De parte de CGT Pais Valencia I Murcia February 17, 2023 219 puntos de vista





La CGT sale al paso un año más para visibilizar la desastrosa situación del campo valenciano y del sector citrícola, señalando como culpables a la alianza politico-empresarial corrupta y denunciar su estrategia especulativa de hace años para forzar a las agricultoras a abandonar la tierra.

La Confederación General del Trabajo ha solicitado todos los expedientes de autorización de macroplantas fotovoltaicas y eólicas para su fiscalización y se plantea todo tipo de acciones para hacer frente a la nueva burbuja del capitalismo especulativo y depredador del territorio que ignora la afección ambiental y desprecia a la población y la biodiversidad.

Somos el único sindicato que hace años que denuncia la corrupción institucional en procesos judiciales para recuperar el dinero público expoliado a la ciudadanía. Como el caso del saqueo de RTVV que supuso su cierre, una deuda de 1.200 millones y el despido de 1.600 trabajadoras y que recientemente el Tribunal Supremo ha confirmado la absolución del ex director López Jaraba y condenado en costas a la CGT que lideró la denuncia.

La corrupción es el propio sistema y, el poder judicial que castiga a quienes se atreven a hacerle frente, su máximo garante. La CGT lo ha demostrado cuando ha sido acusación popular y por eso seguiremos por todas las vías denunciando que el sistema está podrido y alentando al pueblo a que se rebele.

La situación de precios injustos que reciben nuestras agricultoras y ganaderas también es consecuencia de este sistema corrupto y por eso comenzamos la campaña “la naranja justiciera” para denunciar la corrupción sistémica que arrasa con nuestra agricultura tradicional y con el territorio y genera un desarrollismo desmesurado en beneficio de unos pocos que pone en riesgo la vida y el futuro de todas.

Puedes aportar tu donativo a cambio de las naranjas de la variedad navel donadas al sindicato por los agricultores en lucha y ayudar a hacer frente al pago de las costas del caso RTVV y a crear una caja de resistencia para otras acciones judiciales futuras contra la corrupción sistémica.

Como es sabido en el País Valenciano, desde las décadas oscuras del PP, la industria agroalimentaria y los grandes terratenientes han controlado los precios de los productos del campo valenciano, provocando la ruina de las agricultoras y el abandono de la tierra por falta de rendimiento. ¡Así funcionan los loobies de presión!

Esas mismas empresas especularon con la tierra agrícola devaluada e hicieron negocio en la burbuja inmobiliaria de hace unas décadas y ahora lo hacen con la de las plantas de energías renovables.

En este dosier podéis consultar la estrategia mafiosa ejecutada desde hace años en el documento adjunto: “Especulación en el campo valenciano”

La CGT ha solicitado a las Consellerías de Economía Sostenible, de Agricultura y Emergencia Climática , y de Política Territorial, con competencias en la autorización de centrales fotovoltaicas y de parques eólicos que vayan a emplazarse sobre suelo no urbanizable, la copia de todos los expedientes administrativos en tramitación, con el fin de fiscalizar y denunciar, en su caso, las irregularidades y falta de justificación en la concesión de estas, teniendo en cuenta la deficiente calidad técnica de los proyectos revisados en casos concretos en los que ha participado la CGT con varias entidades y asociaciones en la realización de alegaciones.

Ante las presiones mafiosas del lobby empresarial de las grandes instalaciones fotovoltaicas, el objetivo de la CGT se proteger al personal funcionario como únicos garantes de la independencia e imparcialidad en la gestión del bien común.

A modo de ejemplo, hay que citar la solicitud de autorización de una macroplanta fotovoltaica en Segorbe y la línea de evacuación de alta tensión hasta la Vall d´Uixó (pendiente de autorización por el Ministerio), cuyo estudio de impacto ambiental presenta deficiencias tan graves como que las instalaciones previstas se ubican encima de “la morruda”, olivo con más de 1500 años de vida declarado árbol monumental. El desprecio por nuestro territorio es de un nivel tan insultante que la CGT anuncia actuaciones contundentes para impedir la aprobación del proyecto que, además, incumple las condiciones del PORN de la Sierra Calderona y obvia justificar aspectos de consideración necesaria como por ejemplo el impacto en la biodiversidad del paraje (con varias especies de aves protegidas), el efecto “isla de calor” y la huella de carbono de todas las actuaciones previstas.

