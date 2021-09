–

De parte de CGT Transportes Madrid September 5, 2021

En el d铆a de hoy se ha celebrado de forma telem谩tica reuni贸n de la comisi贸n de conflictos a instancias del escrito presentado por CGT en tiempo y forma en donde venimos a exponer que, a las problem谩ticas enquistadas de nuestra empresa se leadhiere la realidad, m谩s o menos cercana en el tiempo, de la cesi贸n de la explotaci贸n

y esti贸n de los trenes y las infraestructuras de las Rodalies de Catalu帽a a lacomunidad aut贸noma de Catalu帽a.

CGT sigue viendo como una cuesti贸n de primer orden la p茅rdida continua de cargas de trabajo en nuestra empresa que trae consigo las nulas posibilidades de recuperar plantilla en todas las 谩reas de la Empresa que sigue a帽o tras a帽o perdiendo personal en un n煤mero insoportable.

Hemos sido claros en los motivos que argumentan nuestra comisi贸n de conflictos, Servicios Log铆sticos, Estaciones de Viajeros, Oficinas, etc. se hunden y se hunden porque a ADIF no le interesan. Esto ya no es un problema de ingresos de personal, es una estrategia empresarial consistente en tener solo presencia (y de aquella manera) en la faceta de gesti贸n de la circulaci贸n y en el control de las obras de mantenimiento

y conservaci贸n de la infraestructura que compone la RFIG. Hablamos pr谩cticamente de lo que obliga la Ley a Adif.

A esta situaci贸n tan delicada hay que sumarle el tira y afloja de las administraciones central y auton贸micas con la tan manida cuesti贸n 鈥減ol铆tica鈥 de la gesti贸n de las infraestructuras ferroviarias en los 谩mbitos territoriales empezando por las cercan铆as.

Hemos llegado a un reconocimiento por parte del Ministerio de Transportes del acuerdo con la Generalitat del trasvase de la gesti贸n de las 鈥淩odalies鈥, incluyendo personal, infraestructura, estaciones, etc. La empresa en la Comisi贸n de Conflictos no ha podido rebatir nuestros argumentos debido a que no son conocedores鈥 oficialmente鈥 de ning煤n tipo de acuerdo o pretensi贸n y por tanto nos emplazan a esperar en que se sustancia toda esta cuesti贸n.

CGT como sindicato que defiende los derechos de las personas trabajadoras, no espera de este proceso nada m谩s que p茅rdida de derechos laborales, medidas traum谩ticas en cuanto a la movilidad del personal, m谩s privatizaciones y una tuerca m谩s en el proceso de desmantelamiento de nuestra Empresa.

Es por ello que, desde este momento, el Ministerio de Transportes y Adif pueden considerar a CGT como un sindicato que se levanta 鈥渆n armas鈥 en contra de estas medidas intentando contrarrestarlas con todos los medios a nuestro alcance.

