzaci贸 administrativa鈥 per a beneficiar uns interessos empresarials desbocats provoca la defenestraci贸 permanent del personal funcionari i una intromissi贸 intolerable en la Funci贸 P煤blica que constitueix la garantia de l鈥橢stat de Dret per a protegir els drets de la ciutadania.

La necess脿ria agilitzaci贸 administrativa s鈥檃consegueix amb una major dotaci贸 de recursos humans qualificats i professionalitzats i de recursos materials, en especial tecnol貌gics, per tal de millorar les condicions de treball dels t猫cnics professionals del sector i la qualitat del servei p煤blic que ofereixen a la societat.

I la ciutadania ha de con猫ixer la realitat d鈥檃ll貌 que est脿 passant en l鈥橝dministraci贸 P煤blica: les mesures privatitzadores, la p猫rdua constant d鈥檕cupaci贸 p煤blica, la relaxaci贸 o eliminaci贸 dels controls p煤blics, la manipulaci贸 informativa denigrant constantment al personal funcionari, nom茅s beneficien a uns quants que persegueixen un enriquiment desaforat, i perjudica la gran majoria social

Per aix貌, exigim una auditoria interna immediata dels recursos humans de les Administracions P煤bliques amb l鈥檕bjectiu de garantir la dotaci贸 necess脿ria de personal funcionari com a una garantia d鈥檌mparcialitat, objectivitat i independ猫ncia en l鈥檈xercici de les funcions de control del compliment de la normativa ambiental, patrimonial, urban铆stica i de qualitat de l鈥檈dificaci贸.

Val猫ncia, a 20 de desembre de 2022