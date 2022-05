Paros parciales de 10.30h a 12.30h y de 18h a 20h

Se realizar谩n concentraciones de trabajadoras y trabajadores a la puerta de la empresa en Barcelona ubicada en la calle Pau Clar铆s 194.

La secci贸n sindical de CGT en H&M ha convocado paros parciales en la jornada de hoy en protesta porque la empresa se niega a pagar el Plus de Idiomas al total de la plantilla, cuando a diario utilizamos el idioma nativo m谩s el ingl茅s. Al ser un centro desde donde se atiende a clientes de diferentes nacionalidades tenemos compa帽eros y compa帽eras que adem谩s de utilizar el ingl茅s como idioma vehicular tambi茅n atienden en su idioma propio (franc茅s, fin茅s, chipriota鈥).

La CGT defiende que un servicio a帽adido que aporta calidad y satisfacci贸n para la clientela y claros beneficios a la empresa debe ser recompensado. Desde la secci贸n sindical, mayoritaria en el comit茅 de empresa, llevan m谩s de 7 a帽os reclam谩ndolo a la empresa para las cerca de 250 trabajadoras del departamento de atenci贸n al cliente.

Este plus de idiomas seria de 135鈧 mensuales (cerca de 1700鈧 al a帽o) y representar铆a un complemento importante al escaso salario que recibe la plantilla. Su no pago demuestra la racaner铆a de una multinacional que el a帽o pasado gan贸 cerca de 600 millones de euros (antes de impuestos) y es el ejemplo de la gran empresa que, pese a tener beneficios, 茅stos no repercuten econ贸micamente en su plantilla.

Tras una mediaci贸n sin frutos, la CGT ha decidido continuar con la convocatoria de paros, por el hartazgo de sufrir la pobreza salarial en la que estamos sumida la clase trabajadora, frente a los beneficios astron贸micos de la compa帽铆a.

Queremos recalcar la importancia de esta huelga, que ser谩 la primera medida de muchas m谩s que vendr谩n hasta que reconozcan esta cualificaci贸n.

隆隆隆La lucha es el 煤nico camino que nos dejan y no pararemos!!!

https://www.cgtbarcelona.org/wp-content/uploads/2022/05/20220502-CGT-HM-HUELGA-POR-EL-PLUS-DE-IDIOMASxxss.pdf