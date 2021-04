–

De parte de CGT Valencia April 14, 2021

La Confederación General del Trabajo (CGT) denuncia que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València, titular del Parking de Brujas – Mercado Central, carece de un plan de emergencia de autoprotección tal y como exige la legislación.

CGT informa que la EMT de València, como titular del parking Brujas desde diciembre de 2018, tiene la obligación de elaborar un plan de autoprotección correspondiente a su actividad, tal y como establece el Real Decreto 393/2007, que debe ser presentado al órgano de la administración pública competente para otorgar la licencia para la explotación o inicio de la actividad.

Según el decreto 32/2014 de la Comunidad Valenciana, la actividad del parking de Brujas está incluida dentro de las actividades residenciales públicas y de alojamiento donde es necesario la realización de un plan de autoprotección, como son los garajes definidos a manera de “actividades dedicadas al estacionamiento de vehículos con una capacidad igual o superior a 200 plazas, o una superficie útil igual o superior a 2.500 m², y que se desarrollen en el interior de un edificio o en otro tipo de espacio confinado”.

Desde CGT no entienden que “después de más de dos años desde que obtuvo la licencia de apertura, se siga dando servicio en el parking de Brujas sin disponer ni siquiera de un plan de emergencias, y un protocolo de actuación para los trabajadores y usuarios”.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece en su artículo 20 que el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas.

Por lo tanto, explican desde CGT “es necesaria la formación de los trabajadores de EMT del parking de Brujas, la realización de simulacros para el entrenamiento y la corrección de hábitos del personal, teniendo en cuenta los distintos tipos de emergencia que puedan surgir”. En cambio, a los trabajadores del Parking Brujas, según denuncia CGT “les falta formación e información, recomendaciones sobre el manejo de medios de extinción de incendios en el parking, recomendaciones de evacuación de emergencia de personas con distintos tipos de discapacidad, actuación en caso de aviso de bomba, atraco, inundaciones, o presencia de humo en la evacuación”.

CGT exige “urgencia para elaborar el plan de autoprotección” y a su vez realizar las siguientes acciones: implantación del plan de autoprotección, nombramiento de los componentes que forman los diferentes equipos de emergencias, información y formación periódica a todo el personal, además de una formación específica en primeros auxilios o extinción de incendios, realización de simulacros, evaluando las conclusiones, disponer de un registro de mantenimiento, planificación y ejecución de medidas correctoras y preventivas que den lugar a unos protocolos de actuación, de los que deben ser conocedores tanto trabajadores, como usuarios.

CGT por medio del comité de empresa y de su delegado de prevención ya solicitó un plan de emergencia en varias ocasiones a la EMT en 2020, por lo que ha decidido que tenga conocimiento de estas anomalías la Inspección de Trabajo “como exigimos en la investigación del incendio de autobuses, queremos conocer el informe de la auditoría reglamentaria de seguridad y salud realizada en 2020 para saber si incluye alguna no-conformidad con respecto al plan de autoprotección del parking de Brujas”.

Desde CGT indican que no acaban de entender como un plan de autoprotección, que tendría que ser obligatorio al comienzo de su actividad en 2018, no haya sido puesto en evidencia por las distintas auditorías internas pagadas por EMT, recomendando de manera urgente adoptar las medidas previstas en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores y usuarios en el parking de Brujas – Mercado Central.

CGT denuncia que EMT no té pla d’emergència d’autoprotecció en el pà rquing de Bruges – Mercat Central

La Confederació General del Treball (CGT) denúncia que l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, titular del Pà rquing de Bruges – Mercat Central, manca d’un pla d’emergència d’autoprotecció tal com exigeix la legislació.

CGT informa que l’EMT de València, com a titular del pà rquing Bruges des de desembre de 2018, té l’obligació d’elaborar un pla d’autoprotecció corresponent a la seua activitat, tal com estableix el Reial decret 393/2007, que ha de ser presentat a l’òrgan de l’administració pública competent per a atorgar la llicència per a l’explotació o inici de l’activitat.

Segons el decret 32/2014 de la Comunitat Valenciana, l’activitat del pà rquing de Bruges està inclosa dins de les activitats residencials públiques i d’allotjament on és necessari la realització d’un pla d’autoprotecció, com són els garatges definits a manera “d’activitats dedicades a l’estacionament de vehicles amb una capacitat igual o superior a 200 places, o una superfície útil igual o superior a 2.500 m², i que es desenvolupen a l’interior d’un edifici o en una altra mena d’espai confinat”.

Des de CGT no entenen que “després de més de dos anys des que va obtenir la llicència d’obertura, es continue donant servei en el pà rquing de Bruges sense disposar ni tan sols d’un pla d’emergències, i un protocol d’actuació per als treballadors i usuaris”.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals estableix en el seu article 20 que l’empresari, tenint en compte la grandà ria i activitat de l’empresa, així com la possible presència de persones alienes a aquesta, haurà d’analitzar les possibles situacions d’emergència i adoptar les mesures necessà ries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en prà ctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si és el cas, el seu correcte funcionament. El citat personal haurà de posseir la formació necessà ria, ser suficient en número i disposar del material adequat, en funció de les circumstà ncies abans assenyalades.

Per tant, expliquen des de CGT “és necessà ria la formació dels treballadors d’EMT del pà rquing de Bruges, la realització de simulacres per a l’entrenament i la correcció d’hà bits del personal, tenint en compte els diferents tipus d’emergència que puguen sorgir”. En canvi, als treballadors del Pà rquing Bruges, segons denuncia CGT “els falta formació i informació, recomanacions sobre el maneig de mitjans d’extinció d’incendis en el pà rquing, recomanacions d’evacuació d’emergència de persones amb diferents tipus de discapacitat, actuació en cas d’avís de bomba, atracament, inundacions, o presència de fum en l’evacuació”.

CGT exigeix “urgència per a elaborar el pla d’autoprotecció” i a la vegada realitzar les següents accions: implantació del pla d’autoprotecció, nomenament dels components que formen els diferents equips d’emergències, informació i formació periòdica a tot el personal, a més d’una formació específica en primers auxilis o extinció d’incendis, realització de simulacres, avaluant les conclusions, disposar d’un registre de manteniment, planificació i execució de mesures correctores i preventives que donen lloc a uns protocols d’actuació, dels quals han de ser coneixedors tan treballadors, com usuaris.

CGT per mitjà del comité d’empresa i del seu delegat de prevenció ja va sol·licitar un pla d’emergència en diverses ocasions a l’EMT en 2020, per la qual cosa ha decidit que tinga coneixement d’aquestes anomalies la Inspecció de Treball “com exigim en la investigació de l’incendi d’autobusos, volem conéixer l’informe de l’auditoria reglamentà ria de seguretat i salut realitzada en 2020 per a saber si inclou alguna no-conformitat respecte al pla d’autoprotecció del pà rquing de Bruges”.

Des de CGT indiquen que no acaben d’entendre com un pla d’autoprotecció, que hauria de ser obligatori al començament de la seua activitat en 2018, no haja sigut posat en evidència per les diferents auditories internes pagades per EMT, recomanant de manera urgent adoptar les mesures previstes en l’article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació de treballadors i usuaris en el pà rquing de Bruges – Mercat Central.