Las comarcas estratégicamente despobladas del interior de Castelló están siendo el punto de mira principal de este negocio especulativo, como la autorización reciente del Ministerio para la Trans(ac)*ción Ecológica de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable (a pesar de los informes desfavorables de la Conselleria) para el proyecto de la macroplanta solar Magda, impulsada por inversores franceses y chinos y que prevé ocupar más 472 hectáreas de los términos de Les Coves de Vinromà , Benlloc y Cabanes, tres subestaciones eléctricas y 53 kilómetros de líneas de muy alta tensión.

Desde Las Cortes los grupos parlamentarios del Gobierno han rechazado y denunciado públicamente este disparate ministerial cuando, por otro lado, la Generalitat ha concedido la DIA favorable a proyectos complejos y en pocas semanas, que suman entre todos 279 megawatios (el 90% de la energía autorizada en las comarcas de Castellón), cediendo a la coacción del Ministerio de aprobarlos antes del 25 de enero y a la amenaza del loobies empresariales de acciones judiciales contra personal funcionario y altos cargos por la pérdida de los avales y los puntos de conexión.

Otro ejemplo es el de la planta proyectada en Viver que ha obtenido la DIA favorable de la Consellería de Emergencia Climática, a pesar de la grave afección al paisaje (prevista a ambos lados de la vía verde de Ojos Negros) y proyectarse en más de 100 hectáreas de suelo agrícola en producción que supondría la pérdida del 7% de la producción agrícola local. Además, el absurdo llega al hecho que esta superficie de cultivo fue objeto de una cuantiosa inversión para implantar el regadío localizado por goteo, financiada precisamente por esa Consellería.

Todo ello evidencia el nivel especulativo y depredador del territorio de este tipo de proyectos impulsados por multinacionales, el desprecio por las tierras valencianas y sus habitantes del Ministerio Español y la ineptitud e ineficacia de las Consellerias competentes en los proyectos de su competencia (potencia instalada menor de 50 MW).

Desde la CGT estamos estudiando todo tipo de acciones frente a esta nueva burbuja capitalista y alentamos la ciudadanía a que se empodere para forzar a la clase política a poner fin al crecimiento capitalista ilimitado, destructivo e insostenible y comenzar una transición absolutamente urgente hacia un sistema económico y social respetuoso con la naturaleza, el medio ambiente y las personas.

CGT inicia la campanya la “taronja justiciera” per denunciar la corrupció política i empresarial del sector agroalimentari i energètic que està acabant amb l’agricultura tradicional i arrasant el territori

La CGT ix al pas un any més per visibilitzar la desastrosa situació del camp valencià i del sector citrícola, assenyalant com a culpables a l’aliança politico-empresarial corrupta i denunciar la seua estratègia especulativa de fa anys per forçar les agricultores a abandonar la terra.

La Confederació General del Treball ha sol·licitat tots els expedients d’autorització de macroplantes fotovoltaiques i eòliques per a la seua fiscalització i planteja tot tipus d’accions per fer front a la nova bombolla del capitalisme especulatiu i depredador del territori que ignora l’afecció ambiental i menysprea a la població i la biodiversitat.

Som l’únic sindicat que fa anys que denuncia la corrupció institucional en processos judicials per tal de recuperar els diners públics espoliats a la ciutadania. Com el cas del saqueig de RTVV que va suposar el seu tancament, un deute de 1.200 milions i l’acomiadament de 1.600 treballadores i que recentment el Tribunal Suprem ha confirmat l’absolució de l’ex director López Jaraba i condemnat en costes a la CGT que va liderar la denúncia.

La corrupció és el propi sistema i, el poder judicial que castiga als qui s’atreveixen a plantar-li cara, el seu mà xim garant. La CGT ho ha demostrat quan ha estat acusació popular i és per això que seguirem per totes les vies denunciant que el sistema està podrit i encoratjant al poble a que es rebel·le.

La situació de preus injustos que reben les nostres llauradores i ramaderes també és conseqüència d’aquest sistema corrupte i és per això que encetem la campanya “la taronja justiciera” per denunciar la corrupció sistèmica que arrasa amb la nostra agricultura tradicional i amb el territori i genera un desenvolupisme desmesurat en benefici d’uns pocs que posa en risc la vida i el futur de totes.

Pots aportar el teu donatiu a canvi de les taronges de la varietat navel donades al sindicat pels llauradors en lluita i ajudar a fer front al pagament de les costes del cas RTVV i a crear una caixa de resistència per a altres accions judicials futures contra la corrupció sistèmica.

Com és sabut al País Valencià , des de les dècades fosques del PP, la indústria agroalimentà ria i els grans terratinents han controlat els preus dels productes del camp valencià , provocant la ruïna de les llauradores i l’abandonament de la terra per manca de rendiment. Així funcionen els loobies de pressió!

