De parte de CGT Transportes Madrid April 18, 2022

No es 茅tico, ni moralmente aceptable, que determinada organizaci贸n nos acuse de su falta de legitimidad, por carecer de representaci贸n y no tener capacidad legal de interponer un Conflicto Colectivo. Las normas y procedimientos jur铆dicos no las hacemos nosotros.

La propia organizaci贸n promotora del Conflicto Colectivo y en la misma sala, desisti贸; ya sab铆an con certeza que no iba a prosperar su demanda ni que se iba a celebrar el juicio, quiz谩s solo quer铆an sacar r茅dito sindical y vender humo para obtener beneficio propio. Es f谩cil hacer un teatrillo y luego achacar la responsabilidad de tu fracaso a otros.

En la reivindicaci贸n de los derechos de las trabajadoras hay que ser serios y encauzar los temas con cabeza. Lo primero intentando negociar, aunque sabemos que nos encontramos con una Direcci贸n de la empresa Logirail, prepotente y muy cerrada en banda. Pero realmente como se avanza y se consiguen las reivindicaciones es por la v铆a de la presi贸n y la movilizaci贸n, y ante la sordera, el uso de la v铆a jur铆dica, como un recurso complementario. Cuando no se tiene capacidad de hacer nada, lo 煤nico que queda es el derecho al pataleo y echar balones fuera.

CGT, estamos siguiendo nuestra propia hoja de ruta, formando parte de la Comisi贸n Negociadora del III convenio de Logirail, proponiendo mejoras en las condiciones laborales de tod@s l@s compa帽er@s que forman parte de la empresa. Y no solo el derecho a los d铆as de ausencia retribuida por IT, tambi茅n en la reducci贸n de la jornada, el aumento del salario, la creaci贸n de nuevos pluses, aumento de los derechos sociales, etc.

CGT, y ante la negativa de Logirail en la negociaci贸n de este derecho, con la legitimidad suficiente, ya ha interpuesto demanda de Conflicto Colectivo en colaboraci贸n con CCOO y UGT para que se apliquen los llamados 鈥渄铆as malosos鈥 y se reconozca ese derecho a l@s trabajadores/as de Logirail, como empresa del sector p煤blico que son.

CGT apoya la convocatoria de huelga promovida por la asamblea de trabajadores del centro de trabajo de Pta. de Atocha que han convocado huelga indefinida, los d铆as: 14/04/2022 de 06.00h a 09.00h, 17/04/2022 de 15.30h a 18.30h, 18/04/2022 de 06.00h a 09.00 y de 15.30 h a 18.30h., 29/04/2022 de 06.00h a 09.00 y de 15.30h a 18.30 h. y 02/05/2022 de 06.00h a 09.00 y de 15.30 h a 18.30h.

CGT no vende humo, negociamos, nos movilizamos y demandamos.

