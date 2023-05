Martes 16 de Mayo HUELGA INDEFINIDA socorristas de Barcelona. CONCENTRACI脫N 10 horas Pla莽a Sant Jaume

En la reuni贸n de mediaci贸n convocada en la Conselleria de Treball el jueves 11 de marzo, vivimos una situaci贸n totalmente an贸mala, ver como la empresa AUNAR GROUP 2009 S.L, nos iba haciendo la transferencia para que cobr谩ramos las n贸minas en el rato de la mediaci贸n. Es decir que para cobrar nuestras NOMINAS hemos tenido que convocar HUELGA INDEFINIDA, sino todav铆a estar铆amos esperando.

El sindicato CGT tenemos la totalidad de los 5 miembros del Comit茅 de Empresa.

No era el 煤nico punto para convocar la huelga, tambi茅n la diferente interpretaci贸n que tiene la empresa de los diferentes acuerdos que hemos ido firmando en anteriores desconvocatorias de movilizaciones sobre condiciones de trabajo y tambi茅n por todos estos desaguisados que vienen por las cortas que son las licitaciones y la falta de control por los poderes p煤blicos una vez concedida la licitaci贸n. Los empresarios privados lo 煤nico que pretenden es ganar el m谩ximo dinero en el menor tiempo posible, abaratando gastos en especial salarios y materiales, lo que lleva a una degradaci贸n en las condiciones de trabajo importantes.

Una de dos, o las administraciones publicas montan los servicios p煤blicos o si lo subcontratan tienen que ejercer unos controles sobre c贸mo se ejercen los servicios y en que afecta a los trabajadores y actuar de inmediato y no burocr谩ticamente. No se pueden ni deben de lavar las manos y desentenderse de todo por la comodidad que tienen al privatizar mediante las licitaciones. Su tranquilidad es nuestro insomnio, pero lo vamos a revertir.

La huelga dar谩 su comienzo a partir del d铆a 16 ya que el impago de las n贸minas no era el 煤nico punto de la convocatoria de la Huelga. Falta de Equipos de Protecci贸n Individual (EPIS), negociaci贸n de convenio para recoger en un 煤nico documento todos los acuerdos dispersos, as铆 como la duraci贸n de las licitaciones u otras posibilidades de organizaci贸n. El servicio de socorrismo en las playas, quiz谩s se podr铆a montar de forma autogestionada y organizado por los mismos socorristas y no por empresas que duran nada y que no tiene ligaz贸n con el servicio. Los 煤nicos imprescindibles en el socorrismo son los socorristas, las empresas no aportan nada solo pretender obtener beneficios. Deber铆a de estudiarlo un ayuntamiento de izquierdas y valiente a probar cambios sociales y demostrar con hechos nuevas estructuras econ贸micas diferentes a darlo todo a las empresas capitalistas.

El ayuntamiento tiene una garant铆a depositada de 216.114鈧 de la empresa Aunar y no entendemos que se nos aconsejara empezar un viacrucis judicial, cuando quien incumpl铆a la licitaci贸n es la empresa y quien deber铆a de actuar de inmediato es el Ayuntamiento de Barcelona mediante sus servicios jur铆dicos por incumplimiento del pliego de condiciones. Los trabajadores ya hicimos lo que ten铆amos que hacer: convocar la huelga.

Por otra parte, AUNAR GROUP 2009 S.L. atenta con los acuerdos sindicales adquiridos en relaci贸n al c谩lculo de la extensi贸n de contrato sobre el excedente de horas en la jornada que se realiza en las playas de Barcelona ciudad. Dichos acuerdos sindicales fueron obtenidos gracias al llamamiento a huelga y posteriores negociaciones con la empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS S.L. en la Conselleria de Treball en septiembre del 2016 y avalados por el Ayuntamiento de Barcelona.

Cabe aclarar que la empresa paga este excedente de horas como ordinarias y no como extraordinarias, estamos en contra de realizar horas extras, pero queremos que se contabilicen esas horas que exceden la jornada diaria, en jornadas de trabajo completas al finalizar los contratos.

Por todo ello se va a iniciar la negociaci贸n de un convenio colectivo o pacto de mejoras para los socorristas de las playas de Barcelona. Para poner en orden los diferentes acuerdos en un mismo documento y esperemos que ninguna de las partes ponga problemas.

La empresa responsabiliza al Ayuntamiento de Barcelona con que no le ha presentado la documentaci贸n de los informes jur铆dicos del c谩lculo de extensi贸n. Estas continuas y repetidas problem谩ticas tienen su ra铆z en el modelo de gesti贸n deficiente e ineficaz que aplican los Ayuntamientos en las playas y que a帽o a a帽o generan los mismos conflictos e impide el desarrollo de un servicio de emergencia acorde a las necesidades de la Ciudad de Barcelona.

La empresa nos cuenta unas cosas y los gestores del ayuntamiento de las playas otras diferentes, cre谩ndonos intranquilidad, por eso hemos pedido una reuni贸n a tres partes: trabajadores, empresa y los que gestionan las playas para que se confronten las diferentes opiniones y haya un 煤nico discurso coherente y que facilite las relaciones laborales.

Por otro lado, tenemos una reuni贸n con el Ayuntamiento y le haremos saber todo aquello que consideramos se debe de hacer para que se mejore en servicio, empezando por la intranquilidad que provoca licitaciones tan cortas y la influencia de estar cada poco tiempo en manos empresariales diferentes. Provoca un servicio en permanente estado de tensi贸n.

A estas irregularidades se le suman:

鈼 No realizar correctamente el aviso para que los socorristas se presenten en tiempo y forma para la campa帽a del 2023 y se reincorporen.

鈼 Desamparo en la gesti贸n del servicio en su 煤ltimo a帽o de licitaci贸n.

鈼 Formaci贸n pendiente del a帽o 2022, incumpliendo el pliego t茅cnico.

鈼 Falta de material de protecci贸n, EPIs, uniformidad, entre otros.

La CGT exige se cumplan los acuerdos sindicales pactados, unas condiciones laborales/econ贸micas dignas y que se garantice la protecci贸n de las condiciones sociales a largo plazo. Y se hagan tantas reuniones como sean necesarias tanto con ayuntamiento como, con la empresa hasta que haya unas condiciones dignas.

Barcelona 15 de Mayo del 2023