–

De parte de CGT Telemarketing March 15, 2023 209 puntos de vista

El 13 de marzo de 2023 se produjeron las elecciones sindicales en la delegaci贸n de Zaragoza de la empresa Abai, y CGT ha sido el sindicato que ha obtenido la mayor铆a del Comit茅 manteniendo el resultado de las 煤ltimas elecciones.

El resultado en 2018 fue:

CGT 102 votos y 4 delegados/as

OSTA 75 votos y 3 delegados/as

CCOO 40 votos y 2 delegados/as

USO 37 votos y 2 delegados/as

UGT 30 votos y 1 delegado/a

SOA 25 votos y 1 delegado/a

31 votos blancos y 9 votos nulos

En esta ocasi贸n pese a la irrupci贸n de un sindicato m谩s, hemos conseguido mantener la mayor铆a pese a que estas elecciones no han sido f谩ciles, ya que han sido 7 los sindicatos que se presentaban, pero las personas trabajadoras han valorado el trabajo bien hecho los 煤ltimos a帽os y han decidido seguir respaldando la labor de CGT.

Los resultados del 134 de marzo de 2023 han sido:

CGT 87 votos y 4 delegados/as

SPDSTE 52 votos y 2 delegados/as

SOA 48 votos y 2 delegados/as

OSTA 38 votos y 2 delegados/as

USO 34 votos y 1 delegado/a

CCOO 22 votos y 1 delegado/a

UGT 21 votos y 1 delegado/a

No obstante no podemos estar de enhorabuena ya que el fascismo, de la manos de Solidaridad, ha entrado en el Comit茅 de Empresa vendiendo humo y con falsas promesas, no obstante, animamos a los/as delegados/as de CGT a seguir peleando por los derechos de las personas trabajadoras en Abai Zaragoza.