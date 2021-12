–

Una semana m谩s desde la Confederaci贸n General del Trabajo del Pa铆s Valenciano y Murcia os ofrecemos a trav茅s de R脿dio Klara 2 horas cargadas de informaci贸n laboral y agenda libertaria.

CONTENIDO:

1. Presentaci贸n: La no reforma laboral de Yolanda D铆az

2. Hablamos de sanidad p煤blica. Carmen Esbri, Marea Blanca

3. Despidos masivos en Zara. An铆bal Maestro, CGT

4. MARKTEL despide al secretario general de la secci贸n sindical de CGT. 脕lex Le贸n, CGT Marktel

5. Agenda libertaria Ferrer i Gu脿rdia

M脷SICA:

1. Baile de los pobres (Calle 13)

2. La vida sabe m谩s que yo (Predicador JJ Bolt贸n y Che Sudaka)

3. No me adapto (Foyone)

4. La tierra no tiene due帽o (Sonido Internacional con La Peluquera y La Malinche)

