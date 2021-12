El pasado d铆a 1 de diciembre vino a Pamplona el vicepresidente de operaciones de Europa del Oeste de la divisi贸n A (divisi贸n de fabricaci贸n para coches) de ZF, Arnaud Genter. En reuni贸n con el Comit茅 de empresa present贸 al nuevo Plan Manager, Gerhard Stamm.

Para la secci贸n sindical de CGT en la empresa, Gerhard Stamm no es un simple Plan Manager, ya que seg煤n nos consta pertenece a la empresa Stamm Consulting Group, que se dedica entre otras cosas a restructuraci贸n de empresas y entre el listado de cuestiones que realiza encontramos:

Creaci贸n de empresas y deslocalizaci贸n de procesos y/o de producci贸n.

Deslocalizaci贸n de procesos total o parcialmente

Posibles acciones para aumentar el valor de la empresa antes de una operaci贸n de compra/venta

Despidos por reducci贸n de la plantilla

Proceso de cierre de centros de actividades no productivas

Disponibilidad y capacidad de tomar medidas impopulares y llevarlas a cabo

鈥︹︹︹

https://www.yumpu.com/es/document/read/15107527/presentacion-de-la-compania-stammconsultinggroupcom

La secci贸n sindical de CGT entendemos que no ha venido un gerente sino una empresa contratada para encargarse del siguiente paso con esta planta. 驴Qu茅 paso? No lo sabemos pero todos somos conscientes de que no tenemos productos nuevos; se han llevado la producci贸n de las direcciones para Volkswagen Navarra (MQB) a la planta de ZF de Polonia; en enero termina la producci贸n de primeros equipos para Fiat Ducato; hay piezas mecanizadas que ya no se mecanizan aqu铆 sino que se traen de China; la producci贸n de direcciones para cami贸n que hoy esta a tope de demanda es algo circunstancial y adem谩s viene un cambio tecnol贸gico en este campo (direcciones el茅ctricas de cami贸n) que es incierto que llegue a esta planta鈥..

A la CGT esto nos recuerda al pasado, a Paul H. Parhann, que vino en 2014 a subir esta planta de nivel, a optimizar recursos, a mejorar los procesos de trabajo, a mejorar la calidad鈥.. (cuestiones que tambi茅n ofrece Stamm), y lo que hizo en 2016 fue destruir a parte de esta plantilla y dejar esta planta encaminada para seguir reduci茅ndola a su m铆nima expresi贸n o desaparici贸n.

Como expusimos a la plantilla en un comunicado el d铆a 2 de diciembre, la CGT entendemos, que lo que debemos acompasar no es la plantilla a las cargas de trabajo, si no acompasar las acciones sindicales frente a los pasos que da la empresa contra esta plantilla y su futuro y que estas acciones, sean una respuesta al nivel de agresi贸n que estamos soportando desde hace a帽os. Somos conscientes que solos no hacemos nada, pero que lo que requiere la situaci贸n actual es la acci贸n frente a la agresi贸n. Contra m谩s tarde tomemos este camino peor lo tendremos para dar respuesta.

La CGT seguiremos con los paros que venimos realizando en la puerta de la f谩brica los martes y jueves de 13:30 a 14:30 desde finales de octubre.

SECCI脫N SINDICAL DE CGT/LKN EN ZF-TRW PAMPLONA