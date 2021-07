–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia July 26, 2021 67 puntos de vista





La sección sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el Ayuntamiento de Elx denuncia que personal público está realizando trabajos de poda de palmeras que han sido externalizados y subcontratados a una empresa privada.

CGT informa que el Departamento de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Elx “ha acometido trabajos en Arenales del Sol que teóricamente corresponde su realización a una empresa subcontratada según el pliego de condiciones que rige la poda de palmeras de 2021”. Concretamente se trata de la poda realizada en la avenida de San Bartolomé de Tirajana y los trabajos habían sido adjudicados en el “lote 2 de poda de palmeras de la vía pública en pedanías” según afirman desde la sección sindical de la organización anarcosindicalista en el ayuntamiento ilicitano.

Desde CGT indican su intención de preguntar “a los responsables del cumplimiento de estos trabajos, si pudiera ser que estemos asistiendo a una privatización a la carta” y afirman que “cuesta entender que el departamento de parques y jardines haya tenido que actuar y realizar un trabajo que entraba como parte de un pliego de condiciones sobre trabajos de poda de palmeras, ya presupuestado”. La sección sindical sigue cuestionando los motivos de “una privatización, anunciada a bombo y platillo, si después es el personal del ayuntamiento quien debe ejecutar parte de la obra, lo que significa abonar el doble por la ejecución de dicha obra o ¿por qué no se exigen los mismos criterios a la subcontrata privada que los vigentes para el personal que desempeña los mismos trabajos en el departamento de parques y jardines?”

CGT reivindica y defiende “lo público como garantía de gestión” y solicita “información sobre los trabajos realizados por el departamento de parques y jardines del consistorio ilicitano en dicha ubicación, así como toda la información relativa a las fechas de inicio y fin de prestación del servicio por la empresa adjudicataria”. En definitiva cuestionan desde la organización anarcosindicalista “¿para qué sirve esta subcontrata?”.

CGT denuncia que el personal públic de l’Ajuntament d’Elx fa el treball d’empreses privades

La secció sindical de la Confederació General del Treball (CGT) a l’Ajuntament d’Elx denuncia que personal públic està fent treballs de poda de palmeres que han sigut externalitzats i subcontractats a una empresa privada.

CGT informa que el Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament d’Elx “ha escomés treballs en Arenals del Sol que teòricament correspon la seua realització a una empresa subcontractada segons el plec de condicions que regeix la poda de palmeres de 2021”. Concretament es tracta de la poda realitzada en l’avinguda de Sant Bartolomé de Tirajana i els treballs havien sigut adjudicats en el “lot 2 de poda de palmeres de la via pública en pedanies” segons afirmen des de la secció sindical de l’organització anarcosindicalista a l’ajuntament il·licità .

Des de CGT indiquen la seua intenció de preguntar “als responsables del compliment d’aquests treballs, si poguera ser que estiguem assistint a una privatització a la carta” i afirmen que “costa entendre que el departament de parcs i jardins haja hagut d’actuar i fer un treball que entrava com a part d’un plec de condicions sobre treballs de poda de palmeres, ja pressupostat”. La secció sindical continua qüestionant els motius “d’una privatització, anunciada a so de bombo i platerets, si després és el personal de l’ajuntament qui ha d’executar part de l’obra, cosa que significa abonar el doble per l’execució d’aquesta obra o per què no s’exigeixen els mateixos criteris a la subcontracta privada que els vigents per al personal que exerceix els mateixos treballs en el departament de parcs i jardins?”

CGT reivindica i defensa “allò públic com a garantia de gestió” i sol·licita “informació sobre els treballs realitzats pel departament de parcs i jardins del consistori il·licità en aquesta ubicació, així com tota la informació relativa a les dates d’inici i fi de prestació del servei per l’empresa adjudicatà ria”. En definitiva qüestionen des de l’organització anarcosindicalista “per a què serveix aquesta subcontracta?”.