De parte de CGT Pais Valencia I Murcia April 4, 2022





La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que el Instituto Valenciano de Atención Socio-Sanitaria (IVASS) se encuentra a la deriva tras la “desbandada” del equipo directivo por la cual nadie asume responsabilidades en la gestión de la empresa pública.

El sindicato CGT denuncia que la situación del IVASS se ha agravado después de la dimisión de la directora general, a la cual hay que añadir la renuncia de la subdirectora general hace un mes y la no sustitución de la jefa de recursos humanos que está en periodo de excedencia. Desde CGT afirman que desconocen los motivos de esta “desbandada”, pero que ha llevado al servicio a encontrarse “a la deriva, donde no hay nadie que pueda asumir cualquier tipo de responsabilidad en la gestión”.

El IVASS se trata de una empresa pública de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que atiende a centenares de personas con diversidad funcional, más de mil tuteladas y cuenta con alrededor de 1500 trabajadores y trabajadoras, de las cuales el 90% son mujeres con temporalidad muy elevada.

CGT desconoce los motivos de esta descoordinación, pero afirma que “ha coincidido en un momento complejo para la entidad, ya que por un lado el IVASS debería ser la empresa responsable de asumir la reversión de aquellos centros de gestión privada, siguiendo los dictámenes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la cual dependen el IVASS, y por otro lado debe de gestionar antes del 1 de junio todos los trámites que recoge la Ley 20/2021”. El sindicato opina que “la decisión política de revertir centros de gestión privada a una gestión pública, ha sido, pero se está fallando en el proceso de reversión”. En este sentido, CGT ya solicitó hace más de medio año una reunión para tratar algunos temas relacionados con esta cuestión y aún no han recibido contestación. Para esta organización sindical “es prioritario un aumento importante en el presupuesto del IVASS que permita gestionar los nuevos centros aumentando el personal administrativo, también habría que acometer cambios estructurales que sirvan de marco en el funcionamiento de la entidad”. CGT señala que actualmente existen cuatro convenios diferentes en la empresa y que el 90% de la plantilla tiene un convenio de hace 27 años y que lleva ocho años denunciado, “un convenio que no se ajusta a las necesidades de la empresa ni a la de los trabajadores ni a la legislación vigente” denuncian desde la organización anarcosindicalista que pone como ejemplo la Ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana donde se establece que hay que desarrollar la carrera profesional dentro del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales “y en el IVASS llevan tres años sin empezar los trámites para ponerla en marcha”.

Para CGT, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas debe nombrar a un nuevo equipo de dirección y tomarse en serio sus políticas, reclaman que “la defensa de lo público también es cuidar a sus trabajadores y más en un sector tan maltratado por parte de diferentes Administraciones durante muchos años, hace falta más personal, reconocimiento de derechos y voluntad política”.

CGT denuncia que l’IVASS es troba a la deriva per la “desbandada” de l’equip directiu

La Confederació General del Treball (CGT) denúncia que l’Institut Valencià d’Atenció Soci-Sanitària (IVASS) es troba a la deriva després de la “desbandada” de l’equip directiu per la qual ningú assumix responsabilitats en la gestió de l’empresa pública.

El sindicat CGT denuncia que la situació de l’IVASS s’ha agreujat després de la dimissió de la directora general, a la qual cal afegir la renúncia de la subdirectora general fa un mes i la no substitució de la cap de recursos humans que està en període d’excedència. Des de CGT afirmen que desconeixen els motius d’aquesta “desbandada”, però que ha portat al servei a trobar-se “a la deriva, on no hi ha ningú que puga assumir qualsevol mena de responsabilitat en la gestió”.

L’IVASS es tracta d’una empresa pública de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que atén centenars de persones amb diversitat funcional, més de mil tutelades i compta amb al voltant de 1500 treballadors i treballadores, de les quals el 90% són dones amb temporalitat molt elevada.

CGT desconeix els motius d’aquesta descoordinació, però afirma que “ha coincidit en un moment complex per a l’entitat, ja que d’una banda l’IVASS hauria de ser l’empresa responsable d’assumir la reversió d’aquells centres de gestió privada, seguint els dictàmens de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de la qual depenen l’IVASS, i d’altra banda ha de gestionar abans de l’1 de juny tots els tràmits que recull la Llei 20/2021”. El sindicat opina que “la decisió política de revertir centres de gestió privada a una gestió pública, ha sigut, però s’està fallant en el procés de reversió”. En aquest sentit, CGT ja va sol·licitar fa més de mig any una reunió per a tractar alguns temes relacionats amb aquesta qüestió i encara no han rebut contestació. Per a aquesta organització sindical “és prioritari un augment important en el pressupost de l’IVASS que permeta gestionar els nous centres augmentant el personal administratiu, també caldria escometre canvis estructurals que servisquen de marc en el funcionament de l’entitat”. CGT assenyala que actualment existixen quatre convenis diferents en l’empresa i que el 90% de la plantilla té un conveni de fa 27 anys i que fa huit anys que està denunciat, “un conveni que no s’ajusta a les necessitats de l’empresa ni a la dels treballadors ni a la legislació vigent” denuncien des de l’organització anarcosindicalista que posa com a exemple la Llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius de la Comunitat Valenciana on s’establix que cal desenvolupar la carrera professional dins del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials “i en l’IVASS porten tres anys sense començar els tràmits per a posar-la en marxa”.

Per a CGT, la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha de nomenar un nou equip de direcció i prendre’s de debò les seues polítiques, reclamen que “la defensa del públic també és cuidar als seus treballadors i més en un sector tan maltractat per part de diferents Administracions durant molts anys, fa falta més personal, reconeixement de drets i voluntat política”.