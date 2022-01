–

Convocan una primera concentraci贸n el jueves 3 de febrero, a las 11 de la ma帽ana, frente al Congreso de los Diputados bajo el lema 鈥淩ecuperemos nuestros derechos, basta de concesiones a la patronal. 隆Por una derogaci贸n real de la reforma laboral!鈥

Los anarcosindicalistas explican que una 鈥渄erogaci贸n real鈥 de la reforma del PP de 2012 es lo m铆nimo que se le puede exigir a un Gobierno 鈥減rogresista鈥

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha participado hoy en una rueda de prensa, frente al Congreso de los Diputados y junto a otros colectivos y organizaciones pol铆ticas y sociales, en la que ha exigido al Ejecutivo de Pedro S谩nchez una derogaci贸n real de la normativa que el Partido Popular puso en marcha en 2012.

CGT ha recordado que la promesa de la derogaci贸n de la Reforma Laboral sigue sin cumplirse por parte del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y a pesar de ser una medida estrella anunciada a bombo y platillo durante la oposici贸n y en campa帽a electoral. Sin embargo, y tras el anuncio del acuerdo entre patronal, gobierno y 鈥渁gentes sociales鈥 del r茅gimen, los aspectos m谩s da帽inos de la reforma de Rajoy siguen intactos, como han reconocido personajes como Aznar o el propio presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

CGT considera que una 鈥渞eforma鈥 que no encuentra oposici贸n alguna entre la patronal y la derecha no es una reforma, sino un lavado de cara de una ley que ha causado y sigue generando miseria y desigualdad para las personas de clase trabajadora.

La organizaci贸n anarcosindicalista ha explicado hoy ante las puertas del Congreso de los Diputados que promover谩n cuantas movilizaciones sean necesarias a partir de ahora contra esta no derogaci贸n, por entender que las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras no van a mejorar. En este sentido, la CGT ha vuelto a profundizar en algunos de los aspectos m谩s graves, como la no recuperaci贸n de las indemnizaciones por despido ni los salarios de tramitaci贸n, la no recuperaci贸n de la autorizaci贸n administrativa de los despidos colectivos (ERE), la implantaci贸n de la flexibilidad para los despidos objetivos, la no recuperaci贸n de la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa. Por otro lado, han indicado tambi茅n que aunque se recupera parcialmente la ultraactividad de los convenios esto no implica que se mantenga el poder adquisitivo de la mayor铆a de la clase trabajadora. Por 煤ltimo, CGT se帽ala que esta 鈥渘o reforma鈥 va a seguir permitiendo que la empresa pueda llevar a cabo modificaciones sustanciales de las condiciones laborales de las plantillas de forma unilateral.

Los anarcosindicalistas est谩n convencidos de que la lucha est谩 en la calle, desde donde la sociedad ha de presionar y plantar cara a esta nueva estrategia de los poderes econ贸micos, de las c煤pulas sindicales de las dos grandes organizaciones del r茅gimen que llevan d茅cadas construyendo una 鈥減az social鈥 a costa de la precariedad de las trabajadoras de este pa铆s, y de la clase pol铆tica disfrazada que ha venido a demostrar ser la socialdemocracia de toda la vida.

Para que esta ley verdaderamente sufra una reforma tiene que atender a las exigencias que la CGT ha planteado en rueda de prensa y que pasa por prohibir los despidos en empresas con beneficios, recuperar los salarios de tramitaci贸n y la indemnizaci贸n de 45 d铆as por a帽o, recuperar el derecho de la persona trabajadora de optar por la indemnizaci贸n o por la readmisi贸n, la prohibici贸n de las empresas de trabajo temporal (ETT), contratos laborales indefinidos (limitando el n煤mero de contratos temporales), modificaci贸n del art铆culo 42 sobre la subcontrataci贸n para evitar su uso fraudulento, prohibici贸n de la externalizaci贸n de los procesos de la actividad productiva principal, establecer que el Convenio Sectorial sit煤elas condiciones marco para el conjunto de personas de ramo sin que se pueda modificar negativamente lo ya acordado, recuperaci贸n de la ultraactividad de los convenios, la eliminaci贸n de la potestad de modificaci贸n unilateral de las condiciones de trabajo y salario, y la reducci贸n de la jornada laboral manteni茅ndose el mismo sueldo.

CGT considera que en un contexto de crisis econ贸mica y social como en la que la clase trabajadora est谩 sumida desde hace a帽os, la actitud de un Gobierno progresista, de izquierdas y con conciencia de clase ser铆a la apuesta valiente por el impulso de una legislaci贸n a favor de la mayor铆a social, de quienes peor lo llevan pasando y en definitiva de quienes son el motor de la sociedad.

Junto a CGT han participado, en esta convocatoria de medios, Alicia Pacas, del Colectivo de Trabajadoras del Hogar, Alba Leyva del Movimiento de Vivienda y Lorena Cabrerizo, de Anticapitalistas.

Tom谩s Rodr铆guez, en nombre de CGT, ha manifestado que la sociedad no se puede conformar con el mal menor porque esto lo que hace precisamente es desmovilizar a la clase trabajadora. Es por ello que Rodr铆guez ha realizado un llamamiento a toda la poblaci贸n para que secunde la acci贸n del pr贸ximo 3 de febrero frente al Congreso de los Diputados, para exigir una derogaci贸n real de la Reforma Laboral.

Alba Leyva ha explicado que las medidas que han sido planteadas por el Gobierno espa帽ol no van al n煤cleo del problema en el actual sistema espa帽ol, tocado como lo est谩 por la temporalidad y la precariedad laboral, razones por las que las personas trabajadoras no pueden acceder ni mantener una vivienda. Adem谩s, la juventud de la clase obrera tiene serios problemas para encontrar un empleo con un sueldo digno que le permita emanciparse.

Alicia Pacas ha recordado que las trabajadoras del hogar han sido esenciales durante la pandemia y ahora est谩n totalmente olvidadas en cuanto a sus condiciones laborales y sociales. Desde este colectivo rechazan cualquier tipo de propuesta que maquille la explotaci贸n laboral y exigen acabar con los privilegios de unos pocos con los que el Gobierno se ha sentado a pactar las condiciones y los derechos de la mayor铆a social.

Por 煤ltimo, Lorena Cabrerizo ha cerrado diciendo que esta nueva crisis va a recaer otra vez sobre la espalda de la clase trabajadora, y ha exigido al Gobierno que no venda otra vez el 鈥渃onsenso social鈥 como un 茅xito cuando lo que hay de fondo en una renuncia a mejora las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras y la aceptaci贸n de la p茅rdida de derechos de las reformas anteriores.

V铆deo: https://www.youtube.com/watch?v=YGDUbq3OSHw

