De parte de CGT Fesi Bac December 15, 2021 81 puntos de vista

Ante el comunicado calumnioso de CCOO, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ERTE en Atos IT, CGT hace las siguientes puntualizaciones:

Buenos días compañer@s, CCOO AtoS IT informa:

Con fecha 18 de noviembre de 2021, el TRIBUNAL DE SUPERIOR DE JUSTICIA, ha resuelto ante el recurso de interpuesto por CGT, por el ERTE que se negoció en AtoS IT, es ajustado a derecho, (CASACION núm.: 157/2021, Sentencia 1133/2021).

Bofetada jurídica a CGT AtoS IT que lo único que sabe es torpedear los acuerdos que CCOO negociamos en un entorno de diálogo social, lo han intentado en este proceso y el Tribunal Superior ha sido contundente en su resolución,

Para nada bofetada jurídica a CGT. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo se ha limitado a desestimar el recurso de CGT y a corroborar la sentencia de la Audiencia Nacional de 18/Marzo/2021. De hecho, no impone costas a CGT, como deja claro el punto 3 del Fallo: “No imponer costas, haciéndose cada parte cargo de las suyas”.

Y el motivo más importante y fundamental por el que la Audiencia Nacional desestimó el recurso, es que el ERTE se firmó por los sindicatos mayoritariamente.

Antecedente Cuarto – Hecho Séptimo de la sentencia:

“Los acuerdos en la representación social se adoptaran por mayoría de conformidad con la ponderación de voto siguiente y basada en la representatividad de las diferentes secciones sindicales: (descriptor 37) – 32,47% CGT (4 representantes) – 29,87% CCOO (4 representantes) – 31,17% UGT (4 representantes) – 6,49% USO (1 representante)“.

Es evidente que con 8 representantes sobre 13 totales, y un 61,04%, pueden firmar lo que quieran, sin que el resto podamos hacer nada más que luchar por evitar el ERTE o como mal menor, firmar un ERTE en las mejores condiciones posibles.

actualmente este sindicato está con el objetivo de tumbar el Acuerdo de Trabajo a Distancia de AtoS IT (teletrabajo), ya hemos estado dos veces en el organismo oficial de intermediación de conflictos (SIMA), que es el paso previo a la denuncia que plantean. Lo lamentamos por el impacto negativo que puede ocasionar a la plantilla de AtoS IT.

Este comentario, aparte de no venir a cuento ya que la sentencia se refiere al ERTE, es otra gran mentira de CCOO: CGT de Atos IT no quiere tumbar el acuerdo de Trabajo a distancia de Atos IT (Teletrabajo), ya que siendo cierto que la 1ª vez que fuimos a la intermediación del SIMA lo hicimos para anular dicho Acuerdo, que consideramos inútil y perjudicial, porque empeora las condiciones que marca la Ley de Teletrabajo, la 2ª vez que fuimos al SIMA fue para pedir que SE CUMPLIERA el Acuerdo de Teletrabajo firmado, que CCOO no ha conseguido que la empresa cumpla, como ellos mismos denunciaron en el email de fecha 24-Septiembre-2021 que CCOO envió a toda la plantilla y en el que afirmaban: “ Estamos coordinando con nuestros delegados/as, y con el servicio jurídico de CCOO Industria, las posibles medidas a tomar, ante el incumplimiento del Acuerdo, y ante decisiones unilaterales no compartidas en el seno de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo .”.

Desde CGT queremos que se cumpla el Acuerdo de Teletrabajo en todos sus puntos, como ya pedimos en el 2º SIMA a la empresa y a los sindicatos firmantes del mismo.

A pesar de la dificultad de llegar a acuerdos en AtoS IT, con esta empresa donde prima mas la imagen que la realidad de unas buenas condiciones laborales y sociales, donde la empresa por conseguir los objetivos corporativos ponen fríamente en segunda o tercera línea las necesidades sociales y laborales de su plantilla, CCOO AtoS IT siempre abogaremos plantear un diálogo social que rompa esta fría dinámica empresarial.

Ante el ruido, la bronca, las falsedades, etc., de este tipo de organizaciones sindicales que se sienten bien en un entorno de continuo conflicto, CCOO siendo firme en su política sindical, seguiremos apostando por llegar acuerdos en base a la NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

Es cierto que el principal objetivo de CCOO es llegar a acuerdos con la empresa, cualquier clase de acuerdo, siempre de espaldas a los trabajadores y a favor de la empresa. Como principal muestra, el Convenio que firmaron para Atos IT, conocido popularmente entre la plantilla como “mierdiconvenio”, y que es el peor Convenio/Acuerdo de todas y cada una de las empresas que forman el Grupo Atos, y por ello prácticamente todos los trabajadores contratados desde la firma del mismo, mayoritariamente entran bajo ese convenio tan lesivo y perjudicial.