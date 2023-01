–

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) de Val猫ncia, posa de manifest la situaci贸 de desprove茂ment i obsolesc猫ncia d鈥檃parells de diagn貌stic aix铆 com de mantes i altres estris enfocats al benestar dels pacients

La CGT ve denunciant des de fa anys la p猫rdua de drets fonamentals que est脿 suposant, entre altres factors, la privatitzaci贸 en la gesti贸 dels centres sanitaris de titularitat p煤blica que, segons expliquen treballadores de la Fe, est脿 suposant una imposici贸 de les l貌giques economicistes de maximitzaci贸 de beneficis enfront del benestar de pacients i treballadores.

En cas del servei d鈥檜rg猫ncies de l鈥橦ospital Universitari i Polit猫cnic de la Fe de Val猫ncia 鈥渆ls aparells que serveix per a diagnosticar patologies est脿 en moltes ocasions obsolet i t茅 fallades en el seu funcionament 鈥 segons ens explica Isabel Cervera, militant del Sindicat d鈥橝dministraci贸 P煤blica de CGT Val猫ncia en La Fe -, al que se suma el fet que s贸n insuficients en quantitat per a una r脿pida i correcta assist猫ncia. Aquest 茅s el cas dels aparells d鈥檈lectrocardiograma, monitors de transport, amb煤s, cablejat per al monitoratge, els propis monitors, carros de parades i, fins i tot, coses tan b脿siques com term貌metres cl铆nics鈥.

Al seu torn, Cervera denuncia que han estat arribant a la Fe equips d鈥檌mpressores nous, de la mateixa manera que l鈥檃ny passat van rebre pantalles de mesurament estad铆stic d鈥檕cupaci贸. Segons Cervera: 鈥淟a tecnologia de l鈥檈stad铆stica funciona i s鈥檃ctualitza amb gran 猫xit, de fet, aquesta sufici猫ncia en la modalitat no diagn貌stica d鈥檈quips, ha valgut el reconeixement de Best Spanish Hospitals Awards en la categoria d鈥橴rg猫ncies dins de la classificaci贸 d鈥檋ospital p煤blic i d鈥檃lta tecnologia鈥. I afig: 鈥渁mb aquestes ferramentes es modifiquen pautes a l鈥檃rribada de pacients que han d鈥檌ngressar en pro de dissimular el col路lapse hospitalari que en aquests mateixos moments estem patint als hospitals鈥.

Aquests 煤ltims dies, tamb茅 s鈥檋a evidenciat la falta de mantes a l鈥檋ospital, motiu pel qual durant l鈥檕na de fred, moltes pacients han sigut ficades al llit amb roba a petici贸 pr貌pia davant la falta d鈥檈lements amb els quals resguardar-se. 鈥淗em arribat al cim de la precarietat quant a aqueix concepte que fa refer猫ncia a la qualitat assistencial anomenat humanitzaci贸 de l鈥檃ssist猫ncia鈥, cont铆nua Cervera. I conclou: 鈥渁questa situaci贸 ens porta a plantejar-nos quin 茅s l鈥檕rdre de prioritats en prefer猫ncia a la xarxa clientelista que es va generar quan van comen莽ar les retallades i privatitzaci贸 per part del Ministeri i, per extensi贸, la Conselleria de Sanitat i els gestors del propi hospital鈥.