Eixes mateixes empreses van especular amb la terra agrícola devaluada i fer negoci en la bombolla immobilià ria de fa unes dècades i ara ho fan amb la de les plantes d’energies renovables.

En aquest dossier podeu consultar l’estratègia mafiosa executada des de fa anys al document adjunt: “Especulació al camp valencià ”

La CGT ha sol·licitat a les Conselleries d’Economia Sostenible, d’Agricultura i Emergència Climà tica , i de Política Territorial, amb competències en l’autorització de centrals fotovoltaiques i de parcs eòlics que vagen a emplaçar-se sobre sòl no urbanitzable, la còpia de tots els expedients administratius en tramitació, amb la finalitat de fiscalitzar i denunciar, en el seu cas, les irregularitats i falta de justificació en la concessió d’aquestes, tenint en compte la deficient qualitat tècnica dels projectes revisats en casos concrets en els que ha participat la CGT amb diverses entitats i associacions en la realització d’al·legacions.

Davant les pressions mafioses del lobby empresarial de les grans instal·lacions fotovoltaiques, l’objectiu de la CGT es protegir al personal funcionari com únics garants de la independència i imparcialitat en la gestió del bé comú.

A tall d’exemple, cal citar la sol·licitud d’autorització d’una macroplanta fotovoltaica a Sogorb i la línia d’evacuació d’alta tensió fins a la Vall d´Uixó (pendent d’autorització pel Ministeri), l’estudi d’impacte ambiental del qual presenta deficiències tan greus com que les instal·lacions previstes s’ubiquen damunt “la morruda”, olivera amb més de 1500 anys de vida declarada arbre monumental. El menyspreu pel nostre territori és d’un nivell tan insultant que la CGT anuncia actuacions contundents per a impedir l’aprovació del projecte que, a més, incompleix les condicions del PORN de la Serra Calderona i obvia justificar aspectes de consideració necessà ria com ara l’impacte en la biodiversitat del paratge (amb diverses espècies d’aus protegides), l’efecte “illa de calor” i la petjada de carboni de totes les actuacions previstes.

Les comarques estratègicament despoblades de l’interior de Castelló estan sent el punt de mira principal d’aquest negoci especulatiu, com l’autorització recent del Ministerio para la Trans(ac)ción Ecològica de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) favorable (malgrat els informes desfavorables de la Conselleria) per al projecte de la macroplanta solar Magda, impulsada per inversors francesos i xinesos i que preveu ocupar més 472 hectà rees dels termes de Les Coves de Vinromà , Benlloc i Cabanes, tres subestacions elèctriques y 53 quilòmetres de línies de molt alta tensió.

Des de Les Corts els grups parlamentaris del Govern han rebutjat i denunciat públicament aquest desficaci ministerial quan, per altra banda, la Generalitat ha concedit la DIA favorable a projectes complexos i en poques setmanes, que sumen entre tots 279 megawatts (el 90% de la energia autoritzada a les comarques de Castelló), cedint a la coacció del Ministeri d’aprovar-los abans del 25 de gener i a l’amenaça del loobies empresarials d’accions judicials contra personal funcionari i alts cà rrecs per la pèrdua dels avals i els punts de connexió.

Un altre exemple és el de la planta projectada a Viver que ha obtingut la DIA favorable de la Conselleria d’Emergència Climà tica, malgrat la greu afecció al paisatge (prevista a banda i banda de la via verda d’Ulls Negres) i projectar-se en més de 100 hectà rees de sòl agrícola en producció que suposaria la pèrdua del 7% de la producció agrícola local. A més, l’absurd arriba al fet que aquesta superfície de conreu va ser objecte d’una quantiosa inversió per a implantar el regadiu localitzat per degoteig, finançada precisament per eixa Conselleria.

Tot plegat evidencia el nivell especulatiu i depredador del territori d’aquesta mena de projectes impulsats per multinacionals, el menyspreu per les terres valencianes i les seues habitants del Ministeri Espanyol i la ineptitud i ineficà cia de la Conselleria competent en els projectes de la seua competència (potència instal·lada menor de 50 MW).

Des de la CGT estem estudiant tot tipus d’accions enfront d’aquesta nova bombolla capitalista i encoratgem la ciudadanía a que s’empodere per tal de forçar la classe política a posar fi al creixement capitalista il·limitat, destructiu i insostenible i encetar una transició absolutament urgent cap a un sistema econòmic i social respectuós amb la natura, el medi ambient i les persones.