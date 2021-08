–

Este fin de semana pasado, hemos visto desde muy diversos puntos de la provincia de Segovia como la calima iba dejando paso a una nube humo cubr铆a todo el frente de la sierra segoviana empujada por el viento de sur, que en 脕vila avivaba las llamas para continuar quemando la masa forestal situada en la Sierra de la Paramera y de los Baldios, acerc谩ndose a muy diversas poblaciones, ubicadas en las mismas.

Recordamos entonces lo sucedido en la Granja de San Ildefonso hace unos a帽os, en 2019 cuando un 4 de agosto, el fuego arras贸 una superficie de 400 hect谩reas. A la fecha del presente, la Consejer铆a de Fomento y Medio ambiente, mediante declaraciones de su consejero ha reconocido que al menos se han calcinado 20000 hect谩reas, es decir m谩s 50 veces lo calcinado aqu铆, si no son m谩s, con el consiguiente da帽o medioambiental.

Esta circunstancia por suerte no se ha dado en nuestra provincia y digo por suerte, porque cualquier acci贸n fortuita podr铆a haber acabado en una circunstancia muy similar a lo acontecido en 脕vila, ya que, la Consejer铆a de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y Le贸n, es la 煤nica responsable de esta circunstancia. Podr谩 el consejero excusarse 鈥渆n la ola de calor, con m谩s de 35潞 C, menos del 4% de humedad o vientos de hasta 70 km que en la zona no se hab铆an visto鈥, declaraciones en el programa de la cadena Ser, hoy por hoy el 17 de agosto a las 9:50 horas, pero claro, la parte que no cuenta el Consejero, es como la consejer铆a mantiene o tiene a sus Servicios Territoriales de Medio Ambiente ni a sus masas forestales.

Los Servicios Territoriales, en este caso hablamos del de Segovia, merece una menci贸n especial, pues tanto funcionarios como personal laboral tienen que lidiar cada d铆a con m谩s carencias para el desarrollo de su actividad. Estas carencias, son suplidas por su ilusi贸n y denodado esfuerzo y trabajo para que no pase esto que ha sucedido, pero claro a todo no llegan.

El personal laboral, cada vez m谩s escaso en este servicio territorial y casi solo presente en la 茅poca estival para la vigilancia de incendios y la extinci贸n de los mismos, pues cabe recordar que los incendios se apagan en invierno con trabajos continuos sobre las masas forestales, invirtiendo en campa帽as de prevenci贸n antes de que se produzca el incendio forestal, pues una vez que se ha producido, solo queda tirar el dinero del contribuyente, como lo hacen los aviones y helic贸pteros sobre el fuego con el agua, en los trabajos de extinci贸n y repoblaci贸n futuros.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia, como ejemplo, cuenta con 14 plazas de tractoristas de las cuales s贸lo 4 est谩n permanentemente ocupadas, es decir un 71% de las plazas vacantes, en cuanto a peones forestales, la cosa no mejora, teniendo solo 2 plazas ocupadas de un total de 19, es decir 90 % de los puestos de trabajo est谩n libres. Este conjunto de trabajadores, durante el invierno y fuera de los periodos estivales deber铆a dedicarse a los trabajos silv铆colas tales como podas, cortas, recogida de ramas, mantenimiento general de los montes, gradeo de los cortafuegos, es decir manteniendo las masas forestales en buen estado, en resumen una total falta de medios personales dedicados a la prevenci贸n y trabajos silv铆colas en la provincia de Segovia gracias a la actitud de la Consejer铆a, que impide la dotaci贸n de medios personales al Servicio Territorial.

El operativo de extinci贸n de incendios, compuesto por oficiales 1陋 conductor, peones de motobombas y escuchas de incendios, que parece que a mediados de este mes de agosto, se ha ido 鈥渆ntonando鈥, cubriendo las plazas vacantes que a煤n continuaban sin trabajador alguno, los puestos de vigilancia sin vigilante en alguno de sus turnos, alguna de las motobombas sin conductor o lo que es peor con el veh铆culo averiado durante largo tiempo debido a la falta de mantenimiento de estos en invierno, solucionando esta circunstancia con el 鈥減r茅stamo鈥 de un veh铆culo motobomba de otro Servicio Territorial de la Junta de Castilla y Le贸n.

