La Confederaci贸n General del Trabajo del Pa铆s Valenciano (CGT PVyM) ha vuelto a salir a las calles este 8 de marzo, D铆a Internacional de la Mujer Trabajadora, junto al movimiento feminista para denunciar con conciencia de clase las desigualdades.

CGT ha vuelto a denunciar este 8M junto al movimiento feminista 鈥渓as desigualdades y las injusticias que padece la mitad de la humanidad por el simple hecho de haber nacido siendo mujer鈥, tal y como explica Viky Criado, secretaria de la mujer de la organizaci贸n anarcosindicalista del Pa铆s Valenciano y Murcia. Este a帽o han vuelto las grandes convocatorias en d铆a internacional de la mujer trabajadora y desde CGT vuelven a poner el foco de atenci贸n 鈥渆n el sufrimiento que abarca lo f铆sico, lo psicol贸gico y lo 茅tico, y que afecta a las mujeres en todos los planos de la vida pol铆tica, social, p煤blica, laboral, econ贸mica, afectiva, personal, sexual, cultural y educativa鈥, como destaca Criado que adem谩s considera que 鈥渓a actual sociedad contin煤a siendo desigual debido a la discriminaci贸n, la explotaci贸n, la brecha salarial, el reparto del trabajo dom茅stico y de cuidados, en las violencias de todo tipo y a todos los niveles que padecen las ni帽as y las mujeres鈥.

En Alacant, CGT ha formado su propio bloque en la manifestaci贸n feminista que ha partido desde las escaleras del IES Jorge Juan a las 19 horas.

Desde La Safor, la organizaci贸n anarcosindicalista ha participado en una bicicletada no mixta y reivindicativa organizada por la Xarxa feminista de La Safor, despu茅s de haber organizado una 鈥Jornada CreActiva en la que se ha realizado un mural feminista dirigido por la artista chilena Andrea Castillo, una asamblea debate sobre mujeres y COVID-19, una comida de sobaquillo y un club de lectura鈥 han indicado fuentes de CGT La Safor.

CGT Val猫ncia se ha unido a la marcha feminista que ha comenzado a las 19 horas desde la calle Xativa, a la que han acudido varios miles de manifestantes. Petra Rabad谩n, secretaria de la mujer de CGT Val猫ncia, ha afirmado que 鈥渓a lucha feminista tiene que darse todos los d铆as desde los centros de trabajo, desde la base social para poder plantar cara juntas a las desigualdades鈥.

En Castell贸, CGT ha participado junto a la asamblea 8M en la manifestaci贸n que ha partido a las 19 horas desde la plaza Mar铆a Agustina y que ha finalizado en la plaza Mayor con la lectura del manifiesto en el cual 鈥渟e ha llamado a la organizaci贸n y a la lucha feminista y de clase como 煤nica manera de combatir este sistema鈥 tal y como ha indicado Vanesa Almela, secretaria general de CGT Castell贸.

CGT tambi茅n ha apoyado las manifestaciones convocadas en Murcia y Cartagena, as铆 como las concentraciones de Molina de Segura, Lorca, Cieza y otros 12 pueblos, por el movimiento feminista, la Asociaci贸n Feminista Obrera y la Asamblea Feminista que han reunido a decenas de miles de personas. Representantes de la organizaci贸n anarcosindicalista en Murcia han afirmado que 鈥渙tro a帽o m谩s el feminismo vuelve a demostrar ser la mayor fuerza pujante en nuestra sociedad鈥.

Desde CGT, como explica Viky Criado, tienen muy claro que no renunciar谩n 鈥渁 la condici贸n de clase que la lucha feminista ha mantenido y mantendr谩 hasta lograr la igualdad total entre hombres y mujeres鈥.

CGT al costat del moviment feminista ha tornat als carrers el 8M

La Confederaci贸 General del Treball del Pa铆s Valenci脿 (CGT PViM) ha tornat a eixir als carrers aquest 8 de mar莽, Dia Internacional de la Dona treballadora, al costat del moviment feminista per a denunciar amb consci猫ncia de classe les desigualtats.

CGT ha tornat a denunciar aquest 8M al costat del moviment feminista 鈥渓es desigualtats i les injust铆cies que pateix la meitat de la humanitat pel simple fet d鈥檋aver nascut sent dona鈥, tal com explica Viky Criado, secret脿ria de la dona de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista del Pa铆s Valenci脿 i M煤rcia. Enguany han tornat les grans convocat貌ries en Dia Internacional de la Dona Treballadora i des de CGT tornen a posar el focus d鈥檃tenci贸 鈥渆n el sofriment que abasta el f铆sic, el psicol貌gic i l鈥櫭╰ic, i que afecta les dones en tots els plans de la vida pol铆tica, social, p煤blica, laboral, econ貌mica, afectiva, personal, sexual, cultural i educativa鈥, com destaca Criado que a m茅s considera que 鈥渓鈥檃ctual societat continua sent desigual a causa de la discriminaci贸, l鈥檈xplotaci贸, la bretxa salarial, el repartiment del treball dom猫stic i de cures, en les viol猫ncies de tota mena i a tots els nivells que pateixen les xiquetes i les dones鈥.

A Alacant, CGT ha format el seu propi bloc en la manifestaci贸 feminista que ha partit des de les escales de l鈥橧ES Jorge Juan a les 19 hores.

Des de La Safor, l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista ha participat en una bicicletada no mixta i reivindicativa organitzada per la Xarxa feminista de La Safor, despr茅s d鈥檋aver organitzat una 鈥淛ornada CreActiva en la qual s鈥檋a realitzat un mural feminista dirigit per l鈥檃rtista xilena Andrea Castillo, una assemblea debat sobre dones i COVID-19, un menjar de pa i porta i un club de lectura鈥 han indicat fonts de CGT La Safor.

CGT Val猫ncia s鈥檋a unit a la marxa feminista que ha comen莽at a les 19 hores des del carrer X脿tiva, a la qual han acudit diversos milers de manifestants. Petra Rabad谩n, secret脿ria de la dona de CGT Val猫ncia, ha afirmat que 鈥渓a lluita feminista ha de donar-se cada dia des dels centres de treball, des de la base social per a poder plantar cara juntes a les desigualtats鈥.

A Castell贸, CGT ha participat al costat de l鈥檃ssemblea 8M en la manifestaci贸 que ha partit a les 19 hores des de la pla莽a Maria Agustina i que ha finalitzat en la pla莽a Major amb la lectura del manifest en el qual 鈥渟鈥檋a cridat a l鈥檕rganitzaci贸 i a la lluita feminista i de classe com a 煤nica manera de combatre aquest sistema鈥 tal com ha indicat Vanessa Almela, secret脿ria general de CGT Castell贸.

CGT tamb茅 ha donat suport a les manifestacions convocades a M煤rcia i Cartagena, aix铆 com les concentracions de Molina de Segura, Lorca, Cieza i altres 12 pobles, pel moviment feminista, l鈥橝ssociaci贸 Feminista Obrera i l鈥橝ssemblea Feminista que han reunit desenes de milers de persones. Representants de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista a M煤rcia han afirmat que 鈥渦n altre any m茅s el feminisme torna a demostrar ser la major for莽a puixant en la nostra societat鈥.

Des de CGT, com explica Viky Criado, tenen molt clar que no renunciaran 鈥渁 la condici贸 de classe que la lluita feminista ha mantingut i mantindr脿 fins a aconseguir la igualtat total entre homes i dones鈥.