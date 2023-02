–

De parte de CGT February 7, 2023 185 puntos de vista

El Secretariado Permanente del Comit茅 Confederal de CGT valora positivamente cualquier subida del Salario M铆nimo Interprofesional (SMI), pero denuncia lo pacato de la medida en el contexto de inflaci贸n y enormes beneficios de las grandes empresas.

Desde la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) nos preocupa la alegr铆a con la que las direcciones de los sindicatos UGT y CCOO y el Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social, a trav茅s de sus representantes Pepe 脕lvarez, Unai Sordo y Yolanda D铆az han rubricado el acuerdo de la subida del SMI hasta los 1.080鈧. En CGT valoramos positivamente cualquier subida del SMI, pero juzgamos muy insuficiente los t茅rminos del acuerdo y la cantidad por la que se ha cerrado. Este acuerdo que han firmado y mostrado p煤blicamente como un 茅xito, sigue sin solucionar los problemas de fondo que existen en el mercado laboral del Estado espa帽ol y no compensa la p茅rdida de poder adquisitivo que se ha producido a ra铆z de la inflaci贸n.

Tras esta decisi贸n, Espa帽a se sit煤a como el octavo pa铆s con el SMI m谩s elevado, sum谩ndose a la lista de pa铆ses europeos que han decido incrementar la renta m铆nima, pero alejado de las cifras que manejan el resto de pa铆ses vecinos. Una paradoja cuando nuestro pa铆s se presenta como la cuarta econom铆a en importancia de la zona euro. La realidad que muestra los datos de la 煤ltima Encuesta de Poblaci贸n Activa (EPA) enmienda el triunfalismo demostrado por los agentes sociales firmantes. Cuando hay sectores de la poblaci贸n trabajadora que no llegan al SMI y cuando resulta que esos sectores coinciden con los sectores m谩s precarizados, lo que hace falta para CGT son medidas contundentes para que las empresas suban los salarios al mismo nivel que la inflaci贸n y as铆 evitar que las personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo; que esas empresas tengan medidas de conciliaci贸n que no perjudiquen a las personas que tienen que adaptar su jornada laboral a los cuidados (90% mujeres), y medidas efectivas para que su continuidad en las empresas que tienen beneficios millonarios no dependa del antojo del empresario.

A CGT le llama especialmente la atenci贸n que los sindicatos que celebran la subida del SMI son los mismos que firman convenios colectivos con subidas salariales muy por debajo del IPC y en los que la precariedad laboral es norma. Estamos a favor de la subida del SMI, pero queremos que sea equiparable a otros pa铆ses europeos y que este acompa帽ada de medidas contra las condiciones de precariedad estructurales que sufren los trabajadores y, especialmente, las trabajadoras. La subida del SMI nos parece una medida necesaria, ya que ante la situaci贸n inflacionista el incremento del SMI se situaba por debajo del aumento del nivel de precios, en t茅rminos de poder adquisitivo el SMI ten铆a un nivel equivalente al del a帽o 2019. Por tanto, esta subida del 8% nos parece necesaria para los m谩s de 2 millones de personas que cobran un salario m铆nimo. Sin embargo, es insuficiente. De hecho, este incremento ni si quiera alcanza la inflaci贸n promedio de 2022 (8,4%), y desgraciadamente, la realidad social, laboral, la situaci贸n de los precios de los alquileres, la 煤ltima subida de tipos por parte del BCE鈥 siguen agravando la situaci贸n socioecon贸mica de la clase trabajadora, por tanto, nos parece que con un salario de 1080 鈧 es muy complicado poder vivir. En t茅rminos de poder adquisitivo, las trabajadoras con SMI ver谩n aumentar su salario en t茅rminos nominales, pero en t茅rminos reales, sufrir谩n una p茅rdida de poder de compra del 0,4%.

El SMI afecta a m谩s de dos millones de trabajadores y trabajadoras. Con una incidencia mucho mayor entre las mujeres (18,2% de las asalariadas), que casi duplica a la de los hombres (un 10% de los asalariados). Una realidad que responde a la infravaloraci贸n de las condiciones laborales donde hay mayor presencia de las mujeres. Las subidas no han conseguido cerrar la brecha salarial ni la l贸gica empresarial machista. Adem谩s, el SMI tiene una incidencia mayor en las personas j贸venes (30%), que ven como el acceso al mercado laboral es una trampa de precariedad. M谩s de un tercio de los j贸venes est谩n sujetos al Salario M铆nimo, que es insuficiente para la emancipaci贸n e independencia de los j贸venes, que en Espa帽a es cada vez m谩s tard铆a (29,8 a帽os), muy superior al promedio europeo.

Por si fuera poco, la incidencia del SMI estimado es mayor en mujeres y j贸venes, que adem谩s son aquellas personas con mayor temporalidad y parcialidad en sus contratos. Lo que hace que en muchos de estos casos, el salario anual de esos colectivos est茅 muy alejado del c贸mputo que podr铆amos tener en mente de lo que significa el Salario M铆nimo (1.080鈧 por 14 pagas). El 21% de las personas que tienen un contrato temporal, cobran el salario m铆nimo, por ello, son de las personas m谩s afectadas por esta circunstancia. A pesar de todo, el SMI sigue sin llegar al 60% de la Renta media, algo que el gobierno pact贸 al inicio de esta legislatura. Seg煤n los 煤ltimos datos publicados el pasado mes de noviembre de 2022, el salario medio en 2021 se situ贸 en 2.086,8 euros, por lo que el actual incremento del SMI representa el 51,77%. Por 煤ltimo desde CGT queremos recordar, que las subidas del SMI siguen desindexadas, haciendo que otros muchos trabajadores que antes ve铆an como su salario sub铆a en proporci贸n al SMI queden sin efecto por estas reformas. Frente a estos datos, desde CGT manifestamos nuestra decepci贸n por una medida que deber铆a ser mucho m谩s ambiciosa y justa, con la firme voluntad de desterrar la precariedad como l贸gica de vida que afecta a una parte importante de la clase trabajadora de nuestro pa铆s.