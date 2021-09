Día a día asistimos a una subida sin límites del precio de la luz y de las tarifas eléctricas de consumo doméstico, hoy 10 de Septiembre nuevo record: 152,32 € MW/H, subidas que arrastran, al aumento de la inflación y coste de la cesta de compra o de la vida. En la CAV el 5% de las familias, unas 112.000 personas sufre pobreza energética, en Nafarroa, el 8,9 %, unas 60.000 personas y en el conjunto del Estado más de 4 millones de personas, lo que obliga a reducir el consumo básico para las necesidades.

Mientras tanto los beneficios del monopolio de las grandes empresas eléctricas ( Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) aumentan hasta unos niveles escandalosos. En el año 2020 sus beneficios fueron de: Iberdrola 3610,7 millones de euros; Endesa, 1.394 millones de euros; Naturgy, 490 millones de euros y, EDP, 556 millones de euros. Y tan sólo en el primer trimestre de este año, Iberdrola obtuvo 1.080 millones de euros de beneficio y Endesa 491, con lo que es de prever que en el año 2021 sus ganancias van a ser incluso mayores que las del año pasado.

La única medida paliativa tomada por el Gobierno para reducir el precio de la factura eléctrica ha sido reducir el IVA, del 21 al 10%. Pero sólo ha supuesto un pequeño ahorro de 8 a 12 de euros, de los 28 euros de media que ha aumentado la factura desde julio del año pasado al actual.

Y, mientras tanto, hemos asistido a una comparecencia ante el Congreso y a unas declaraciones públicas de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del gobierno español, Teresa Ribera, en las que no plantea ninguna medida efectiva para reducir el coste de la luz y de las tarifas eléctricas domésticas.

La incapacidad de Teresa Ribera y del gobierno para poner freno a esta situación es lamentable. Se refugian en que no pueden establecer precios ni máximos ni mínimos, ni tomar otras medidas, porque las regulaciones sobre la luz y las energías las establece la Unión Europa, y en caso de tomarlas sufrirían penalizaciones económicas muy fuer durante todos estos años.

Se trata de la consecuencia directa de los privilegios y margen de maniobra que ha ido acumulando la patronal de este sector. Privilegios que han sido otorgados por todos y cada uno de uno de los gobiernos que han ido pasando durante todos estos años. A cambio las empresas eléctricas han recompensado con puestos en los consejos de administración a numerosos ex presidentes, ex ministros y líderes políticos. Es el caso de Aznar, Felipe González, Ángel Acebes, Elena Salgado etc.

Pero no son solo los políticos quienes han disfrutado de los sueldos millonarios de estas empresas, sino también dirigentes sindicales de CCOO y UGT como Joan Coscubiella o Jose María Álvarez. El exsecretario general de CCOO en Catalunya y el actual secretario general de la UGT han pasado y cobrado por su participación del Consejo Asesor de Endesa, por lo que estos sindicatos institucionales no están por la labor de convocar ninguna movilización en contra de la subida de la factura eléctrica.

CGT-LKN apoya las movilizaciones convocadas para el 13 de Septiembre por el Movimiento de pensionistas de Euskal Herria, por la publificación total del sistema eléctrico y de otras fuentes de energía básicas y por el establecimiento de tarifas eléctricas sociales y justas.