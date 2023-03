–

De parte de CGT Fesi Bac March 29, 2023

Despu茅s de m谩s de 10 meses de reuniones para el segundo acuerdo de teletrabajo en Atos IT, la empresa nos present贸 una propuesta de acuerdo eliminando la mayor铆a de los puntos y con una compensaci贸n mensual irrisoria.

La propuesta que presento la empresa es visiblemente insuficiente y no aclara ni regula aspectos necesarios y relevantes del teletrabajo en Atos IT, desaprovecha todo el trabajo realizado por la mesa de negociaci贸n, no plasmando en dicho acuerdo la objetividad para la concesi贸n o denegaci贸n, las distintas modalidades, los tiempos, y muchas cosas m谩s que bajo nuestro punto de vista deben estar regulados en el acuerdo de teletrabajo.

Desde la Representaci贸n Social de Atos IT hemos vuelto a elaborar una propuesta y se la hemos presentado a la Representaci贸n de la empresa uniendo posturas entre los distintos sindicatos presentes en la negociaci贸n, esperando respuesta por parte de la empresa.

Esto parece que est谩 llegando a su fin y queremos trasladar a todas las personas trabajadoras de Atos IT las siguientes reflexiones.

Un acuerdo de teletrabajo debe ofrecer seguridad y estabilidad a la plantilla que quiera utilizar esta modalidad de trabajo.

Teniendo esto presente queremos recalcar que: