CGT entra por vez primera en el comité de empresa de Konecta BTO en Elche

El 16 de junio de 2022, a iniciativa de la CGT, se realizaron elecciones para incrementar el Comité de Empresa de Konecta BTO en la provincia de Alicante. Konecta ha crecido mucho a raíz de la pandemia, y el Comité de 5 miembros que tenía, se había quedado absolutamente insuficiente para solucionar por problemas que tenía la plantilla. Si unimos eso a que, tras 16 años de Comités de Empresas dominados por el sindicalismo institucional, que representan en este sector, como en muchos otros, CCOO y UGT, la necesidad de cambiar las cosas era inaplazable.

Sin embargo, los dirigentes sindicales de CCOO y UGT han intentado evitar este proceso electoral de múltiples maneras. En primer lugar, impugnaron la convocatoria de elecciones presentada por CGT, despreciando el derecho que nos hemos ganado en este sector a llamar a las plantillas a realizar elecciones sindicales. Este primer intento fue desestimado por un arbitraje electoral, que reconoció el derecho de la CGT a preavisar en todos los centros de trabajo de este sector. Posteriormente, se camelaron a la mesa electoral para que realizase una exposición del censo electoral de casi 9 meses de duración. Fue CGT la que fue en este caso realizó una impugnación arbitral de esta decisión, que tras los trámites, anuló esta medida exigiéndole a la mesa electoral que ese tiempo no se alargase más de 8 días de duración. CCOO y UGT no se dieron por rendidos, y tras este segundo laudo intentaron retrasar todo a septiembre del 2022, alegando que en verano algunas personas se van de vacaciones, y que era mejor esperar unos meses. Se les olvidó decir que en verano hace calor y que en la playa se está mejor que haciendo trabajo sindical. La firmeza de CGT ante la mesa electoral consiguió que no se demorase más el calendario y se votase el jueves 16 de junio, antes del inicio del verano.

El Comité de Empresa preexistente estaba formado por 3 miembros de CCOO, 1 de la UGT y 1 de Fetico. Con el resto de los sindicatos en contra y con la empresa jugando a favor de CCOO y UGT, CGT consiguió entrar por fin tras 16 años y acabar con el monopolio de CCOO que, hasta ahora ostentaba la mayoría absoluta. El resultado ha sido:

CGT 68 votos y 3 delegadxs

CCOO 79 votos y 3 delegdxs

UGT 48 votos y 2 delegadxs

1 voto blanco

3 votos nulos

Damos la enhorabuena a la compañera Karol del Sindicato de Oficios Varios de Alicante, que se ha esforzado sin descanso en que este resultado fuera alcanzado. La coordinación de la acción jurídica y la acción sindical se ha visto plasmada en este resultado que se completa con la posibilidad de elegir una delegada sindical de CGT para esta empresa en la provincia de Alicante por primera vez.

CGT ya es el primer sindicato en Konecta BTO, al igual que lo es en Konecta Servicios de BPO y, además, en todo el Grupo Konecta que tiene más de 20.000 personas en plantilla, lo cual es una inspiración para todo el sector de telemarketing de la CGT.

¡LA LUCHA SIGUE!