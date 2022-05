–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia May 13, 2022 0 puntos de vista





La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) denuncia la precariedad, falta de transparencia y mala gesti贸n de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) frente al 鈥渂ombo y platillo con el que se anuncia la nueva linea de Metrovalencia鈥 y 鈥渓os aires de colegueo obrero鈥 del Gobierno del Bot谩nico.

La secci贸n sindical de CGT en FGV ha aprovechado la pr贸xima inauguraci贸n de la nueva L铆nea 10 de Metrovalencia para denunciar la precariedad, falta de transparencia y mala gesti贸n de la empresa p煤blica. Lo hacen seg煤n explican porque la informaci贸n que le llega a la ciudadan铆a contrasta con 鈥渆l bombo y platillo con el que se anuncia la nueva linea de Metrovalencia, para que sea conocedora de la cara oculta de este nuevo evento que, desde hace semanas, ocupa portadas y titulares en los medios de comunicaci贸n鈥.

CGT explica que trabajan para que 鈥淔GV, la empresa m谩s grande de titularidad p煤blica del gobierno valenciano, se convierta en ejemplo y modelo鈥. Por ello afirman que no pueden dejar de denunciar 鈥渓as malas formas de gesti贸n, falta de transparencia, formas nada 茅ticas de nombramientos y un largo etc茅tera de desaciertos que, desgraciadamente, el Govern del Bot脿nic no s贸lo no ha contribuido a cambiar, sino que ha permitido y permite seguir practicando con ciertos aires de colegueo obrero鈥.

Seg煤n denuncia la organizaci贸n anarcosindicalista se anuncian cambios sustanciales en la empresa 鈥渄esde la tribuna pol铆tica sin que ni siquiera los cargos m谩s altos, exceptuando los directamente pertenecientes al partido, sean conocedores de ello y tengan que lidiar en un corto espacio de tiempo con toda una serie de desencadenantes que los pol铆ticos no tienen calculados鈥. Todo ello ha conducido, seg煤n CGT, a que el servicio nocturno se introdujese de mala manera, sin acuerdos con la representaci贸n de la clase trabajadora y abriendo una brecha para tener trabajadores de primera y de segunda.

鈥淵 as铆, la L铆nea 10 se abre paso entre fotograf铆as y titulares鈥 explican desde CGT antes de denunciar que se suceden 鈥渃olectivos en conflicto, paros de los que no se entera ni la opini贸n p煤blica ni casi el resto de la plantilla, servicios esenciales privatizados que siguen la estela de los que se han dejado caer por falta de voluntad en la defensa de lo p煤blico, parches por falta de previsi贸n, personal provisional mientras se resuelve la falta de personal鈥. Representantes de la secci贸n sindical levantan la voz 鈥渆l objetivo propagand铆stico es humanizar las estaciones con obras de arte, l谩stima que se hayan olvidado los gestores de esl贸ganes progresistas que, lo m谩s humano en los tiempos que corren, incluso lo m谩s revolucionario cuando se reivindica tanto la filosof铆a de los cuidados, es encontrar personas que nos atiendan鈥 y concluyen 鈥渁 ver si aparece alg煤n usuario como el que hizo la campa帽a bancaria, que nos salve de la quema porque, para verg眉enza propia, los trabajadores no somos capaces de hacerlo鈥.

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) den煤ncia la precarietat, falta de transpar猫ncia i mala gesti贸 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) enfront del 鈥渂ombo i platillo amb el qual s鈥檃nuncia la nova l铆nia de Metrovalencia鈥 i 鈥渆ls aires de col路legueig obrer鈥 del Govern del Bot脿nic.

La secci贸 sindical de CGT en FGV ha aprofitat la pr貌xima inauguraci贸 de la nova L铆nia 10 de Metrovalencia per a denunciar la precarietat, falta de transpar猫ncia i mala gesti贸 de l鈥檈mpresa p煤blica. Ho fan segons expliquen perqu猫 la informaci贸 que li arriba a la ciutadania contrasta amb 鈥渆l bombo i platillo amb el qual s鈥檃nuncia la nova l铆nia de Metrovalencia, perqu猫 siga coneixedora de la cara oculta d鈥檃quest nou esdeveniment que, des de fa setmanes, ocupa portades i titulars en els mitjans de comunicaci贸鈥.

CGT explica que treballen perqu猫 鈥淔GV, l鈥檈mpresa m茅s gran de titularitat p煤blica del govern valenci脿, es convertisca en exemple i model鈥. Per aix貌 afirmen que no poden deixar de denunciar 鈥渓es males formes de gesti贸, falta de transpar猫ncia, formes gens 猫tiques de nomenaments i un llarg etc猫tera de desencerts que, desgraciadament, el Govern del Bot脿nic no sols no ha contribu茂t a canviar, sin贸 que ha perm茅s i permet continuar practicant amb uns certs aires de col路legueig obrer鈥.

Segons den煤ncia l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista s鈥檃nuncien canvis substancials en l鈥檈mpresa 鈥渄es de la tribuna pol铆tica sense que ni tan sols els c脿rrecs m茅s alts, exceptuant els directament pertanyents al partit, siguen coneixedors d鈥檃ix貌 i hagen de bregar en un curt espai de temps amb tota una s猫rie de desencadenants que els pol铆tics no tenen calculats鈥. Tot aix貌 ha condu茂t, segons CGT, al fet que el servei nocturn s鈥檌ntrodu茂ra de mala manera, sense acords amb la representaci贸 de la classe treballadora i obrint una bretxa per a tindre treballadors de primera i de segona.

鈥淚 aix铆, la L铆nia 10 s鈥檕bri pas entre fotografies i titulars鈥 expliquen des de CGT abans de denunciar que se succeeixen 鈥渃ol路lectius en conflicte, aturades de les quals no s鈥檃ssabenta ni l鈥檕pini贸 p煤blica ni quasi la resta de la plantilla, serveis essencials privatitzats que segueixen les petjades dels que s鈥檋an deixat caure per falta de voluntat en la defensa de la cosa p煤blica, pegats per falta de previsi贸, personal provisional mentre es resol la falta de personal鈥. Representants de la secci贸 sindical alcen la veu 鈥渓鈥檕bjectiu propagand铆stic 茅s humanitzar les estacions amb obres d鈥檃rt, ll脿stima que s鈥檋agen oblidat els gestors d鈥檈sl貌gans progressistes que, el m茅s hum脿 en els temps que corren, fins i tot el m茅s revolucionari quan es reivindica tant la filosofia de les cures, 茅s trobar persones que ens atenguen鈥 i conclouen 鈥渁 veure si apareix algun usuari com el que va fer la campanya banc脿ria, que ens salve de la crema perqu猫, per a vergonya pr貌pia, els treballadors no som capa莽os de fer-ho鈥.