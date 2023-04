–

Una semana m谩s desde la Confederaci贸n General del Trabajo del Pa铆s Valenciano y Murcia os ofrecemos a trav茅s de R脿dio Klara 2 horas cargadas de informaci贸n laboral, social, feminismo libertario, recuperaci贸n de nuestra memoria y agenda libertaria.

CONTENIDO:

1. Presentaci贸n

2. Juicio a los 8 detenidos en Caixabank. Carmen Arnaiz, CGT

3. Huelga de los conductores por la jubilaci贸n a los 60 a帽os. Gregorio Rabad谩n, CGT EMT Val猫ncia

4. Huelga indefinida en FCC Ponferrada. David Lago, CGT FCC Ponferrada

5. Presentaci贸n libro 鈥淓l Funambulista ciego鈥. 脕ngel Rebollar

6. El Terrer, Paterna. Daniel Gal谩n, Plataforma Asociaciones Fosas de Paterna

7. Agenda libertaria Ferrer i Gu脿rdia

M脷SICA:

1. Esclavo de nada (Antidoto)

2. Police on my back (The Clash)

3. Blitzkrieg Bop (Ramones)

4. Malabares (Los de Marras)

5. La Verdad (SFDK)

6. Mi abuelo (Korriente)

7. Ama, ama, ama y ensancha el alma (Extremoduro)

