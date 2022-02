–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia February 15, 2022





El dissabte 12 de febrer de 2022 ha estat convocada una concentració per CGT Castelló en la Plaça M. Agustina, enfront de la Subdelegació de Govern, on diversos col·lectius (Iai@flautes, associació cannà bica de Castelló, etc) i persones en l’à mbit individual han manifestat el seu rebuig a la Llei de seguretat ciutadana, més coneguda com a Llei Mordassa.Hi ha hagut participació activa dels diferents col·lectius assistents manifestant el seu rebuig a aquesta llei repressiva que condemna i sanciona a feministes, ecologistes, anarquistes, artistes i tota classe d’activistes socials que lluiten per la transformació social a la recerca d’una societat més justa. Des de CGT Castelló considerem que això només és l’inici d’una sèrie de reivindicacions que requereixen el suport de la ciutadania per a aconseguir la derogació d’aquesta llei. No permetrem cap retallada ni coacció a les llibertats individuals i col·lectives.

Recordem que aquesta promesa de derogació de la llei està sent incomplerta. Per part nostra ni les multes, sancions, fins i tot penes de presó aconseguiran que ens cansem de cridar ben alt…

NO A la LLEI MORDASSA!

NO A la REPRESSIÓ!

NI UN PAS ENRERE EN LA DEFENSA DE LES NOSTRES LLIBERTATS!