Reivindicar aqu铆 las circunstancias en las que los trabajadores de incendios realizan su labor, con equipos obsoletos, sin mantenimiento preventivo y como ya se ha dicho en algunos casos en malas condiciones de funcionamiento, con accesos a los puestos de trabajo en muy malas condiciones, poniendo sus propios veh铆culos para acceder por pistas forestales en muy mal estado, lo que ha producido m煤ltiples aver铆as a los coches de los trabajadores; estado de las torres de vigilancia que en muchos de los casos no cumplen con la normativa de prevenci贸n, con elevadas temperaturas en su interior, superando los 35潞 C durante las olas de calor o en caso de lluvias, encharcadas por las goteras; barandillas de protecci贸n podridas o con pendientes de acceso demenciales, escalones deteriorados con el riesgo de ca铆da desde elevadas alturas; falta gen茅rica de formaci贸n de estos trabajadores, adquiriendo la misma con la experiencia en el puesto de trabajo y no con procedimientos formativos apropiados; los trabajadores deben en algunos casos adquirir sus propios prism谩ticos para la realizaci贸n del trabajo, debido a que o no se aportan o los que se dan para los mismos, est谩n ya muy deteriorados; el estado de las comunicaciones pues los escuchas de incendios deben de llevarse las bater铆as y lo equipos a cargar a su casa, pues muchas de las torres no cuentan con fuente de alimentaci贸n o suministro el茅ctrico alguno y un largo etc茅tera de circunstancias, que denota como la Consejer铆a no pone los medios para llevar a cabo las labores de los empleados p煤blicos en las condiciones adecuadas.

El incendio de 脕vila est谩 siendo devastador, pero simplemente es el reflejo de la actuaci贸n que durante a帽os se ha venido desarrollando desde la Consejer铆a, con su Consejero a la cabeza, con la pol铆tica del desmantelamiento de los servicios p煤blicos, la ejecuci贸n de trabajos por empresas privadas o semip煤blicas, con el consiguiente sobre coste para la administraci贸n y la ciudadan铆a.

La contrataci贸n de empleados p煤blicos para la realizaci贸n de los trabajos, conllevar铆a m煤ltiples beneficios socioecon贸micos, los empleados p煤blicos somos m谩s baratos, as铆 como para el medio rural y las masas forestales, un empleo digno y de calidad para los trabajadores forestales, que estos trabajos si sean supervisados por la administraci贸n pues al ser realizados por la misma, las condiciones en las que quedar铆an estos ecosistemas ser铆an las adecuadas, al primar la calidad en la ejecuci贸n sobre la cantidad de lo ejecutado, se llevar铆an los trabajos en tiempo y forma, en invierno y adecuadamente, dedicando el verano para las labores exclusivas de vigilancia y control de los h谩bitats, as铆 como reduciendo el presupuesto destinado a la extinci贸n de incendios y posterior reforestaci贸n, debido a esa mejora en las masas forestales, se evitar铆a la despoblaci贸n rural y fijaci贸n de la poblaci贸n de las diversas comarcas de la provincia, pues muchas de las plazas existentes y desocupadas est谩n repartidas por la geograf铆a provincial, se generar铆a riqueza en el medio rural, al poner en valor las masas forestales de la provincia, con el continuo auge del turismo rural.

Por todo ello, que la Junta de Castilla y Le贸n y sus responsables pol铆ticos comiencen a trabajar de verdad por la conservaci贸n de nuestro medio ambiente, por el desarrollo rural y evitar la despoblaci贸n de nuestra comunidad, no siendo solo el texto de las campa帽as publicitarias o electorales cuando conviene y que de forma reiterada escuchamos en los distintos medios de comunicaci贸n, sino la piedra angular de sus pol铆ticas y de nuestro desarrollo como comunidad.