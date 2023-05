–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia May 5, 2023 355 puntos de vista





#CGTenAcci贸n172

Una semana m谩s desde la Confederaci贸n General del Trabajo del Pa铆s Valenciano y Murcia os ofrecemos a trav茅s de R脿dio Klara 2 horas cargadas de informaci贸n laboral, social, feminismo libertario, recuperaci贸n de nuestra memoria y agenda libertaria. Hoy le dedicamos una atenci贸n especial a las convocatorias de CGT este 1潞 de Mayo que los medios han vuelto a silenciar.

CONTENIDO:

1. Presentaci贸n

2. CGT en el 1潞 de Mayo. Miguel Fadrique, CGT

3. 1潞 de Mayo en Alacant. Juan Granados, CGT Alacant

4. 1潞 de Mayo en Catalunya. Iru Moner, CGT Catalunya

5. Barcelona, los hechos de 1937: la lucha por la revoluci贸n en la guerra civil. Charo Arroyo

6. Homenaje a Melchor Rodr铆guez. Joan Pinyana, Memoria libertaria CGT

7. CGT ti帽e de Rojinegro el 1潞 de Mayo en Val猫ncia. Juan Miguel Font, CGT Val猫ncia

8. Agenda libertaria Ferrer i Gu脿rdia

M脷SICA:

1. Esclavos del Siglo XXI (Gatillazo)

2. Money in the Bank (Molotov & WOS)

3. 驴Revoluci贸n? (Coque Malla)

4. Straight to hell (The Clash)

5. Me arremango (Los De Marras)

6. Ni un paso atr谩s (Orkesta Para铆so)

CGT en el 1潞 de Mayo. Miguel Fadrique, CGT

1潞 de Mayo en Alacant. Juan Granados, CGT Alacant

1潞 de Mayo en Catalunya. Iru Moner, CGT Catalunya

Barcelona, los hechos de 1937: la lucha por la revoluci贸n en la guerra civil. Charo Arroyo

Homenaje a Melchor Rodr铆guez. Joan Pinyana, Memoria libertaria CGT

CGT ti帽e de Rojinegro el 1潞 de Mayo en Val猫ncia. Juan Miguel Font, CGT Val猫ncia

Agenda libertaria Ferrer i Gu脿rdia