–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia December 24, 2022 205 puntos de vista





#CGTenAcci贸n153

Una semana m谩s desde la Confederaci贸n General del Trabajo del Pa铆s Valenciano y Murcia os ofrecemos a trav茅s de R脿dio Klara 2 horas cargadas de informaci贸n laboral, social, feminismo libertario, recuperaci贸n de nuestra memoria y agenda libertaria.

CONTENIDO:

1. Presentaci贸n

2. Valoraci贸n de las Jornadas libertarias de CGT Val猫ncia. Carme Jare帽o, CGT Val猫ncia

3. Manifestaci贸n 17 de diciembre frente a la subida abusiva de precios. Juanjo Paredes CGT FESIBAC

4. Conflicto en Renault. Unai Hern谩ndez, CGT Renault

5. Huelga indefinida en la panificadora Butr贸n. Jos茅 Mar铆a Guerrero, CGT Panificadora Butr贸n

6. C谩rcel de La Ranilla. Cecilio Gordillo 21/12/22

7. Agenda libertaria Ferrer i Gu脿rdia

M脷SICA:

1. Vote for me (The Specials)

2. Sin Pan (Juanito Piquete)

3. Jugaremos (Los de Marras)

4. Tirando de la cadena (Ixo Rai)

5. El Blues del condenado (SFDK & Lia Kali)

6. La 煤ltima patada (Gatillazo)

Valoraci贸n de las Jornadas libertarias de CGT Val猫ncia

Manifestaci贸n 17 de diciembre frente a la subida abusiva de precios

Conflicto en Renault

Huelga indefinida en la panificadora Butr贸n

C谩rcel de La Ranilla