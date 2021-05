–

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) del Pa铆s Valenciano y Murcia inicia este viernes un ciclo de conferencias en la Biblioteca libertaria Ferrer i Gu脿rdia en la que se abordaran distintas tem谩ticas sociales como la ampliaci贸n del Puerto de Val猫ncia, el 150 aniversario de La Comuna de Par铆s o la privatizaci贸n de los servicios p煤blicos como la sanidad o el ferrocarril.

El viernes 21 de mayo comienza un ciclo de conferencias organizado por CGT del Pa铆s Valenciano y Murcia, el cual se podr谩 seguir tanto presencialmente desde la Biblioteca libertaria Ferrer i Gu脿rdia que se encuentra en la tercera planta de la sede de la organizaci贸n anarcosindicalista en Val猫ncia, avenida del Cid 154, como por internet a trav茅s del canal de YouTube de CGT PVyM. La tem谩tica de las charlas ser谩 variada, aunque dentro de la tem谩tica social vinculada a las luchas en las que se encuentra involucrado el sindicato, por ejemplo la primera conferencia lleva por t铆tulo 鈥淎mpliaci贸n del Puerto de Valencia: 驴Qu茅 modelo de ciudad queremos?鈥 e intervendr谩n Lucia Moreno, bi贸loga y miembro de la Comissi贸 de Territori d鈥橝cci贸 ecologista Agr贸, Pau Monasterio, doctora por la Universitat Polit猫cnica de Val猫ncia, perteneciente a Ecologistas en acci贸n junto a Marian Sintes, m茅dico de familia y comunitaria, activista de la bici en Valencia en Bici-Acci贸 Ecologista Agr貌, todas integrantes de la Comissi贸 Ciutat Port, de la que CGT forma parte desde el inicio de la comisi贸n.

Las charlas, que est谩n abiertas a la participaci贸n del p煤blico, tendr谩n una periodicidad semanal, cada viernes a las 19 horas dar谩n comienzo y contar谩n con la presencia de personas vinculadas a los temas a tratar. Adem谩s de la charla sobre la ampliaci贸n del puerto, la doctora en historia Dolors Mar铆n junto a Irene Mart铆nez del CSOA L鈥橦orta y Jacobo Abell谩n de la Federaci贸n de ense帽anza de CGT hablar谩n sobre el 150 aniversario de La Comuna de Par铆s; Antonio G贸mez, militante de la Coordinadora antiprivatizaci贸n de la sanidad, explicar谩 el proceso de privatizaci贸n de la sanidad y para concluir con las 4 charlas previstas para este inicio del ciclo de conferencias tambi茅n se abordar谩 el proceso de liberalizaci贸n y privatizaci贸n del ferrocarril con Juan Ram贸n Ferrandis, coordinador de la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT y secretario general de la organizaci贸n anarcosindicalista en el Pa铆s Valenciano y Murcia, junto a Rafael Villalba integrante de la Plataforma Indignats amb Renfe, Val猫ncia en Bici y Acci贸 Ecologista Agr贸.

CGT inicia un cicle de confer猫ncies a la Biblioteca Ferrer i Gu脿rdia

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia inicia aquest divendres un cicle de confer猫ncies a la Biblioteca llibert脿ria Ferrer i Gu脿rdia en la qual s鈥檃bordaren diferents tem脿tiques socials com l鈥檃mpliaci贸 del Port de Val猫ncia, el 150 aniversari de la Comuna de Par铆s o la privatitzaci贸 dels serveis p煤blics com la sanitat o el ferrocarril.

El divendres 21 de maig comen莽a un cicle de confer猫ncies organitzat per CGT del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia, el qual es podr脿 seguir tan presencialment des de la Biblioteca llibert脿ria Ferrer i Gu脿rdia que es troba en la tercera planta de la seu de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista a Val猫ncia, avinguda del Cid 154, com per internet a trav茅s del canal de YouTube de CGT PViM. La tem脿tica de les xarrades ser脿 variada, encara que dins de la tem脿tica social vinculada a les lluites en les quals es troba involucrat el sindicat, per exemple la primera confer猫ncia porta per t铆tol 鈥淎mpliaci贸 del Port de Val猫ncia: Quin model de ciutat volem?鈥 i intervindran Lucia Moreno, bi貌loga i membre de la Comissi贸 de Territori d鈥橝cci贸 ecologista Agr贸, Pau Monasterio, doctora per la Universitat Polit猫cnica de Val猫ncia, pertanyent a Ecologistes en acci贸 junt a Marian Sintes, metgessa de fam铆lia i comunit脿ria, activista de la bici a Val猫ncia amb bici-Acci贸 Ecologista Agr貌, totes integrants de la Comissi贸 Ciutat Port, de la qual CGT forma part des de l鈥檌nici de la comissi贸.

Les xarrades, que estan obertes a la participaci贸 del p煤blic, tindran una periodicitat setmanal, cada divendres a les 19 hores donaran comen莽ament i comptaran amb la pres猫ncia de persones vinculades als temes a tractar. A m茅s de la xarrada sobre l鈥檃mpliaci贸 del port, la doctora en hist貌ria Dolors Mar铆n junt a Irene Mart铆nez del CSOA L鈥橦orta i Jacobo Abell谩n de la Federaci贸 d鈥檈nsenyament de CGT parlaran sobre el 150 aniversari de la Comuna de Par铆s; Antonio G贸mez, militant de la Coordinadora antiprivatitzaci贸 de la sanitat, explicar脿 el proc茅s de privatitzaci贸 de la sanitat i per a concloure amb les 4 xarrades previstes per a aquest inici del cicle de confer猫ncies tamb茅 s鈥檃bordar脿 el proc茅s de liberalitzaci贸 i privatitzaci贸 del ferrocarril amb Juan Ram贸n Ferrandis, coordinador de la Plataforma en defensa del ferrocarril de CGT i secretari general de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista al Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia, juntament amb Rafael Villalba integrant de la Plataforma Indignats amb Renfe, Val猫ncia amb bici i Acci贸 Ecologista Agr贸.