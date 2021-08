Desde la Secci贸n sindical de trabajador@s de Educaci贸n P煤blica del sindicato CGT-LKN, de cara a mejorar pr贸ximos procesos, queremos presentar una serie de quejas y preocupaciones en torno al nuevo sistema implantado en el proceso de adjudicaci贸n de plazas que se ha celebrado estos d铆as:

1. Cierre de la solicitud: Una vez que el/la candidat@ ha rellenado y guardado su solicitud el enlace para acceder a la solicitud queda abierto 鈥.no hay opci贸n de cerrar y de confirmar el env铆o de las plazas (m谩s all谩 de un PDF); no hay un bot贸n que garantice que las plazas ya no se modifican y han sido recibidas por el Departamento de Educaci贸n del Gobierno Vasco. Esto da lugar a que se genere cierta inseguridad, y que, si hubiera un robo de datos o una suplantaci贸n de identidad del usuario o un ataque se podr铆a modificar su solicitud sin su consentimiento. Adem谩s a muchas personas esto les ha generado miedo por no estar segur@s de haber guardado o enviado bien su solicitud.

2. Los pasos para rellenar y cursar la solicitud, al permitir saltar de unos a otros o volver atr谩s han resultado bastante confusos lo que ha generado muchas dudas y problemas a much@as candidat@s.

3. Selecci贸n de las plazas: Aunque es muy c贸modo recibir de antemano un listado que recoja s贸lo aquellas plazas que se ajustan a los criterios de selecci贸n de cada candidat@ (las del listado denomidao 鈥渙bligatorias鈥), no hay una garant铆a de que no haya un error y algunas plazas que figuren en la lista general luego no aparezcan en la selecci贸n que recibe el/la candidat@. La 煤nica opci贸n que le queda al usuario es descargarse el listado y revisarlo igual que antes. De hecho, ni siquiera han previsto ese error, puesto que no dicen qu茅 hacer en ese caso en el v铆deo explicativo, c贸mo solucionarlo de forma efectiva. El sistema se vuelve muy opaco hay que limitarse a elegir a ciegas a partir del listado de plazas que le ofertan a cada un@.

4. Filtros de selecci贸n: Aqu铆 se presentan dos problemas. Por una parte s贸lo se puede filtrar por destino, no permitiendo buscar por otros criterios que son importantes, como la materia a impartir y la jornada laboral. Se queda en un filtro parcial, que no permite reflejar todos los criterios de selecci贸n del/a candidat@. El otro problema es que no es un verdadero filtro, solo un filtro parcial ya que se limita a resaltar las plazas que cumplan los criterios especificados lo que implica tener que buscarlas entre todas las dem谩s.

5. La informaci贸n facilitada sobre cada plaza ofertada deber铆a ser lo m谩s completa y uniforme posible, detallando el tipo de jornada, materias y niveles a impartir, requisitos y cometidos especiales, etc.

6. Como el proceso de adjudicaci贸n se inicia a mediados de agosto la posibilidad y los plazos para presentar debidamente quejas y reclamaciones as铆 como para subsanar errores son insuficientes (problema agravado por las medidas impuestas por la crisis sanitaria actual).

En Bilbao, a 18 de agosto de 2021

Secci贸n sindical Educaci贸n P煤blica CGT-LKN de Bizkaia

hezkuntza@cgt-lkn.eus