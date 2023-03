MALES HERBES tamb茅 vol ser un espai interactiu de participaci贸, on tothom hi digui la seva. Per aix貌 us demanem que en cada article hi deixeu els vostres comentaris, els vostres parers, les vostres opinions, els diversos punts de vista. D鈥檃questa manera tots podrem compartir i fer m茅s grans les visions de cada cosa.