–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia March 17, 2022 33 puntos de vista





#CGTenAcción121

Una semana más desde la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia os ofrecemos a través de Ràdio Klara 2 horas cargadas de información laboral, social, feminismo libertario, recuperación de nuestra memoria y agenda libertaria.

CONTENIDO:

1. Presentación “Frente a la barbarie de Putin. Pasos para conquistar la PAZ”

2. Limitación del derecho fundamental a la huelga. Miguel Montenegro, CGT Andalucía

3. Ayuda a domicilio en marcha. Isabel Arrabal, Ana Richarte, CGT Andalucía

4. Huelga de enseñanza en Catalunya. María Ibáñez, Federación Enseñanza CGT

5. 100 horas por la memoria y contra la impunidad. Sabino Cuadra, San Fermín 78 Gogoan

6. Agenda libertaria Ferrer i Guàrdia

MÚSICA:

1. El cant dels ocells (Pau Casals)

2. Al Militar (Banda Jachis)

3. Mirando al mundo al revés (Che Sudaka)

4. We don’t care (Tribade)

5. Paraules silenciades (El Diluvi)

6. Stand by (Extremoduro)

7. Incendiaremos la noche (Manifa)

8. En la cámara de gas (Rat-zinger)

Frente a la barbarie de Putin. Pasos para conquistar la PAZ

Limitación del derecho fundamental a la huelga. Miguel Montenegro, CGT Andalucía

Ayuda a domicilio en marcha. Isabel Arrabal, Ana Richarte, CGT Andalucía

Huelga de enseñanza en Catalunya. María Ibáñez, Federación Enseñanza CGT

100 horas por la memoria y contra la impunidad. Sabino Cuadra, San Fermín 78 Gogoan

Agenda libertaria Ferrer i Guàrdia