–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia August 18, 2021 21 puntos de vista





CGT LM agradece “a todas las personas que durante este periodo nos han apoyado en concentraciones, huelgas, piquetes, manifestaciones, etc. Jornadas históricas que quedarán en la retina, no solo de la plantilla de LM, sino de toda la comarca que ha vuelto a ver a personas trabajadoras defendiendo su puesto de trabajo como hacía muchos años no se veía en El Bierzo toda la sociedad berciana por las muestras de apoyo y cariño que nos han hecho llegar por todos los medios”

La Confederación General del Trabajo de LM a través de un comunicado oficial quiere “hacer un análisis más sosegado de las circunstancias y la situación en la que nos quedamos la plantilla de Ponferrada” con el fin de “detallar los motivos por los que no hemos firmado el acuerdo”.

En primer lugar, CGT LM afirma que “exigíamos una garantía de mantenimiento del empleo y la actividad productiva en la planta de Ponferrada” haciendo referencia a los párrafos del acuerdo que indican que “la empresa quiere transmitir el claro mensaje con el compromiso de la planta de Ponferrada para llegar a un acuerdo que permita trabajar para buscar la continuidad de la planta y el acuerdo es el primer hito para trabajar por planta y el acuerdo es el primer hito para trabajar por el futuro de la misma” y el otro párrafo indica que “asimismo la empresa manifiesta su compromiso de trabajar en la identificación y posible desarrollo de proyectos de innovación, sostenibilidad, y conceptos tecnológicos de futuro, desarrollar inversiones ya comprometidas y futuras, compromisos adquiridos” a lo que CGT LM añade que “estos dos párrafos no son garantía de nada, no incluyen fechas, ni número de personas, ni garantía garantía de traer nuevos modelos a la planta de Ponferrada. Lo único a lo que se comprometen es a hacer el trabajo que ya se le presupone a una dirección de una fábrica.

Con respecto al párrafo que indica que “por otra parte, tanto la administración Central como la Administración Autonómica firmantes convienen ofrecer todo el apoyo institucional que sea necesario para procurar la continuidad de la actividad procurar las ayudas técnicas y económicas que la Empresa requiera para la mejora de los procesos productivos, siempre en el marco de la actividad vigente” CGT LM afirma que “este párrafo solo compromete a las empresa necesite y cuando los necesite, pero no obliga a la empresa a nada, igual que ahora le ofrecieron ayuda desde las administraciones y no lo aceptaron buenas intenciones pero ninguna garantía. Negocio redondo para LM que va a aplicar casi la totalidad de los despidos previstos por la empresa y se garantiza todo el apoyo económico de las administraciones para cuando lo necesite”.

Además, CGT LM quiere añadir que “no es lógico que una empresa que presenta beneficios se agarre a medidas traumáticas como las expuestas y no valoren otras medidas voluntarias y menos agresivas, así nos encontramos con personas que desean abandonar la empresa que no van a poder acogerse a las condiciones del acuerdo y muchas otras que no desean irse se a abandonar la fábrica” mientras que muestran “indignación con la clase política autonómico y estatal, que han salido mostrando su satisfacción cuando estamos hablando de la pérdida de 351 puestos de trabajo y la deslocalización de parte de la plantilla. Es bochornosa la actitud de las administraciones que garantía de futuro para la planta de Ponferrada”.

Sin embargo, también CGT LM agradece “a todas las personas que durante este periodo nos han apoyado en concentraciones, huelgas, piquetes, manifestaciones, etc. Jornadas históricas que quedarán en la retina, no solo de la plantilla de LM, sino de toda la comarca que ha vuelto a ver a personas trabajadoras defendiendo su puesto de trabajo como hacía muchos años no se veía en El Bierzo. A toda la sociedad berciana por las muestras de apoyo y cariño que nos han hecho llegar por todos los medios”.