La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) ha realizado un llamamiento a su 鈥渁filiaci贸n y militancia鈥 para que apoye las movilizaciones contra la ley mordaza que tendr谩n lugar el s谩bado 5 de junio en la ciudad de Val猫ncia y a las que se han adherido m谩s de 150 organizaciones.

El pr贸ximo s谩bado 5 de junio, 4 columnas partir谩n desde distintos puntos de la ciudad de Val猫ncia para confluir a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento exigiendo la derogaci贸n de la Ley Mordaza. A esta movilizaci贸n se han adherido m谩s de 150 organizaciones sociales, sindicales, culturales, partidos pol铆ticos e incluso alg煤n establecimiento comercial.

CGT forma parte desde el inicio de la organizaci贸n de la convocatoria y ha realizado un llamamiento a su 鈥渁filiaci贸n y militancia鈥, en palabras de Juan Ram贸n Ferrandis, secretario general de la organizaci贸n anarcosindicalista en el Pa铆s Valenci脿 y Murcia, para que apoye estas movilizaciones y 鈥渓a afluencia a las columnas sea masiva鈥. Ferrandis informa que CGT participar谩 en todas las columnas, y apoyar谩 la entrega de firmas que se realizar谩 en la estaci贸 del nord, reivindicando la conjunci贸n entre la bici y el tren, como alternativa al calentamiento del planeta, as铆 mismo, tambi茅n participar谩n activamente en la columna por el derecho a la vivienda que partir谩 a las 17:30 horas desde la calle Turia. Ferrandis, quiere remarcar que para ellos 鈥渓as 4 columnas son muy importantes, tanto la defensa del territorio, como el feminismo, el antirracismo y antifascismo, como la defensa del derecho de la vivienda forman parte de nuestro ADN como CGT鈥.

El secretario general de CGT remarca que 鈥渄esde que entr贸 en vigor esta ley, hemos exigido su derogaci贸n, hace ya m谩s de cinco a帽os que sigue vigente, por lo que es necesario hacer un esfuerzo para acudir, entre todos y todas tenemos que tumbar esta represiva y regresiva ley鈥.

CGT crida a la mobilitzaci贸 contra la Llei Mordassa

La Confederaci贸 General del Treball (CGT) ha realitzat una crida a la seua 鈥渁filiaci贸 i milit脿ncia鈥 perqu猫 done suport a les mobilitzacions contra la llei mordassa que tindran lloc el dissabte 5 de juny a la ciutat de Val猫ncia i a les quals s鈥檋an adherit m茅s de 150 organitzacions.

Dissabte que ve 5 de juny, 4 columnes partiran des de diferents punts de la ciutat de Val猫ncia per a confluir a les 19 hores en la pla莽a de l鈥橝juntament exigint la derogaci贸 de la Llei Mordassa. A aquesta mobilitzaci贸 s鈥檋an adherit m茅s de 150 organitzacions socials, sindicals, culturals, partits pol铆tics i fins i tot algun establiment comercial.

CGT forma part des de l鈥檌nici de l鈥檕rganitzaci贸 de la convocat貌ria i ha realitzat una crida a la seua 鈥渁filiaci贸 i milit脿ncia鈥, en paraules de Juan Ram贸n Ferrandis, secretari general de l鈥檕rganitzaci贸 anarcosindicalista al Pa铆s Valenci脿 i Murcia, perqu猫 done suport a aquestes mobilitzacions i 鈥渓鈥檃flu猫ncia a les columnes siga massiva鈥. Ferrandis informa que CGT participar脿 en totes les columnes, i donar脿 suport al lliurament de signatures que es realitzar脿 en l鈥檈staci贸 del nord, reivindicant la conjunci贸 entre la bici i el tren, com a alternativa al calfament del planeta, aix铆 mateix, tamb茅 participaran activament en la columna pel dret a l鈥檋abitatge que partir脿 a les 17:30 hores des del carrer T煤ria. Ferrandis, vol remarcar que per a ells 鈥渓es 4 columnes s贸n molt importants, tant la defensa del territori, com el feminisme, l鈥檃ntiracisme i antifeixisme, com la defensa del dret de l鈥檋abitatge formen part del nostre ADN com a CGT鈥.

El secretari general de CGT remarca que 鈥渄es que va entrar en vigor aquesta llei, hem exigit la seua derogaci贸, fa ja m茅s de cinc anys que continua vigent, per la qual cosa 茅s necessari fer un esfor莽 per a acudir, entre tots i totes hem de tombar aquesta repressiva i regressiva llei鈥.