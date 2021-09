–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia





#CGTenAcción96

Una semana más desde la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia os ofrecemos a través de Rà dio Klara 2 horas cargadas de información laboral, social, feminismo libertario, recuperación de nuestra memoria y agenda libertaria.

CONTENIDO:

1. Presentación

2. Nuevo sindicato de socorristas con Julián Delgado, USM-CGT .

3. Jornadas de huelga en FORMICA S.A con David García, CGT FORMICA y presidente del comité de empresa.

4. S.O.S. RENFE con Juan Ramón Ferrandis, maquinista y coordinador de la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT.

5. Concentraciones de las Kellys de Benidorm con Yolanda García, Las Kellys Benidorm.

6. Manuel Lapeña muere a los 97 años esperando las exhumaciones del valle de los caídos con Charo Arroyo, Memoria libertaria CGT.

MÚSICA:

1. No hay día que no salga el sol (Silenciados)

2. En California no hay espetos (Gordo Master feat Space Surimi)

3. Guerra Mental (Lagrimas de Sangre)

4. Les infelices (Mafalda)

5. Las revoluciones murieron (Manifa)

