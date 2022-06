–

De parte de CGT Fesi Bac June 30, 2022 236 puntos de vista

Ayer d铆a 28 de junio tuvimos un acto de conciliaci贸n por el concepto de antig眉edad en las n贸minas que afecta al colectivo proveniente de la extinta Siconet, al que le aplica el convenio colectivo de oficinas y despachos de Madrid.

CGT detect贸, despu茅s de la consulta de algunos compa帽eros, que el importe en n贸mina de la antig眉edad que se estaba abonando era err贸neo.

El complemento personal de antig眉edad, seg煤n establece el convenio, se calcula aplicando el 4% sobre el sueldo base por cada 4 a帽os de servicios.

CGT intent贸 en varias ocasiones mantener reuniones para aclarar la discrepancia. Las reuniones no llegaron nunca y la empresa zanj贸 el tema con un correo indicando:

En lo referente a la aplicaci贸n del art铆culo 22.4 sobre el complemento personal de antig眉edad del Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid y atendiendo a la redacci贸n del texto la aplicaci贸n del mismo atiende al siguiente criterio:

A partir de los 5 a帽os de antig眉edad y hasta los 14 a帽os: m谩ximo del 10% del salario base.

A partir de los 15 a帽os, hasta los 19 a帽os: m谩ximo del 25% del salario base.

A partir de los 20 a帽os, hasta los 24 a帽os: m谩ximo del 40% del salario base

A partir de los 25 a帽os en adelante: m谩ximo del 60% del salario base.

Ante las discrepancias con la respuesta recibida, lo pusimos en manos de la Asesor铆a jur铆dica de CGT y siguiendo sus indicaciones solicitamos a la comisi贸n de seguimiento del convenio que lo interpretara, siendo su respuesta claramente favorable a las personas trabajadoras:

鈥淟a acumulaci贸n de los incrementos por antig眉edad no podr谩 suponer m谩s de determinado porcentaje cada cierto per铆odo de tiempo. Por tanto, las personas trabajadoras que lleguen al per铆odo de tiempo establecido, tendr谩n topada la cuant铆a de antig眉edad en los t茅rminos establecidos. Ello no supone que mientras se alcanza dicho per铆odo la antig眉edad no se incremente, precisamente hasta el nuevo tope previsto en la siguiente referencia de a帽os de servicio. As铆 las cosas, por ejemplo, una persona trabajadora con quince a帽os de servicio, percibir谩 hasta un 25% de incremento de antig眉edad. En cada cuatrienio siguiente, generar谩 un 4% adicional, siendo el tope el 40%, umbral previsto para la siguiente etapa (veinte a帽os de servicio)鈥.

El siguiente paso ha sido solicitar una mediaci贸n en el Instituto Regional de Mediaci贸n y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (IRMA-FSP). El cual tuvo lugar ayer d铆a 28 de junio.

En esta mediaci贸n, CGT expuso los datos explicando todo el proceso, pero para nuestra sorpresa la empresa se cerr贸 en banda y sin dar ning煤n tipo de explicaci贸n, no quiso valorar, ni justificar ni proponer nada.

El siguiente paso de CGT ser谩 poner demanda colectiva en el juzgado.

De esta forma os damos a conocer la actuaci贸n de nuestra empresa, que prefiere llegar a los juzgados, incluso cuando la comisi贸n de seguimiento de un convenio (la que redacta e interpreta este), da la raz贸n a las personas trabajadoras.

Como siempre defenderemos los derechos de toda la plantilla.