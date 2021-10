–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia October 1, 2021 81 puntos de vista





La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha exigido en la rueda de prensa convocada la ma帽ana del viernes 1 de octubre en Vinar貌s que se incluya la subrogaci贸n del personal del parking y la zona azul en el pliego de condiciones de la pr贸xima licitaci贸n de los servicios.

CGT ha mostrado la 鈥渃r铆tica situaci贸n laboral鈥 en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras del parking y la O.R.A. de Vinar貌s. Lo ha hecho en una rueda de prensa celebrada la ma帽ana del viernes 1 de octubre, en la que la organizaci贸n anarcosindicalista ha exigido la inclusi贸n de 鈥渓a subrogaci贸n del personal del parking y la zona azul鈥 en el pliego de condiciones de la pr贸xima licitaci贸n de los servicios, lo cual consideraran como 鈥渦na medida social que el ayuntamiento de Vinar貌s no debe obviar鈥.

Los trabajadores han explicado que se encuentran 鈥渆n una situaci贸n de total incertidumbre, est谩n precintadas las m谩quinas de la O.R.A. y abiertas las barreras del parking鈥 pero la empresa no les ha comunicado el cese de relaci贸n laboral. Seg煤n han indicado en rueda de prensa, el personal est谩 acudiendo a trabajar aunque temen que no van a cobrar. Se trata de 12 trabajadores y trabajadoras la mayor铆a provenientes de un centro especial de empleo que se han encontrado en esta situaci贸n despu茅s que el Ayuntamiento de Vinar貌s haya rescindido 鈥渄e un d铆a para otro el contrato con la empresa HINOBEPA, S.L. para la que trabajaban鈥 tal y como han explicado desde CGT quienes consideran 鈥渋nexplicables los motivos por los que el ayuntamiento no ha previsto con antelaci贸n esta situaci贸n鈥.

CGT ha informado que el 7 de octubre mantendr谩n una reuni贸n con el alcalde, Guillem Alsina, esperando que 鈥渆l gobierno municipal de Vinar貌s no deje en la estacada a la docena de familias que se quedar铆an sin un trabajo que han venido desempe帽ando positivamente, a pesar de la mala gesti贸n de HINOBEPA鈥 y no han descartado 鈥渞ealizar pr贸ximamente movilizaciones en defensa de los puestos de trabajo si el ayuntamiento no garantiza la subrogaci贸n de toda la plantilla鈥.

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) ha exigit en la roda de premsa convocada el mat铆 del divendres 1 d鈥檕ctubre a Vinar貌s que s鈥檌ncloga la subrogaci贸 del personal del p脿rquing i la zona blava en el plec de condicions de la pr貌xima licitaci贸 dels serveis.

CGT ha mostrat la 鈥渃r铆tica situaci贸 laboral鈥 en la qual es troben els treballadors i treballadores del p脿rquing i l鈥橭.R.A. de Vinar貌s. Ho ha fet en una roda de premsa celebrada el mat铆 del divendres 1 d鈥檕ctubre, en la qual l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista ha exigit la inclusi贸 de 鈥渓a subrogaci贸 del personal del p脿rquing i la zona blava鈥 en el plec de condicions de la pr貌xima licitaci贸 dels serveis, la qual cosa consideraren com 鈥渦na mesura social que l鈥檃juntament de Vinar貌s no ha d鈥檕bviar鈥.

Els treballadors han explicat que es troben 鈥渆n una situaci贸 de total incertesa, estan precintades les m脿quines de l鈥橭.R.A. i obertes les barreres del p脿rquing鈥 per貌 l鈥檈mpresa no els ha comunicat el cessament de relaci贸 laboral. Segons han indicat en roda de premsa, el personal est脿 acudint a treballar encara que temen que no cobraran. Es tracta de 12 treballadors i treballadores la majoria provinents d鈥檜n centre especial d鈥檕cupaci贸 que s鈥檋an trobat en aquesta situaci贸 despr茅s que l鈥橝juntament de Vinar貌s haja rescindit 鈥渄鈥檜n dia per a un altre el contracte amb l鈥檈mpresa HINOBEPA, S.L. per a la qual treballaven鈥 tal com han explicat des de CGT els qui consideren 鈥渋nexplicables els motius pels quals l鈥檃juntament no ha previst amb antelaci贸 aquesta situaci贸鈥.

CGT ha informat que el 7 d鈥檕ctubre mantindran una reuni贸 amb l鈥檃lcalde, Guillem Alsina, esperant que 鈥渆l govern municipal de Vinar貌s no deixe a l鈥檈stacada a la dotzena de fam铆lies que es quedarien sense un treball que han anat exercint positivament, malgrat la mala gesti贸 de HINOBEPA鈥 i no han descartat 鈥渞ealitzar pr貌ximament mobilitzacions en defensa dels llocs de treball si l鈥檃juntament no garanteix la subrogaci贸 de tota la plantilla鈥.